RLC Global Forum y Hamat celebran el liderazgo del sector en los RLC Honors 2026 en Riad

RIAD, Arabia Saudita, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 3 de febrero, Hamat, junto con el RLC Global Forum, fue coanfitrión de la Cena de Gala de los RLC Honors, dando la bienvenida a los altos directivos del ecosistema global del sector minorista, de lujo y de consumo en una noche dedicada a celebrar la excelencia, el liderazgo y el impacto duradero.

Celebrados en el marco del RLC Global Forum 2026, los RLC Honors reconocen a personas cuyas trayectorias profesionales han transformado empresas, industrias y mercados a lo largo del tiempo. Más allá de una celebración del éxito, los Honors reflejan la convicción de RLC de que el liderazgo se define por la coherencia, la responsabilidad y la capacidad de construir relevancia y resiliencia a través de períodos de cambio.

Los RLC Honors 2026 se entregaron en un entorno único e íntimo en Riad, en colaboración con Hamat, un aliado de larga trayectoria del RLC Global Forum y de su comunidad. La participación continua de Hamat subraya un compromiso compartido con la creación de valor a largo plazo y el avance de los sectores minorista y de consumo.

La ceremonia de este año reconoció a dos personas excepcionales cuya influencia ha dejado una huella duradera en el sector minorista global y regional.

Marco Bizzarri, exdirector ejecutivo de Gucci y actualmente emprendedor e inversionista, recibió el Premio a la Trayectoria por la Excelencia en el Sector Minorista de Lujo. Ampliamente considerado uno de los líderes más influyentes del lujo moderno, Bizzarri transformó Gucci en una fuerza cultural global, redefiniendo el liderazgo creativo, la relevancia de marca y el valor de marca a largo plazo.

Ingie Chalhoub, fundadora y presidenta de Etoile Group, fue distinguida con el Premio a la Trayectoria por el Liderazgo Pionero de las Mujeres en el Sector Minorista. Fuerza visionaria en la evolución del sector minorista de lujo en Medio Oriente, Chalhoub ha desempeñado un papel clave en la configuración del ecosistema minorista premium regional, al mismo tiempo que ha promovido el liderazgo y el emprendimiento femenino.

Al hablar en la ceremonia, Panos Linardos, presidente del RLC Global Forum, destacó la importancia de reconocer la coherencia del liderazgo y la profundidad de la contribución a lo largo de toda una carrera. En paralelo, el liderazgo de Hamat subrayó la relevancia de contar con plataformas que conecten la visión global con la ejecución regional, reforzando el papel cada vez más relevante de Arabia Saudita en la configuración del próximo capítulo del sector minorista global.

En conjunto, el RLC Global Forum y Hamat reafirmaron un propósito compartido: reconocer un liderazgo que perdura, fomentar un intercambio global significativo y contribuir a un sector minorista más resiliente, relevante y orientado al futuro.

