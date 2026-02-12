Le RLC Global Forum (Forum Mondial RLC) et Hamat célèbrent leur leadership dans le secteur de l’industrie lors de la cérémonie des RLC Honors 2026 à Riyad

Reconnaissance des contributions exceptionnelles et du leadership durable au sein de l’écosystème mondial de la vente au détail et de la consommation.

En partenariat avec Hamat, une ambition commune en faveur de la création de valeur à long terme et du leadership dans notre secteur.

RIYAD, Arabie saoudite, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 3 février, Hamat, en collaboration avec le RLC Global Forum, a co-organisé le RLC Honors Gala Dinner, accueillant des dirigeants de haut niveau issus des secteurs mondiaux de la vente au détail, du luxe et de la consommation pour une soirée placée sous le signe de l’excellence, du leadership et de l’impact durable.

Organisée en marge du RLC Global Forum 2026 (Forum Mondial RLC 2026), la cérémonie RLC Honors récompense les personnes dont la carrière a révolutionné le monde des entreprises, de l’industrie et des marchés au fil du temps. Au-delà d’une reconnaissance du succès, ces distinctions reflètent la conviction de RLC selon laquelle le leadership se définit par la cohérence, la responsabilité et la capacité à renforcer la pertinence et la résilience en période de changement.

Les RLC Honors 2026 ont été remis dans un cadre unique et intimiste à Riyad, en partenariat avec Hamat, un partenaire de longue date du RLC Global Forum et de sa communauté. L’engagement continu de Hamat souligne une volonté commune de créer de la valeur à long terme et de faire progresser les secteurs du commerce et de la consommation.

La cérémonie de cette année a rendu hommage à deux personnalités exceptionnelles dont l’influence a marqué de manière durable le commerce mondial et régional.

Marco Bizzarri, ancien PDG de Gucci et désormais entrepreneur et investisseur, a reçu le Lifetime Achievement Award for Excellence in Luxury Retail (prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière dans le secteur du commerce de luxe). Largement considéré comme l’un des leaders les plus influents du luxe moderne, Bizzarri a transformé Gucci en une force culturelle mondiale, redéfinissant le leadership créatif, la pertinence de la marque et la valeur à long terme de celle-ci.

Ingie Chalhoub, fondatrice et présidente du groupe Etoile, a reçu le Lifetime Achievement Award for Pioneering Women’s Leadership in Retail (prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière en tant que pionnière du leadership féminin dans le secteur de la vente au détail). Force visionnaire dans l’évolution du commerce de détail de luxe au Moyen-Orient, Chalhoub a joué un rôle central dans la formation de l’écosystème commercial haut de gamme de la région, tout en défendant le leadership et l’entrepreneuriat féminins.

Lors de la cérémonie, Panos Linardos, président du RLC Global Forum, a souligné l’importance de reconnaître la cohérence du leadership et l’ampleur de la contribution tout au long d’une carrière. Parallèlement, la direction de Hamat a souligné l’importance des plateformes qui relient la vision mondiale à la mise en œuvre régionale, renforçant ainsi le rôle croissant de l’Arabie saoudite dans l’élaboration du prochain chapitre du commerce de détail mondial.

Ensemble, RLC Global Forum et Hamat, en partenariat, ont réaffirmé un objectif commun : reconnaître le leadership durable, favoriser les échanges internationaux constructifs et contribuer à rendre le secteur de la vente au détail plus résilient, pertinent et tourné vers l’avenir.

