Man Group PLC : Form 8.3 - LondonMetric Property Plc

FORM 8.3

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)

1.        KEY INFORMATION

(a)   Full name of discloser:Man Group PLC
(b)   Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a):
        (b)   Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a):		 
(c)   Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:
        Use a separate form for each offeror/offeree		LondonMetric Property plc
(d)   If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: 
(e)   Date position held/dealing undertaken:
        (e)   Date position held/dealing undertaken:
		11/02/2026
(f)   In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer?
        If it is a cash offer or possible cash offer, state “N/A”		YES / NO / N/A

2.        POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a)      Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security:

10p ordinary
 InterestsShort positions
Number%Number%
(1)   Relevant securities owned and/or controlled: 30,612,082.001.30  
(2)   Cash-settled derivatives:

 1,649,814.000.07 4,813,771.000.20
(3)   Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell:    


        TOTAL:		 32,261,896.001.37 4,813,771.000.20

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b)      Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists: 
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: 

3.        DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a)        Purchases and sales

Class of relevant securityPurchase/sale

Number of securitiesPrice per unit

(b)        Cash-settled derivative transactions

Class of relevant securityProduct description
e.g. CFD		Nature of dealing
e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position		Number of reference securitiesPrice per unit

10p ordinaryEquity SwapReducing a short position9,3012.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5482.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3,0192.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position7,1352.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position7,1342.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position10,7022.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position80,6992.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position68,3112.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position105,1932.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position52,4042.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position4,0292.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position6,2042.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position34,1492.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position22,1762.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position78,6062.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position121,0472.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position52,4042.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position80,6982.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2,0572.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3,1682.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,5782.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2,4302.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1212.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1862.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,0282.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position6672.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2,3672.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3,6462.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2,4302.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,5782.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position8882.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5772.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2,9612.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,3332.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position8662.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position4,4412.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2,9612.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5772.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position8882.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position682.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position442.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2272.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,2532.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2442.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3762.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,1582.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position7532.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3,8602.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapIncreasing a short position9,1002.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5,0752.0286 GBP
10p ordinaryEquity SwapIncreasing a short position2,7002.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position9,8612.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position12,8552.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position9,8622.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position14,7912.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position4,1722.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position7572.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3,8902.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5,8152.0286 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5,8362.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5,0722.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3,8902.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,6462.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2992.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position7152.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position4642.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,0062.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position592.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position272.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position422.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2322.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1502.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,1572.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5342.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position8222.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3262.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5482.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3562.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position7712.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position7712.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position3562.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position5482.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position11,2242.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position2,0392.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position39,7842.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position26,5232.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position26,5232.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position34,5742.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position24,7222.0286 GBP
10p ordinaryEquity SwapIncreasing a short position80,8002.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,5132.0360 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position4912.0450 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position892.0427 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,1612.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,7412.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,7392.0286 GBP
10p ordinaryEquity SwapReducing a short position1,1612.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapIncreasing a short position73,6002.0420 GBP
10p ordinaryEquity SwapIncreasing a short position5,1002.0420 GBP

(c)        Stock-settled derivative transactions (including options)

(i)        Writing, selling, purchasing or varying

Class of relevant securityProduct description e.g. call optionWriting, purchasing, selling, varying etc.Number of securities to which option relatesExercise price per unitType
e.g. American, European etc.		Expiry dateOption money paid/ received per unit

(ii)        Exercise

Class of relevant securityProduct description
e.g. call option		Exercising/ exercised againstNumber of securitiesExercise price per unit

(d)        Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant securityNature of dealing
e.g. subscription, conversion		DetailsPrice per unit (if applicable)

4.        OTHER INFORMATION

(a)        Indemnity and other dealing arrangements

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:
Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state “none”


None

(b)        Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to:
(i)   the voting rights of any relevant securities under any option; or
(ii)   the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:
If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none"


None

(c)        Attachments

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached?NO


Date of disclosure:12/02/2026
Contact name:Molly Childs
Telephone number:+442071443714

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

The Panel’s Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code’s disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

The Code can be viewed on the Panel’s website at www.thetakeoverpanel.org.uk.


