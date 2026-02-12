Geotab maakt wagenpark veiliger met nieuwe AI-gestuurde GO Focus Pro-dashcam

AMSTERDAM, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In elk bedrijfsvoertuig zit een chauffeur die te maken heeft met toenemende druk en groeiende bezorgdheid over zijn of haar veiligheid. Op Geotab Connect kondigt telematicaspecialist Geotab daarom de uitbreiding aan van de GO Focus dashcam -serie met de nieuwe GO Focus Pro-dashcam.

De lancering volgt op de publicatie van door Geotab uitgevoerd onderzoek, dat een kritieke spanning in de transportsector blootlegt: terwijl 99% van de Europese beroepschauffeurs de voordelen van videotelematica voor hun eigen bescherming erkennen, werken ze onder ongekende druk.

Uit een andere recente Geotab- studie blijkt namelijk dat 95% van de automobilisten van mening is dat de risico's op de weg de afgelopen vijf jaar zijn toegenomen, waarbij men werkgerelateerde stress als een belangrijke oorzaak van de afnemende verkeersveiligheid ziet. Meer bescherming is overigens niet alleen een menselijke, maar ook een zakelijke noodzaak geworden. Verkeersongevallen kosten de Europese economie namelijk circa 180 miljard euro per jaar , wat neerkomt op ongeveer 2% van het bbp van de EU. In dit landschap is meer inzicht in data met betrekking tot voertuigen en verplaatsingen essentieel om zowel de winst van de organisatie als het welzijn van de persoon achter het stuur te beschermen.

AI creëert meer bewustzijn en veiligheid

De GO Focus Pro-dashcam van Geotab pakt deze uitdagingen aan door volledig 360 graden-zicht te combineren met AI-gestuurde coaching en waarschuwingen in de cabine. Hoewel botsingen met grote impact uiteraard de zwaarste gevolgen hebben voor mens en budget, kunnen ook incidenten bij lagere snelheden, zoals achteruitrijden of aanmeren, aanzienlijke schade opleveren. Dergelijke incidenten komen veel vaker voor, maar kunnen in veel gevallen worden vermeden, aangezien ze vaak worden veroorzaakt door dode hoeken en beperkt zicht. Door zowel veiligheidsrisico's als operationele risico's proactief aan te pakken, helpt GO Focus Pro het aantal incidenten te verminderen, de stress achter het stuur te verlagen en zo bredere bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

"AI heeft de grootste impact wanneer het helpt om risico's op het moment zelf te voorkomen, niet achteraf", aldus Claude Hochreutiner, Principal Video Program Manager bij Geotab. "GO Focus Pro brengt realtime informatie naar de cabine, waardoor chauffeurs zich meer bewust worden van hun rijdgedrag en meer vertrouwen in hun situatie krijgen. Tegelijk kunnen wagenparkbeheerders de veiligheid van hun chauffeurs proactiever aanpakken. Door 360 graden-zicht te combineren met uiterst nauwkeurige AI helpen we organisaties hun chauffeurs te beschermen, operationele risico's te verminderen en veiligere wegen voor iedereen te creëren."

GO Focus Pro: 360 graden-zicht

GO Focus Pro is standaard geïntegreerd in het MyGeotab-platform, dat wagenparken de meest complete telematica-oplossing voor veiligheid biedt.

De belangrijkste mogelijkheden zijn:

360 graden-zicht: Ondersteuning voor maximaal vijf extra, weerbestendige camera's, die een volledig beeld geven van het voertuig, de bestuurder, de lading en de omgeving, inclusief eventuele aanhangwagens. Voorspellende AI-veiligheidsfuncties: Detectie van mogelijke verkeerslichtovertredingen, waarschuwingen voor aanrijdingen aan de voorzijde en de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers in dode hoeken met behulp van AI-modellen en externe hulpcamera's. Bestuurdersscore: Een geautomatiseerd scoresysteem dat helpt bij het identificeren van herhaalde overtredingen en risicovolle gedragspatronen, zoals het gebruik van mobiele telefoons of rijden bij vermoeidheid, om de juiste coaching aan te bieden en veilig rijgedrag te erkennen. Smart Sequence: Een gestroomlijnd overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen binnen het wagenpark, waardoor beheerders daar een helderder beeld van krijgen en het aantal medewerkers dat nodig is voor controles tot een minimum wordt beperkt. Geautomatiseerde coaching en sessies: Dankzij realtime audio-waarschuwingen in de cabine kan onmiddellijk zelfcorrectie plaatsvinden, terwijl managers rechtstreeks binnen het platform coachingsessies kunnen toewijzen en volgen. AI-bestuurdersherkenning: Automatische identificatie van de bestuurder achter het stuur via bestaande RFID/NFC-kaarten of gezichtsherkenning, waardoor de administratie wordt vereenvoudigd en de nauwkeurigheid van de gegevens wordt verbeterd. Back-upmonitor zonder vertraging: Een directe videofeed zonder vertraging ter ondersteuning van nauwkeurig achteruitrijden, aanmeren, andere manoeuvres bij lage snelheid en voor meer overzicht van dode hoeken. Geen systematische menselijke beoordeling: In tegenstelling tot veel alternatieven op de markt maakt GO Focus Pro gebruik van een volledig AI-gestuurde pijplijn zonder systematische menselijke beoordeling vanuit verre delen van de wereld.





De Geotab GO Focus Pro, een videotelematica-oplossing die ontworpen is om de veiligheid van bestuurders te verbeteren

Met videodekking voor de volledige omgeving en voorspellende AI biedt GO Focus Pro wagenparken de zichtbaarheid en intelligentie die nodig zijn om chauffeurs, voertuigen en alle andere betrokkenen te beschermen. De oplossing versnelt bovendien het onderzoek naar incidenten, helpt bij het afweren van onterechte claims en stelt chauffeurs in staat om zelf corrigerende maatregelen te nemen voordat er ernstige incidenten plaatsvinden. Daardoor kan het aantal aanrijdingen, de stilstandtijd en totale bedrijfskosten aanzienlijk worden verminderd.

Geotab GO Focus-serie AI-dashcams

GO Focus Pro vormt een aanvulling op de Geotab GO Focus-serie AI-dashcams, die bestaat uit GO Focus, GO Focus Plus en een reeks compatibele hulpcamera's. Samen biedt dit portfolio wagenparken de flexibiliteit om het juiste niveau van videotelematica in te zetten voor verschillende voertuigtypes, gebruikssituaties en risicoprofielen, en dat alles binnen een gestroomlijnde en privacybewuste workflow.

De GO Focus Pro zal in Europa in het tweede kwartaal van 2026 beschikbaar zijn.

Ga voor meer informatie over de Geotab GO Focus-serie en GO Focus Pro naar: https://www.geotab.com/go-focus-pro/

Over Geotab

Geotab is een wereldwijde leider in oplossingen voor connected voertuigen en wagenparkbeheer, met hoofdkantoren in Oakville, Ontario en Atlanta, Georgia. Onze missie is om de wereld veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. We gebruiken geavanceerde data-analyse en AI om de prestaties en activiteiten van wagenparken te transformeren, kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Ondersteund door de beste datawetenschappers en ingenieurs bedienen we meer dan 100.000 klanten wereldwijd en verwerken we dagelijks 100 miljard datapunten van meer dan 5 miljoen voertuigabonnementen. Fortune 500-organisaties, middelgrote wagenparken en de grootste wagenparken in de publieke sector ter wereld, waaronder de Amerikaanse federale overheid, vertrouwen op Geotab. We zetten ons in voor gegevensbeveiliging en privacy en beschikken over FIPS 140-3- en FedRAMP-autorisaties. Ons open platform, ecosysteem van uitstekende partners en de Geotab Marketplace leveren honderden fleet-ready oplossingen van derden voor wagenparken. Dit jaar vieren we 25 jaar innovatie. Meer informatie vindt u op www.geotab.com/nl. U kan ons ook volgen op LinkedIn of meer lezen op onze blog .

GEOTAB en GEOTAB MARKETPLACE zijn geregistreerde handelsmerken van Geotab Inc. in Canada, de Verenigde Staten en/of andere landen.

