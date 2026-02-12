RLC 全球論壇及 Hamat 於利雅得攜手舉辦 2026 RLC 榮譽頒獎禮，表揚行內領導典範

嘉許對全球零售及消費生態系統的終身貢獻及歷久不衰的領導力。

與合作夥伴 Hamat 攜手，促進共同致力創造長期價值和推動行內領導典範。

沙特阿拉伯利雅得, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2 月 3 日，Hamat 與 RLC 全球論壇 聯合舉辦了 RLC 榮譽頒獎晚宴 (RLC Honors Gala Dinner)，匯聚全球零售、奢侈品及消費生態系統的頂尖領袖，共同慶賀卓越成就、領導風采及深遠影響。

此榮譽於 2026 RLC 全球論壇的舉行同時頒授，嘉許以畢生事業引領企業革新、行業轉型及市場蛻變的非凡人物。 此獎項不僅表揚成功，更體現 RLC 的理念：真正的領導力，在於持之以恒、勇於擔當，並能在時代變遷中建立重要性和加強穩健發展。

2026 RLC 榮譽頒獎禮在利雅得一個與別不同的雅緻場所舉行，與長期支持 RLC 全球論壇及其社群的夥伴 Hamat 共同呈獻。 Hamat 的持續投入，深刻印證雙方對創造恒久價值、引領零售與消費領域邁進的共同承諾。

今年典禮向兩位傑出人物致意，他們對全球及區域零售業的影響深遠而持久。

Gucci 前行政總裁、現為企業家兼投資者的 Marco Bizzarri，榮獲 奢侈品零售卓越終身成就獎 (Lifetime Achievement Award for Excellence in Luxury Retail)。 Bizzarri 廣獲譽為現代奢侈品界極具影響力的領袖，成功將 Gucci 塑造成為全球文化勢力，重新確立何謂創意領導、品牌重要性及長期品牌價值。

Etoile Group 創辦人兼主席 Ingie Chalhoub，獲頒零售業女性領導先鋒終身成就獎 (Lifetime Achievement Award for Pioneering Women’s Leadership in Retail)。 Chalhoub 高瞻遠矚，大力推動中東奢侈品零售業發展，在塑造區內高級零售生態系統方面發揮關鍵作用，同時倡導女性領導力及創業精神。

RLC 全球論壇主席 Panos Linardos 在典禮致辭中強調，表揚領袖在其整個事業生涯中始終如一的領導力及深厚貢獻，其意義實屬非凡。 與此同時，Hamat 的領導層強調，搭建連繫全球洞察分析與區域實踐的平台是重要無比的，可以鞏固沙特阿拉伯在塑造全球零售未來篇章時日益重要的角色。

RLC 全球論壇與 Hamat 攜手並進，共同重申其共同使命：嘉許歷久常新的領導典範，促進深具意義的全球對話，並致力建構更加穩健、緊貼時代、放眼未來的零售業。

