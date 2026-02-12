ORION OYJ

Orion Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta pitkän aikavälin kannustinohjelman ohjelmajaksosta yhtiön avainhenkilöille

Orion Oyj:n hallitus päätti 25. helmikuuta 2025 uudesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu vuosittain käynnistettävistä osakepohjaisista suoritusperusteisista ohjelmajaksoista, jotka tarjoavat osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön B-sarjan osakkeita pitkän aikavälin kannustimena. Kukin ohjelmajakso sisältää kolmen vuoden ansaintajakson, jonka jälkeen mahdollisesti ansaitut osakkeet luovutetaan osallistujille. Kunkin ohjelmajakson käynnistäminen, mukaan lukien enimmäismäärä jaettavia osakkeita, osallistujamäärä, ansaintamahdollisuudet sekä ansaintakriteerit, edellyttää aina hallituksen erillistä päätöstä. Pitkän aikavälin kannustinohjelman ensimmäinen ohjelmajakso käynnistettiin vuonna 2025 ja sen ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2025–2027.

Kannustinohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemismalli, joka perustuu yhtiön osakkeiden ansaintaan ja omistamiseen.

Orion Oyj:n hallitus on nyt päättänyt ohjelman uudesta ohjelma ja- ja ansaintajaksosta kalenterivuosille 2026–2028.

Tämän ohjelmakauden mahdollinen palkkio määräytyy yhtiön liikevoittoa, liikevaihtoa, tuoteportfolion kehitystä sekä ESG-suorituskykyä koskevien tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Ohjelmajakson 2026–2028 kohderyhmään kuuluu enintään 145 orionilaista. Ohjelmajaksolta 2026–2028 maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on yhteensä 420 000 Orion Oyj:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa osakkeina määriteltyä bruttomääräistä enimmäisansaintamahdollisuutta. Ohjelmajakson 2026–2028 arvioitu enimmäiskustannus on 26,5 miljoonaa euroa, laskettuna osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskimääräisen noteerauksen perusteella Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla kahden kuukauden ajanjaksolla. Koska ansaintajakso on kolme vuotta, ohjelmaan ei sisälly rajoitusjaksoa.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan osallistujalle palkkiosta aiheutuvat arvioidut verot ja veronluonteiset maksut. Kokonaispalkkio voi olla enintään kolme kertaa osallistujan vuosittainen peruspalkka. Hallitus pidättää oikeuden alentaa palkkioita, mikäli suunnitelmasta maksettaville palkkioille asetetut kalenterivuosittaiset enimmäismäärät ylittyvät.

