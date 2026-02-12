ORION OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1–12/2025

12.2.2026 klo 12:00

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2025

Loka–joulukuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto oli 695,3 miljoonaa euroa (434,4 miljoonaa euroa 10–12/2024)

Liikevoitto oli 328,1 (92,7) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,85 (0,52) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,58 (0,63) euroa

Vuoden 2026 näkymäarvio (annettu 14.1.2026): Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 900–2 100 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 550–750 miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto oli 1 889,5 miljoonaa euroa (1 542,4 miljoonaa euroa 1–12/2024)

Liikevoitto oli 631,6 (416,6) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 3,56 (2,35) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 2,25 (2,09) euroa.

Hallituksen ehdotus vuodelta 2025 maksettavaksi osakekohtaiseksi osingoksi on 1,80 (1,64) euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.





Avainluvut

10–12/25 10–12/24 Muutos % 1–12/25 1–12/24 Muutos % Liikevaihto, milj. EUR 695,3 434,4 +60,1 % 1 889,5 1 542,4 +22,5 % Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 343,0 147,1 > 100 % 688,3 509,4 +35,1 % % liikevaihdosta 49,3 % 33,9 % 36,4 % 33,0 % Liikevoitto, milj. EUR 328,1 92,7 > 100 % 631,6 416,6 +51,6 % % liikevaihdosta 47,2 % 21,3 % 33,4% 27,0 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 327,0 91,7 > 100 % 627,8 413,1 +52,0 % % liikevaihdosta 47,0 % 21,1 % 33,2 % 26,8 % Tilikauden voitto, milj. EUR 260,5 73,4 > 100 % 500,3 329,9 +51,7 % % liikevaihdosta 37,5 % 16,9 % 26,5 % 21,4 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 70,6 62,5 +13,0 % 210,4 179,6 +17,2 % % liikevaihdosta 10,2 % 14,4 % 11,1 % 11,6 % Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 28,3 29,8 -5,2 % 112,9 86,1 +31,0 % % liikevaihdosta 4,1 % 6,9 % 6,0 % 5,6 % Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR 4,0 > 100 % Korolliset nettovelat, milj. EUR 144,4 121,7 +18,7 % Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,85 0,52 > 100 % 3,56 2,35 +51,5 % Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,58 0,63 -7,5 % 2,25 2,09 +7,8 % Omavaraisuusaste, % 64,1 % 61,9 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 11,2 % 12,1 % Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, % 43,8 % 34,9 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 43,7 % 34,8 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin 4 003 3 712 +7,8 %

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

Jälleen vahva vuosineljännes oli hieno päätös menestyksekkäälle vuodelle 2025

Loka-joulukuussa 2025 liikevaihtomme kasvoi 60,1 prosenttia 695,3 (434,4) miljoonaan euroon ja liikevoittomme yli kolminkertaistui 328,1 (92,7) miljoonaan euroon. Perusliiketoiminta kehittyi erittäin suotuisasti ja lisäksi 180 miljoonan euron Nubeqa®-etappimaksu vauhditti sekä liikevaihdon että varsinkin liikevoiton kasvua. Liikevaihtomme ilman kaikkia etappimaksuja kasvoi 18,5 prosenttia yhteensä 514,0 (433,9) miljoonaan euroon ja liikevoitto 59,2 prosenttia 146,8 (92,3) miljoonaan euroon.

Kaikki suurimmat liiketoimintamme jatkoivat koko vuoden ajan nähtyä vahvaa suoritustaan. Viimeisellä vuosineljänneksellä Innovative Medicines -yksikön liikevaihto yli kaksinkertaistui 180 miljoonan euron etappimaksun ja Nubeqa®-myynnin ansiosta. Nubeqa® on toistuvasti ylittänyt odotukset, ja nyt arvioimme, että Orionin kirjaamalla vuotuisella Nubeqa®-myynnillä on potentiaalia ylittää 1 miljardi euroa kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Myös Branded Products ja Generics and Consumer Health -yksiköt pysyivät vankalla kasvu-uralla. Molemmilla yksiköillä on vahvat ja laadukkaat tuoteportfoliot, jotka kokonaisuuksina kehittyivät hyvin. Animal Health -yksikön myynti jatkui hyvällä tasolla.

T&K-rintamalla kliininen kehitysputkemme edistyi, kun aloitimme TEAD-estäjä ODM-212:lla faasi 2 -tutkimuksen joulukuussa. Tämä ensimmäinen tutkimus keskittyy harvinaisiin syöpiin, mutta näemme ODM-212:ssa ja sen vaikutusmekanismissa paljon potentiaalia eri käyttöaiheissa. Pyrimmekin laajentamaan faasi 2 -ohjelmaa vuoden 2026 aikana. Lisäksi kumppanimme Tenax aloitti suunnitellusti toisen faasi 3 -tutkimuksen levosimendaanilla keuhkoverenpainetautipotilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta ja normaali ejektiofraktio.

Kaken kaikkiaan Orionin suoritus oli erittäin vahva vuonna 2025. Taloudellinen tuloksemme oli vankka ja edistyimme selvästi strategiamme toteuttamisessa. Otimme merkittävän kehitysaskeleen biologisten lääkkeiden T&K:n vahvistamisessa perustamalla T&K-yksikön Cambridgeen Englantiin. Olemme myös vahvistaneet Yhdysvaltain yksikköämme avainrekrytoinneilla sekä siirtäneet toimistomme New Yorkista Bostoniin, joka on johtava bioteknologiayritysten keskus.

Nubeqan vahvan kehityksen ja näkymien vuoksi annoimme taloudellisen näkymäarvion vuodelle 2026 jo tammikuussa. Odotuksissamme on jälleen erittäin vahva vuosi, jonka aikana jatkamme määrätietoista työtämme hyvinvoinnin sekä Orionin tulevaisuuden rakentamiseksi."

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättämisestä

Orion Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2025 ovat 853 045 368,34 euroa, josta tilikauden voittoa on 482 748 629,26 euroa. Hallitus ehdottaa 24.3.2026 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,80 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,90 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksettaisiin 2.4.2026. Toinen erä, 0,90 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksettaisiin 27.10.2026.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitettaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 500 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätettäisiin voittovaroihin.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Näkymäarvio vuodelle 2026 (annettu 14.1.2026)

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 900–2 100 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 550–750 miljoonaa euroa.

Näkymien perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta mahdollisten uusien sopimusten sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2025 Orion kirjasi yhden olennaisen etappimaksun, joka oli 180 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 näkymäarvio ei sisällä olennaisia etappimaksuja.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2021–2025

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 Milj. EUR 3 234 32 134 183

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaamat Nubeqa®-rojaltit ja -tuotemyynti kasvavat selvästi vuonna 2026. Orionin oletus perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Voimakkaasti kasvavan tuotteen myynnin ja rojaltien tarkkaa tasoa koko vuoden osalta on kuitenkin vaikea arvioida. Lisäksi näkymäarvion vaihteluväliin sisältyy jonkin verran riskiä Yhdysvaltojen tariffivaikutuksista.

Branded Products -tulosyksikön arvioidaan kasvavan vuonna 2026. Keuhkosairaudet-terapia-alueen ja Easyhaler®-tuoteportfolion ennakoidaan toimivan tulosyksikön kasvuajurina, mutta myös muiden terapia-alueiden ja tuotteiden odotetaan kasvavan. Animal Health -tulosyksikön ennakoidaan kasvavan hieman, ja kasvu tulee eri tuotteista. Generics and Consumer Health

-tulosyksikön myynnin arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2025.

Liikevoitto

Liikevaihdon kasvun ja varsinkin Nubeqa®-rojaltien odotetaan ajavan olennaisista etappimaksuista riisutun liikevoiton kasvua. Voimakkaasti kasvavan tuotteen rojaltimaksujen tarkkaa tasoa koko vuodelta on kuitenkin vaikea ennustaa. Pienetkin poikkeamat ennustetusta tasosta voivat vaikuttaa huomattavasti Orionin liikevoittoon. Myös mekanismi, jonka mukaan kunkin vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään aina täysimääräisesti seuraavan vuosineljänneksen rojaltimaksuista, aiheuttaa vaihtelua liikevoittoon. Vaikka tämä vaikutus liikevoittoon on vain väliaikainen, tuotetoimitusten ajoituksella voi olla huomattava vaikutus Orionin liikevoittoon yhden kalenterivuoden aikana. Merkittävä osa Orionin Nubeqa®-tulosta tulee Yhdysvalloista, joten Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssin muutokset aiheuttavat vaihtelua Orionin liikevoittoon.

Tutkimus- ja kehityskustannukset ja erityisesti niiden ajoitus voivat myös aiheuttaa liikevoiton vaihtelua. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti. Orion arvioi T&K-kulujen vuonna 2026 kasvavan vuodesta 2025.

Myynti- ja markkinointikulujen arvioidaan kasvavan vuonna 2026. Kuluja kasvattavat nykyisen tuoteportfolion myyntiin tehtävät lisäpanostukset sekä rojaltit, joita Orionin on Endo Pharmaceuticalsin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksettava Nubeqan myynnistä.

Investoinnit

Vuonna 2026 konsernin investointien kokonaismäärään ei arvioida tulevan olennaista muutosta verrattuna vuoteen 2025. Investointien arvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orion on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus Orionin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Myös muut riskit, joista Orion ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Orionin oma tuotanto ja muut yhtiön toiminnot altistuvat riskeille, jotka voivat olennaisesti häiritä niiden toimintaa tai jopa keskeyttää ne ainakin väliaikaisesti. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, vahingot, luonnonkatastrofit, lakot, työntekijöiden sairastuminen, konfliktit, terrorismi, kyberhyökkäykset, hybridivaikuttaminen, häiriöt tieto- tai tietoliikennejärjestelmissä, häiriöt energian saatavuudessa sekä häiriöt toimitus- ja logistiikkaketjuissa. Orionin tuotanto ja liiketoiminnat ovat riippuvaisia globaaleista toimitus- ja logistiikkaketjuista, joiden toimimattomuus voi johtaa valmiiden tuotteiden ja tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden, lähtöaineiden, puolivalmisteiden, tarvikkeiden, välineiden sekä varaosien heikkoon saatavuuteen.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset markkinoiden kokonaiskysynnässä voivat myös vaikuttaa negatiivisesti myyntiin. Orionin tuotteisiin kohdistuvat uudet tullit tai muut mahdolliset tuontimaksut voivat vaikuttaa negatiivisesti Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Yhdysvaltain lääketullien yksityiskohdat, niiden täytäntöönpano ja vaikutus Orioniin ovat tällä hetkellä epäselviä.

Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Orionin kannalta keskeisiä valuuttoja, joihin liittyy valuuttakurssiriski, ovat Yhdysvaltain dollari, Ruotsin kruunu ja Puolan zloty. Muita merkittäviä valuuttoja ovat Tanskan kruunu ja Norjan kruunu. Euroopan maiden valuutoista aiheutuvan riskin kokonaisvaikutusta vähentää kuitenkin se, että Orionilla on omia organisaatioita useimmissa Euroopan maissa, mikä tarkoittaa, että myyntituottojen lisäksi syntyy myös kustannuksia näissä valuutoissa.

Tämänhetkisten geopoliittisten konfliktien ja levottomuuksien vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Mahdollinen raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden ja etenkin reseptilääkkeiden hintoihin on hyvin vaikeaa varsinkin Euroopassa. Ilmetessään korkea kustannusinflaatio muodostaa riskin Orionin kannattavuudelle.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja -valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin, millä on vaikutus ennakoituihin kuluihin yksittäisen vuoden sisällä. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Orionin yhteistyökumppaneilleen maksamat allekirjoitus- ja etappimaksut, jotka kirjataan taseeseen sijoituksena aineettomiin oikeuksiin, sisältävät alaskirjausriskin, joka voi realisoitua, jos esimerkiksi yhteistyön piirissä oleva tutkimushanke epäonnistuu tai joudutaan muuten keskeyttämään.

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään torstaina 12.2.2026 klo 14.00.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orionpharma.com/fi/sijoittajat . Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

https://events.inderes.com/orion/q4-2025/dial-in .

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon. Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti webcastin kysymyslomakkeen kautta.

Tulevia tapahtumia

Varsinainen yhtiökokous suunniteltu pidettäväksi tiistai 24.3.2026 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2025 torstai 23.4.2026 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026 perjantai 17.7.2026 Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2026 keskiviikko 28.10.2026

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2025 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2026.

Espoossa 12.2.2026

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Orion Oyj

https://www.orionpharma.com/fi



Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää noin 4 000 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

