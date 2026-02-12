Avec GO Focus Pro, Geotab s'appuie sur l'IA pour réduire les risques routiers

PARIS, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Derrière le volant de chaque véhicule professionnel se trouve un conducteur confronté à des enjeux de sécurité toujours plus importants. A l’occasion de son événement annuel Geotab Connect , Geotab Inc annonce l’élargissement de sa gamme GO Focus avec le lancement de la nouvelle caméra embarquée GO Focus Pro . Cette annonce intervient alors que les recherches menées par Geotab mettent en lumière une certaine tension dans le secteur du transport.

Les conducteurs de véhicules professionnels en France exercent aujourd’hui leur activité dans un environnement de stress sans précédent : la totalité d’entre eux reconnaissent les bénéfices de la vidéo télématique pour leur propre protection. D’autres études récentes de Geotab révèlent que 96 % des chauffeurs professionnels français estiment que les risques routiers ont augmenté au cours des cinq dernières années, le stress lié au travail étant identifié comme l’un des principaux facteurs de la dégradation de la sécurité routière. Dans ce contexte, la protection des conducteurs est devenue une nécessité économique. Les accidents de la route représentent aujourd’hui un coût estimé à 180 milliards d’euros par an pour l’économie européenne, soit près de 2 % du PIB de l’Union Européenne. Face à ces enjeux, les données s’imposent comme un levier clé pour préserver à la fois la performance financière des entreprises et l’intégrité professionnelle des conducteurs.

La caméra GO Focus Pro répond à ces défis en combinant une visibilité à 360 degrés, un coaching basé sur l’IA et des alertes en temps réel dans l’habitacle. Si les collisions graves ont des conséquences humaines et financières majeures, les incidents à faible vitesse,tels que les manœuvres de recul ou d’accostage,demeurent une source fréquente de dommages évitables, souvent liés aux angles morts et à un manque de visibilité. En agissant de manière proactive sur les risques routiers comme sur les risques opérationnels, la caméra GO Focus Pro contribue à réduire les incidents, à diminuer le stress au volant et à soutenir les objectifs économiques des entreprises.

« L’IA prend tout son sens lorsqu’elle accompagne les conducteurs en temps réel, en les aidant à anticiper les situations à risque plutôt qu’à en analyser les conséquences », déclare Claude Hochreutiner, Principal Video Program Manager chez Geotab. « GO Focus Pro apporte une intelligence embarquée directement dans l’habitacle, offrant aux conducteurs une meilleure compréhension de leur environnement et une plus grande confiance au volant, tout en permettant aux flottes d’adopter une approche plus proactive de la sécurité. En associant une visibilité à 360 degrés à une IA de haute précision, nous aidons les organisations à protéger leurs conducteurs, à réduire les risques opérationnels et à contribuer à des routes plus sûres pour tous. »

GO Focus Pro : une visibilité à 360 degrés

Intégrée nativement à la plateforme MyGeotab, la caméra GO Focus Pro offre aux flottes une solution de vidéo télématique de sécurité la plus complète du marché. Elle combine une visibilité périphérique à 360 degrés, des modèles d’IA avancés et une analyse continue des données.

Voici ces principales fonctionnalités :

Visibilité à 360 degrés : jusqu’à cinq caméras auxiliaires étanches prises en charge, couvrant l’ensemble du véhicule, le conducteur, le chargement et l’environnement extérieur, y compris les remorques.

: jusqu’à cinq caméras auxiliaires étanches prises en charge, couvrant l’ensemble du véhicule, le conducteur, le chargement et l’environnement extérieur, y compris les remorques. Fonctionnalités de sécurité prédictives basées sur l’IA : des modèles d’IA intégrés aux caméras extérieures permettent de détecter le franchissement de feux tricolores, d’alerter en cas de risque de collision frontale et d’identifier les usagers vulnérables dans les angles morts.

: des modèles d’IA intégrés aux caméras extérieures permettent de détecter le franchissement de feux tricolores, d’alerter en cas de risque de collision frontale et d’identifier les usagers vulnérables dans les angles morts. Score conducteur : un système de notation automatisé permettant d’identifier les infractions répétées et les comportements à risque (usage du téléphone, fatigue, etc.), afin de mieux cibler les actions de coaching et de valoriser une conduite responsable.

: un système de notation automatisé permettant d’identifier les infractions répétées et les comportements à risque (usage du téléphone, fatigue, etc.), afin de mieux cibler les actions de coaching et de valoriser une conduite responsable. Smart Sequence™ : vue synthétique et hiérarchisée des événements clés de la flotte, réduisant le volume d’informations à analyser pour les gestionnaires.

: vue synthétique et hiérarchisée des événements clés de la flotte, réduisant le volume d’informations à analyser pour les gestionnaires. Coaching automatisé et sessions de formation : alertes audio en temps réel dans l’habitacle pour favoriser une auto-correction immédiate, avec la possibilité pour les gestionnaires de créer et de suivre des sessions de coaching directement depuis la plateforme.

: alertes audio en temps réel dans l’habitacle pour favoriser une auto-correction immédiate, avec la possibilité pour les gestionnaires de créer et de suivre des sessions de coaching directement depuis la plateforme. Identification du conducteur par IA : identification automatique du conducteur via des cartes RFID/NFC existantes ou par reconnaissance faciale, afin de simplifier l’attribution des véhicules et d’améliorer la fiabilité des données.

: identification automatique du conducteur via des cartes RFID/NFC existantes ou par reconnaissance faciale, afin de simplifier l’attribution des véhicules et d’améliorer la fiabilité des données. Moniteur de recul sans latence : flux vidéo instantané, sans latence, pour faciliter les manœuvres de recul, d’accostage et les déplacements à faible vitesse, tout en améliorant la visibilité des angles morts.

: flux vidéo instantané, sans latence, pour faciliter les manœuvres de recul, d’accostage et les déplacements à faible vitesse, tout en améliorant la visibilité des angles morts. Aucune revue humaine systématique : à la différence de nombreuses solutions du marché, GO Focus Pro s’appuie sur un traitement entièrement automatisé par l’IA, sans analyse humaine systématique à distance.





La nouvelle caméra GO Focus Pro de Geotab, une solution de vidéo télématique conçue pour renforcer la sécurité des conducteurs

Grâce à une couverture vidéo complète et à une IA prédictive, la caméra GO Focus Pro offre aux flottes la visibilité et l’intelligence nécessaires pour protéger les conducteurs, les véhicules et les environnements qu’elles desservent. La solution accélère les enquêtes en cas d’incident, aide à se prémunir contre les réclamations infondées et permet aux conducteurs de corriger leur comportement en amont, réduisant ainsi les collisions, les immobilisations et les coûts d’exploitation.

La gamme de caméras embarquées Geotab GO Focus™

La caméra GO Focus Pro vient compléter la gamme Geotab GO Focus™, qui comprend également les modèles GO Focus, GO Focus Plus ainsi qu’une gamme de caméras auxiliaires compatibles. Ensemble, ces solutions offrent aux flottes la flexibilité nécessaire pour déployer le niveau de vidéo télématique le plus adapté selon les types de véhicules, les usages et les profils de risque, au sein d’un cadre cohérent et respectueux de la vie privée.

La GO Focus Pro sera disponible en Amérique du Nord et dans la région EMEA au deuxième trimestre 2026, avant un déploiement progressif à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur la gamme Geotab GO Focus et la GO Focus Pro, rendez-vous sur : https://www.geotab.com/go-focus-pro/

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial en matière de solutions de gestion d’actifs connectés, avec des sièges sociaux à Oakville, au Canada et à Atlanta, aux États-Unis. Notre mission est de rendre le monde plus sûr, plus efficace et plus durable. Geotab s’appuie sur l'analyse avancée des données et sur l'IA pour optimiser les performances et les activités des flottes, tout en réduisant les coûts et en stimulant l'efficacité. Grâce aux meilleurs ingénieurs et experts de la donnée, nous servons environ 100 000 clients dans le monde, en traitant 100 milliards de points de données par jour qui proviennent de plus de 5 millions de véhicules connectés. Des entreprises de la liste Fortune 500, des flottes de taille moyenne, ainsi que les plus grandes flottes du secteur public au monde, y compris celles du gouvernement fédéral américain, font confiance à Geotab. Engagé en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données, Geotab détient les autorisations FIPS 140-3 et FedRAMP. Notre plateforme ouverte, notre écosystème de partenaires exceptionnels et notre Marketplace offrent des centaines de solutions tierces prêtes à l'emploi pour les flottes. Cette année, nous célébrons 25 ans d'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/fr , suivez-nous sur LinkedIn ou consultez notre blog .

GEOTAB et GEOTAB MARKETPLACE sont des marques déposées de Geotab Inc. au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

Contacts presse

geotabfr@edelman.com

Louna BALANCHE : +33(0) 6 11 48 51 11

Albane POTTIER : +33(0) 6 89 11 54 45

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ebee7c6-4f20-45d7-ac76-70cafa34c56f/fr