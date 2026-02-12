Delårsrapport for perioden 1. juli 2025 – 31. december 2025

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 12. februar 2026

SELSKABSMEDDELELSE NR. 1/2026

Delårsrapport for perioden 1. juli 2025 til 31. december 2025

Bestyrelsen og direktionen har dags dato godkendt delårsrapporten for første halvår 2025/26 (perioden 1. juli – 31. december 2025) for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.

Brøndby IF´s herrehold overvintrede på en 3. plads i Superligaen, ni point fra førstepladsen, hvilket giver et spændende udgangspunkt for forårets kampe.

Brøndby IF's kvindehold afsluttede efterårssæsonen 2025 på en 3. plads i Kvindeligaen, hvilket giver et solidt udgangspunkt for forårets mesterskabsspil. Holdet har endvidere kvalificeret sig til semifinalen i Kvindepokalen.

Brøndby IF´s nettoomsætning udgør i perioden 155,4 mio. kr. mod 141,5 mio. kr. for samme periode sidste år. Forbedringen kan primært henføres til stigende indtægter relateret til partneraftaler, samt deltagelse i UEFA Conference League kvalifikationsrunder.

Omkostningerne inkl. af- og nedskrivninger udgjorde -195,8 mio. kr. mod -175,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen er primært afledt af øgede personaleomkostninger samt øgede omkostninger ved kampdage herunder udebane kampe i Europa.

Resultat af transferaktiviteter udgør 134,2 mio. kr. i perioden mod -17,2 mio. kr. sidste år. Udviklingen i resultatet for transferaktivitet skyldes højere indtægter fra spillersalg herunder salgene af Yuito Suzuki og Mathias Kvistgaarden, som skriver sig ind i historien som to af de største transfers i Brøndby IFs historie.

Resultat før skat for første halvår 2025/26 udgør et overskud på 88,8 mio. kr. (2024: -56,4 mio. kr.). Resultatet for første halvår 2025/26 er primært positivt påvirket af stigningen i selskabets transferaktiviteter sammenholdt med første halvår 2024/25.

Forventningerne til årets resultat før skat udsendt i pressemeddelelse 19. januar 2026 er et resultat i niveauet 0 kr. til 50 mio. kr. Brøndby IF's resultatforventning er behæftet med usikkerhed.





Med venlig hilsen





Brøndby IF

Mikkel Jønsen, CFO





Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj

på 2545 6868.

