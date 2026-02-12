Geotab ayuda a reducir el riesgo en las flotas con su nueva cámara GO Focus Pro con IA

MADRID, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al volante de cada vehículo comercial hay un conductor que se enfrenta a mayores presiones y más preocupaciones en materia de seguridad. Hoy, en Geotab Connect, Geotab ha anunciado la ampliación de la gama GO Focus con el lanzamiento de la nueva cámara de salpicadero GO Focus Pro.

El lanzamiento coincide con un estudio realizado por Geotab que pone de relieve una significativa tensión en el sector del transporte. En España, más del 80% de los conductores profesionales están a favor de adoptar este tipo de tecnología para mejorar la conducción y afirman que se sentirían más cómodos con un sistema de asistencia por voz inmediato basado en IA que analiza vídeos en tiempo real. La protección a los conductores profesionales se ha convertido en una necesidad empresarial, ya que los accidentes de tráfico cuestan a la economía europea unos 180.000 millones de euros al año, lo que representa aproximadamente el 2 % del PIB de la UE.

En este contexto, la información que proporcionan los datos es clave para defender tanto los resultados económicos de las empresas como la integridad profesional de la persona que está al volante. Y en ese sentido, GO Focus Pro de Geotab aborda estos retos combinando visibilidad total de 360 grados con asesoramiento basado en inteligencia artificial y alertas en vehículo.

Las colisiones de alto impacto suelen tener consecuencias humanas y económicas muy graves; sin embargo, los incidentes a baja velocidad, como maniobras marcha atrás o acoplamientos en muelles, siguen siendo una fuente habitual de daños evitables, a menudo provocados por puntos ciegos y visibilidad limitada. Al actuar de forma proactiva tanto sobre los riesgos más importantes de seguridad como sobre los operativos, GO Focus Pro ayuda a reducir incidentes, disminuir el estrés al volante y garantizar la consecución de los objetivos globales de la empresa.

“La IA alcanza su mayor impacto cuando ayuda a prevenir riesgos en el momento, no después de que ocurran”, señaló Claude Hochreutiner, Principal Video Program Manager de Geotab. “GO Focus Pro lleva la inteligencia en tiempo real al interior del vehículo, ayudando a los conductores a ser más conscientes de la situación y tener más confianza, al tiempo que permite a las flotas adoptar un enfoque mucho más proactivo en materia de seguridad. Al combinar visibilidad de 360 grados con IA de alta precisión, ayudamos a las empresas a proteger a sus conductores, reducir el riesgo operativo y construir carreteras más seguras para todo el mundo”.

GO Focus Pro: visibilidad total de 360 grados

GO Focus Pro se integra de forma nativa en la plataforma MyGeotab para ofrecer a las flotas la solución de videotelemática de seguridad más completa del mercado, combinando cobertura perimetral total con modelos avanzados de IA e inferencia continua.

La solución es compatible con hasta cinco cámaras auxiliares resistentes a la intemperie, lo que permite hacer un seguimiento integral del conductor, la carga, el entorno y los remolques, eliminando puntos ciegos y mejorando la seguridad operativa.

Gracias a sus funciones predictivas basadas en IA, GO Focus Pro es capaz de detectar infracciones como saltarse un semáforo, alertar ante riesgos de colisión frontal e identificar la presencia de usuarios vulnerables de la vía en puntos ciegos gracias a que los modelos de IA se ejecutan directamente en las cámaras externas. Además, incorpora un sistema automatizado de puntuación de la conducción (Driver Score) que permite identificar infracciones recurrentes y patrones de conducción de riesgo, como el uso del teléfono móvil o conducir sin el cinturón de seguridad, para priorizar acciones de formación y reconocer comportamientos seguros.

La plataforma presenta los eventos más relevantes a través de Smart Sequence™, una vista optimizada que reduce el ruido informativo y agiliza la revisión por parte de los equipos de gestión. GO Focus Pro también incluye funciones de asesoramiento automatizado, con alertas de audio en tiempo real en el interior del vehículo que facilitan la autocorrección inmediata y permite a los gestores asignar y hacer seguimiento de sesiones de formación directamente desde MyGeotab. La identificación automática del conductor con tarjetas RFID/NFC existentes o reconocimiento facial simplifica la gestión administrativa y mejora la precisión de los datos, mientras que el monitor de latencia cero ofrece una visualización al momento para maniobras de marcha atrás, acoplamiento y otras operaciones a baja velocidad. Todo ello se apoya en un flujo de análisis completamente impulsado por inteligencia artificial, sin revisiones humanas sistemáticas, reforzando la eficiencia, la privacidad y la escalabilidad de la solución.

Con la cobertura de vídeo perimetral completa y a la IA predictiva, GO Focus Pro proporciona a las flotas la visibilidad y la inteligencia necesarias para proteger a los conductores, los vehículos y las comunidades a las que prestan servicio. La solución acelera la investigación de incidentes, ayuda a defenderse frente a reclamaciones infundadas y permite a los conductores corregir comportamientos antes de que se produzcan eventos de alto impacto, reduciendo colisiones, tiempos de inactividad y costes operativos totales.





Geotab GO Focus Pro, una solución de videotelemática diseñada para mejorar la seguridad del conductor

Geotab GO Focus™ - Gama de cámaras con IA

GO Focus Pro completa la familia Geotab GO Focus™ de cámaras con inteligencia artificial, que incluye GO Focus, GO Focus Plus y un conjunto de cámaras auxiliares compatibles. En conjunto, este portafolio ofrece a las flotas la flexibilidad necesaria para desplegar el nivel adecuado de videotelemática en distintos tipos de vehículos, casos de uso y perfiles de riesgo, todo ello dentro de un flujo de trabajo optimizado y respetuoso con la privacidad.

GO Focus Pro estará disponible en Norteamérica y EMEA, inclusive España, en el segundo trimestre de 2026, y luego se lanzará a nivel mundial. Para más información sobre la gama Geotab GO Focus y GO Focus Pro, visite: https://www.geotab.com/go-focus-pro/

Sobre Geotab

Geotab Inc. y sus afiliados (“Geotab”) es líder mundial en soluciones para vehículos y activos conectados, maximizando la eficiencia y gestión de las flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, reduciendo los costes e impulsando la eficiencia. Con la ayuda de equipos expertos en ciencia de datos y de ingeniería, damos servicio a más de 55.000 clientes a nivel mundial, procesamos 80 mil millones de puntos de datos al día de más de 5 millones de suscripciones de vehículos. Empresas del Fortune 500, flotas de tamaño mediano y las flotas más grandes del sector público —incluyendo las del gobierno federal de EE. UU.— confían en Geotab. Tenemos un compromiso con la seguridad y la privacidad de los datos, hemos recibido las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, el ecosistema de partners de renombre y el Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros preparadas para las flotas. Este año, estamos celebrando 25 años de innovación. Más información en www.geotab.com/es, síguenos en LinkedIn o consulta nuestro blog.

