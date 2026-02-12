RLC Global Forum 与 Hamat 在利雅得 2026 RLC Honors 共庆行业领袖成就

表彰对全球零售与消费生态系统的终身贡献与持续领导力。

携手 Hamat，共同推动长期价值创造与巩固行业领导地位。

沙特阿拉伯利雅得, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2 月 3 日，Hamat 与 RLC Global Forum 共同主办了 RLC Honors Gala Dinner (RLC Honors 颁奖晚宴)，迎来全球零售、奢侈品及消费者生态系统的资深领导者共聚一堂，表彰卓越成就、领导力与持久影响力。

与 2026 RLC Global Forum 同期举办的 RLC Honors，旨在表彰那些以其职业生涯长期推动企业、行业与市场变革的个人。 该荣誉不仅是对成功的庆祝，更体现了 RLC 的理念：领导力体现在一贯性、责任担当，以及在变革时期构建行业关联性与韧性的能力。

2026 RLC Honors 在利雅得一个独特而私密的场所举行，由 RLC Global Forum 及其社区的长期支持者 Hamat 联合呈现。 Hamat 的持续参与彰显了双方在长期价值创造以及推动零售与消费行业发展方面的共同承诺。

今年的典礼表彰了两位对全球及地区零售业均产生深远影响的杰出人物。

Gucci 前首席执行官、现任企业家兼投资人 Marco Bizzarri 荣获“奢侈品零售卓越终身成就奖” (Lifetime Achievement Award for Excellence in Luxury Retail)。 他被广泛视为现代奢侈品领域最具影响力的领导者之一，其将 Gucci 重塑为全球文化力量，重新定义了创意领导力、品牌关联度及长期品牌价值。

Etoile Group 创始人兼总裁 Ingie Chalhoub 被授予“零售业女性领导力先锋终身成就奖” (Lifetime Achievement Award for Pioneering Women’s Leadership in Retail)。 作为中东奢侈品零售演进中的远见推动者，Chalhoub 在塑造该地区高端零售生态系统的同时，亦积极倡导女性领导力与创业精神。

RLC Global Forum 主席 Panos Linardos 在典礼致辞中强调了认可贯穿整个职业生涯的持续领导力与深厚贡献的重要性。 与此同时，Hamat 的领导层强调了连接全球视野与区域执行力的平台的重要性，这强化了沙特阿拉伯在塑造全球零售业新篇章中日益增长的角色。

RLC Global Forum 与 Hamat 通过合作，共同重申了其一致的宗旨：表彰历久弥坚的领导力，促进有意义的全球交流，并致力于构建一个更具韧性、关联性及前瞻性的零售行业。

