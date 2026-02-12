RLC 글로벌 포럼과 Hamat, 리야드에서 2026 RLC 아너스 개최하며 산업 리더십 기려

글로벌 리테일 및 소비재 생태계 전반에 걸친 평생 공로와 지속적 리더십을 인정

Hamat과의 파트너십을 통해 장기적 가치 창출과 산업 리더십에 대한 공동 의지 강화

사우디아라비아 리야드, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hamat은 2월 3일, RLC 글로벌 포럼 (Global Forum)과 함께 RLC 하너스 갈라 디너 (RLC Honors Gala Dinner) 를 공동 주최하고, 글로벌 리테일·럭셔리·소비재 생태계를 이끄는 고위 리더들을 초청해 탁월함과 리더십, 그리고 지속적인 영향력을 기념하는 저녁 행사를 개최했다.

이번 행사는 2026 RLC Global Forum의 부대 행사로 열렸으며, RLC Honors는 오랜 기간에 걸쳐 기업과 산업, 시장을 변화시켜 온 인물들을 기리는 자리다. 단순한 성공 축하를 넘어, 이번 Honors는 리더십이 일관성, 책임감, 그리고 변화의 시기 속에서도 관련성과 회복력을 구축하는 능력으로 정의된다는 RLC의 신념을 반영한다.

2026 RLC Honors는 RLC Global Forum과 그 커뮤니티를 오랫동안 지원해 온 Hamat과의 파트너십 아래 리야드에서 독창적이고 프라이빗한 분위기 속에 진행됐다. Hamat의 지속적인 참여는 장기적 가치 창출과 리테일 및 소비재 산업 발전에 대한 공동의 의지를 보여준다.

올해 시상식에서는 글로벌 및 지역 리테일 업계에 지속적인 영향을 남긴 두 명의 탁월한 인물을 기렸다.

구찌 (Gucci) 전 CEO이자 현재 기업가이자 투자자인 마르코 비자리 (Marco Bizzarri )는 ‘럭셔리 리테일 부문우수 평생공로상’ (Lifetime Achievement Award for Excellence in Luxury Retail )을 수상했다. 현대 럭셔리 업계를 대표하는 가장 영향력 있는 리더 중 한 명으로 평가받는 그는 구찌를 글로벌 문화 아이콘으로 탈바꿈시키며 창의적 리더십, 브랜드 관련성, 장기적 브랜드 가치의 기준을 새롭게 정의했다.

에뚜왈 그룹(Etoile Group)의 설립자이자 회장인 인지 샬후브 (Ingie Chalhoub) 는 ‘ 리테일 분야 여성 리더십 개척 평생공로상’ (Lifetime Achievement Award for Pioneering Women’s Leadership in Retail) 을 받았다. 중동 럭셔리 리테일 발전을 이끈 선구적 인물인 샬후브는 지역 프리미엄 리테일 생태계를 형성하는 데 핵심적인 역할을 해왔으며, 여성 리더십과 기업가 정신을 적극적으로 지지해 왔다.

시상식에서 RLC Global Forum의 회장 파노스 리나르도스 (Panos Linardos)는 한 인물의 전체 경력에 걸친 리더십의 일관성과 기여의 깊이를 인정하는 것의 중요성을 강조했다. 동시에 Hamat의 경영진은 글로벌 인사이트와 지역 실행력을 연결하는 플랫폼의 필요성을 언급하며, 사우디아라비아가 글로벌 리테일의 다음 장을 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 부각시켰다.

RLC Global Forum과 Hamat은 이번 파트너십을 통해 지속 가능한 리더십을 조명하고, 의미 있는 글로벌 교류를 촉진하며, 더욱 회복력 있고 경쟁력 있으며 미래 지향적인 리테일 산업에 기여하겠다는 공동의 목표를 재확인했다.

