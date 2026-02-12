RLCグローバルフォーラムとハマット、2026年リヤドにて開催された「RLCオナーズ」にて、業界リーダーシップを称える

グローバルな小売・消費者エコシステムにおける生涯の貢献と持続的なリーダーシップを表彰。

ハマットとのパートナーシップを通じ、長期的な価値創造と業界リーダーシップへの共通のコミットメントを推進。

サウジアラビア、リヤド発, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ハマット (Hamat) は、2月3日にRLCグローバルフォーラム (RLC Global Forum) と共同で「RLCオナーズ・ガラ・ディナー (RLC Honors Gala Dinner)」を主催し、世界中の小売、ラグジュアリー、消費者エコシステムから集ったシニアリーダーを迎え、卓越性、リーダーシップ、そして永続的な影響力を称える夕べを催した。

2026年RLCグローバルフォーラムのサイドイベントとして開催された「RLCオナーズ」は、そのキャリアを通じて長期にわたり事業、業界、市場を変革してきた個人を表彰するものである。 「オナーズ」は、単なる成功の祝賀にとどまらず、RLCが掲げる「リーダーシップは、一貫性と責任感、そして変遷期においても関連性とレジリエンスを構築する能力によって定義される」という信念を体現するものである。

2026年RLCオナーズは、RLCグローバルフォーラムとそのコミュニティの長年にわたる支援者であるハマットとの提携により、リヤドのユニークかつ和やかな場で授与された。 ハマットの継続的な関与は、長期的な価値創造と小売・消費者セクターの発展に対する共通のコミットメントを強調するものである。

今年の式典では、グローバルおよび地域の小売業界に永続的な影響を与えた、2人の傑出した人物を称えた。

グッチ (Gucci) の元CEOで現在は起業家兼投資家であるマルコ・ビッザーリ (Marco Bizzarri) 氏は、「ラグジュアリー小売分野における卓越した達成に対する生涯功労賞 (Lifetime Achievement Award for Excellence in Luxury Retail)」を受賞した。 現代ラグジュアリー界で最も影響力のあるリーダーの一人として広く認められるビッザーリ氏は、グッチを世界的な文化的存在へと変革し、創造的リーダーシップ、ブランドの関連性、長期的なブランドエクイティを再定義した。

エトワール・グループ (Etoile Group) の創業者兼会長であるインジー・シャルフーブ (Ingie Chalhoub) 氏は、「「小売業界における先駆的女性リーダーシップの生涯功労賞 (Lifetime Achievement Award for Pioneering Women’s Leadership in Retail)」を受賞した。 中東におけるラグジュアリー小売業界の発展におけるビジョナリー的存在であるシャルフーブ氏は、同地域のプレミアム小売エコシステム形成に重要な役割を果たすと同時に、女性のリーダーシップと起業家精神を推進してきた。

RLCグローバルフォーラムのパノス・リナルドス (Panos Linardos) 会長は、同式典でのスピーチで、キャリア全体を通じたリーダーシップの一貫性と貢献の深さを評価することの重要性を強調した。 同時に、ハマットのリーダーシップは、グローバルな洞察と地域での実行力を結びつけるプラットフォームの重要性を強調し、世界の小売業の次なる章を形作る上で、サウジアラビアが果たす役割の拡大を強化するものであった。

RLCグローバルフォーラムとハマットは、協力関係のもと、持続するリーダーシップを称え、有意義なグローバル交流を促進し、よりレジリエントで関連性が高く、将来を見据えた小売業界に貢献するという共通の目的を改めて確認した。

