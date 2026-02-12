RLC Global Forum dan Hamat Merayakan Kepemimpinan Industri di Acara RLC Honors 2026 di Riyadh

Mengakui kontribusi sepanjang hayat dan kepemimpinan berkelanjutan di seluruh ekosistem ritel dan konsumen global.

Bermitra dengan Hamat, memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan nilai jangka panjang dan kepemimpinan di industri.

RIYADH, Arab Saudi, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada tanggal 3 Februari, Hamat, bersama dengan RLC Global Forum, bersama-sama menjadi tuan rumah RLC Honors Gala Dinner. Acara tersebut menghadirkan para pemimpin senior dari ekosistem ritel, industri barang mewah, dan konsumen global dalam sebuah malam perayaan pencapaian keunggulan, kepemimpinan, dan dampak berkelanjutan.

Diselenggarakan di sela-sela RLC Global Forum 2026, RLC Honors memberikan penghargaan kepada para individu yang sepanjang kariernya telah mentransformasi bisnis, industri, dan pasar dari waktu ke waktu. Lebih dari sekadar perayaan kesuksesan, RLC Honors merefleksikan keyakinan RLC bahwa kepemimpinan dibentuk oleh konsistensi, tanggung jawab, dan kemampuan untuk membangun relevansi dan ketangguhan di tengah periode perubahan.

RLC Honors 2026 digelar dalam suasana yang unik dan akrab di Riyadh bekerja sama dengan Hamat, pendukung setia RLC Global Forum dan komunitasnya. Keterlibatan berkelanjutan Hamat menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mendorong kemajuan sektor ritel dan konsumen.

Upacara tahun ini merayakan dua individu luar biasa yang pengaruhnya telah meninggalkan jejak mendalam dalam industri ritel baik di tingkat global maupun regional.

Marco Bizzarri, mantan CEO Gucci dan kini berkiprah sebagai pengusaha dan investor, menerima Lifetime Achievement Award for Excellence in Luxury Retail. Secara luas dipandang sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam industri barang mewah modern, Bizzarri mentransformasi Gucci menjadi kekuatan budaya global, dengan mendefinisikan ulang kepemimpinan kreatif, relevansi merek, serta nilai merek jangka panjang.

Ingie Chalhoub, Pendiri dan Presiden Etoile Group, dianugerahi Lifetime Achievement Award for Pioneering Women’s Leadership in Retail. Sebagai sosok visioner dalam evolusi ritel barang mewah Timur Tengah, Chalhoub telah memainkan peran kunci dalam membentuk ekosistem ritel premium di kawasan tersebut, sekaligus memperjuangkan kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan.

Berbicara pada saat upacara tersebut, Panos Linardos, Ketua RLC Global Forum, menegaskan pentingnya memberi pengakuan terhadap konsistensi kepemimpinan dan kedalaman kontribusi di sepanjang karier seseorang. Sejalan dengan itu, kepemimpinan Hamat menekankan pentingnya platform yang menghubungkan wawasan global dengan kondisi di kawasan dengan menekankan peran Arab Saudi yang semakin penting dalam membentuk babak selanjutnya dari industri ritel global.

Bersama-sama dalam kemitraan, RLC Global Forum dan Hamat, menegaskan kembali tujuan bersama: memberikan pengakuan terhadap kepemimpinan yang berkelanjutan, mendorong pertukaran global yang bermakna, serta berkontribusi pada industri ritel yang lebih tangguh, relevan, dan berorientasi ke masa depan.

