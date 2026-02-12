Hepsor AS-i konterni ettevõte Hepsor E18 SIA sõlmis arendusprojekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 5,25 miljonit eurot

11. veebruaril 2026 allkirjastasid Hepsor E18 SIA ja BluOr Bank AS laenulepingu summas 5,25 miljonit eurot. Viieaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Ķiršu Kalna Mājas elamuarendusprojekti ehitust ning taristu rajamist aadressil Eiženijas iela 18, Dzirciems, Riia

Arenduse käigus rajatakse kaks korterelamut kokku 54 korteriga. Arendusprojekti ehituse ja müügiga on juba alustatud ning arenduse planeeritud valmismiaeg on 2027. aasta esimese kvartalis. Arendusprojekti kogumaksmus on 8,5 miljonit eurot.

Laenulepingu sõlmimise hetkeks on 41% projekti korteritest reserveeritud või eelmüüdud.

Rohkem infot „Ķiršu Kalna Mājas“ projekti kohta leiab aadressilt:

https://hepsor.lv/kirsukalnamajas/

Tänaseks on Hepsoril Lätis valminud kokku 404 kodu, millest 98% on müüdud. Järgnevatel aastatel on oodata enam kui 500 uue kodu valmimist.

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

------------

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elukondliku ja ärikinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonna-sõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.

