RLC Global Forum dan Hamat Mengiktiraf Kepimpinan Industri di RLC Honors 2026 di Riyadh

Mengiktiraf sumbangan sepanjang hayat serta kepimpinan berterusan dalam ekosistem runcit dan pengguna global.

Dengan kerjasama Hamat, inisiatif ini memperkukuh komitmen bersama terhadap penciptaan nilai jangka panjang dan kepimpinan industri.

RIYADH, Arab Saudi, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada 3 Februari, Hamat bersama RLC Global Forum telah menjadi penganjur bersama RLC Honors Gala Dinner, yang menghimpunkan pemimpin kanan daripada ekosistem runcit, mewah dan pengguna global dalam satu malam yang menonjolkan kecemerlangan, kepimpinan serta impak yang berkekalan.

Berlangsung bersempena RLC Global Forum 2026, RLC Honors mengiktiraf individu yang kerjayanya telah mengubah perniagaan, industri dan pasaran dari masa ke semasa. Lebih daripada sekadar meraikan kejayaan, anugerah ini mencerminkan pendirian RLC bahawa kepimpinan ditakrifkan oleh konsistensi, tanggungjawab serta keupayaan membina keberkaitan dan daya tahan sepanjang tempoh perubahan.

RLC Honors 2026 berlangsung dalam suasana eksklusif dan kondusif di Riyadh dengan kerjasama Hamat, penyokong lama RLC Global Forum serta komunitinya. Penglibatan berterusan Hamat mencerminkan komitmen bersama terhadap penciptaan nilai jangka panjang serta pemerkasaan sektor runcit dan pengguna.

Majlis tahun ini mengiktiraf dua individu luar biasa yang pengaruhnya telah meninggalkan kesan mendalam terhadap runcit global dan serantau.

Marco Bizzarri, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Gucci dan kini seorang usahawan serta pelabur, telah menerima Lifetime Achievement Award for Excellence in Luxury Retail. Diiktiraf secara meluas sebagai salah seorang pemimpin paling berpengaruh dalam dunia mewah moden, Bizzarri telah mengubah Gucci menjadi kuasa budaya global, sekali gus mentakrifkan semula kepimpinan kreatif, keberkaitan jenama dan ekuiti jenama jangka panjang.

Ingie Chalhoub, Pengasas dan Presiden Etoile Group, telah diberi penghormatan dengan Lifetime Achievement Award for Pioneering Women’s Leadership in Retail. Sebagai tokoh visionari dalam evolusi runcit mewah di Timur Tengah, Chalhoub memainkan peranan penting dalam membentuk ekosistem runcit premium serantau sambil memperjuangkan kepimpinan dan keusahawanan wanita.

Dalam ucapannya di majlis tersebut, Panos Linardos, Pengerusi RLC Global Forum, menekankan kepentingan mengiktiraf konsistensi kepimpinan serta kedalaman sumbangan sepanjang keseluruhan kerjaya. Seiring dengan itu, kepimpinan Hamat menegaskan kepentingan platform yang menghubungkan pandangan global dengan pelaksanaan serantau, sekali gus mengukuhkan peranan Arab Saudi yang semakin berkembang dalam membentuk bab seterusnya bagi industri runcit global.

Bersama-sama, RLC Global Forum dan Hamat, melalui kerjasama ini, menegaskan semula tujuan bersama: untuk mengiktiraf kepimpinan yang berkekalan, memupuk pertukaran global yang bermakna, serta menyumbang kepada industri runcit yang lebih berdaya tahan, relevan dan berpandangan ke hadapan.

Hubungi:

Sudarshan Singh

ssingh@hamat.sa

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c15ee5-2a6a-47b1-b6ba-3adbc9ba299f