CoinShares krypto-ETP:er finns nu tillgängliga via Nordea

Partnerskapet med Nordea markerar fortsatt expansion av tillgång till reglerade krypto-ETP:er för privatinvesterare i Europa.

12 februari 2026 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited ("CoinShares" eller "koncernen") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), en globalt ledande kapitalförvaltare specialiserad på digitala tillgångar, meddelar att CoinShares XBT Provider‑börshandlade produkter nu är tillgängliga för privatkunder via Nordea, den största finanskoncernen i Norden.

Att CoinShares XBT Provider-produkter finns tillgängliga på Nordeas plattform markerar en viktig milstolpe i den fortsatt växande tillgången till handel i reglerade digitala tillgångar i Europa. Nordea, med cirka 9 miljoner privatkunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark, har valt CoinShares ETP‑plattform — som inkluderar världens första Bitcoin‑ETP, lanserad på Nasdaq Stockholm 2015 — för att erbjuda sina kunder exponering mot reglerade digitala tillgångar.

Detta speglar en bredare trend där stora europeiska banker integrerar krypto‑ETP:er i sina erbjudanden till privatkunder, drivet av ökad regulatorisk tydlighet under EU:s nya regelverk Markets in Crypto‑Assets (MiCA) samt bibehållen institutionell efterfrågan. Nordea ansluter sig till en växande grupp ledande europeiska banker som öppnat tillgången till reglerade digitala investeringsprodukter — ett tecken på marknadens fortsatta mognad.

Jean‑Marie Mognetti, VD och medgrundare av CoinShares, kommenterade:



"När vi lanserade världens första Bitcoin‑ETP i Sverige för tio år sedan gjorde vi det med just denna ambition — att traditionella finansiella institutioner skulle inse värdet av reglerad och transparent exponering mot digitala tillgångar för sina kunder. Nordeas beslut att erbjuda våra produkter till sina kunder är en bekräftelse på styrkan i den infrastruktur vi byggt under det senaste decenniet. Vi är glada över att stödja Nordeas kunder när de utforskar allokering mot digitala tillgångar via välkända och pålitliga kanaler."

Produkterna är listade på Nasdaq Stockholm och kan handlas på marknader över hela Europa. Med cirka 6 miljarder USD i förvaltat kapital och en marknadsandel på 34 % inom europeiska ETP:er för digitala tillgångar är CoinShares fortsatt regionens ledande leverantör av institutionella produkter för investeringar i digitala tillgångar.

Att CoinShares krypto ETP:er görs tillgängliga via Nordeas plattform understryker CoinShares fortsatta momentum i att bredda distributionen inom Europas bankinfrastruktur och att göra exponering mot reglerade digitala tillgångar tillgänglig för miljontals privatinvesterare via plattformar de redan använder och litar på.

Om CoinShares

CoinShares är en ledande global kapitalförvaltare inom digitala tillgångar och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom kapitalförvaltning, handel och värdepapper till sina kunder — inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor på Jersey, med kontor i Frankrike, Stockholm, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av Jersey Financial Services Commission, av Autorité des marchés financiers i Frankrike samt av US Securities and Exchange Commission, National Futures Association och Financial Industry Regulatory Authority i USA. CoinShares är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern CS och på OTCQX under tickern CNSRF.

