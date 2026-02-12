Bombardier dépasse tous ses objectifs pour 2025, réalise avec succès son plan de redressement et définit ses prévisions pour une année 2026 qui s’annonce prometteuse

Les revenus pour l’exercice 2025 complet ont été supérieurs à la prévision, augmentant de 10 % par rapport à ceux de l’exercice précédent pour atteindre 9,55 milliards $. Cette solide performance s’explique par le niveau record des revenus tirés des activités de service, en hausse de 13 %, et par 157 livraisons d’avions, soit 11 unités de plus qu’en 2024.

Le RAIIA ajusté (1) a augmenté de 15 % par rapport à celui de l'exercice précédent pour s'établir à 1 559 millions $, avec une marge RAIIA ajustée (2) en hausse de 60 points de base pour atteindre 16,3 %. Le RAII comme présenté pour l'exercice complet a atteint 1 108 millions $, en hausse de 26 % par rapport à celui de l'exercice précédent, portant la marge RAII (3) à 11,6 %, soit une amélioration de 150 points de base.

Le résultat net ajusté (1) a augmenté de 47 % par rapport à celui de l'exercice précédent pour atteindre 805 millions $, tandis que le résultat net comme présenté (4) a augmenté de 164 % pour atteindre 975 millions $. La performance pour l'exercice complet s'est traduite par un RPA ajusté (2) de 7,72 $ et un RPA dilué (4) de 9,41 $.

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont connu une hausse de 840 millions $ par rapport à ceux de 2024, atteignant un sommet impressionnant de 1 072 millions $ pour l'exercice complet. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles comme présentés (4) se sont établis à 1 225 millions $, en hausse par rapport à 405 millions $ en 2024. Les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (3) ont totalisé 153 millions $, comparativement à 173 millions $ en 2024.

Le carnet de commandes (5) a augmenté de 3,1 milliards $ par rapport à celui de 2024 pour atteindre 17,5 milliards $ au 31 décembre 2025. Le ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires (6) de 1,4 pour l'exercice témoigne de la vigueur de la demande dans l'ensemble du portefeuille.

Plus de 400 millions $ de dette ont été remboursés au moyen de la trésorerie au bilan de 2025, ce qui s'est traduit par de solides progrès en matière de désendettement. Le ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté (2) s'est amélioré, passant de 2,9x en 2024 à 1,9x à la fin de l'exercice. Un remboursement supplémentaire de billets de premier rang d'un montant de 500 millions $ sera effectué le 15 février 2026. Les liquidités disponibles (1) sont demeurées solides à 2,5 milliards $, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 2,2 milliards $ au 31 décembre 2025.

Après avoir réalisé avec succès son plan de redressement sur cinq ans, élaboré en 2021, Bombardier présente pour 2026 des prévisions qui laissent entrevoir une croissance soutenue du chiffre d'affaires, des marges solides et une performance fiable au chapitre des flux de trésorerie disponibles(7).





Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Les montants dans les tableaux sont en millions, hormis les montants par action, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (TSX : BBD.B) a dévoilé aujourd’hui de solides résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 2025 complet, dépassant les objectifs et enregistrant une cinquième année d’affilée de croissance soutenue. L’entreprise a également publié ses prévisions pour 2026(7), soulignant ses priorités et annonçant une année prometteuse.

« Les résultats de Bombardier pour 2025 confirment le dévouement sans faille de notre équipe, qui nous a permis de tenir nos engagements pour la cinquième année consécutive. Nous avons suivi la voie stratégique que nous avions tracée en 2021 et mené à bien notre plan de redressement avec assurance, discipline et constance. Notre approche centrée sur le client a généré d’excellents résultats dans l’ensemble de l’entreprise, favorisant d’importants progrès en ce qui a trait au développement de produits, à l’expansion de nos activités de service, au renforcement de nos activités de défense et à l’avancement de notre plan de désendettement », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Je suis extrêmement fier de toute l’équipe de Bombardier. Son engagement, sa détermination et sa passion dans tous les secteurs de l’organisation ont contribué à renforcer les bases de notre succès immédiat et à long terme. Nous avons transformé l’entreprise, renforcé notre position concurrentielle et établi un historique de croissance clair et rigoureux. L’avenir s’annonce prometteur. »

Revenus supérieurs aux prévisions stimulés par l’augmentation du nombre de livraisons et une solide performance des activités de service

Bombardier a dégagé des revenus de 9,55 milliards $ pour 2025, qui sont supérieurs aux prévisions et en hausse de 10 % par rapport à ceux de l’exercice précédent. Cette hausse est attribuable à la solide composition des livraisons d’avions et aux revenus records tirés des activités de service et de défense. Les activités de service de l’entreprise ont continué de gagner du terrain, enregistrant des revenus de 2,3 milliards $, une augmentation de 13 % par rapport à ceux de l’exercice précédent. En 2025, Bombardier a poursuivi sa cadence continue de production, livrant 157 avions, soit 11 unités de plus qu’en 2024.

Rythme soutenu des commandes contribuant à la croissance du carnet de commandes



Le carnet de commandes(5) pour 2025 a augmenté de 3,1 milliards $ pour atteindre 17,5 milliards $ au 31 décembre 2025, une hausse de 22 % par rapport à celui de l’exercice précédent. L’entreprise a également déclaré un ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires de 1,4(6) pour l’exercice complet, ce qui témoigne de la demande forte et soutenue dans l’ensemble de son portefeuille d’avions.

Progrès au chapitre du désendettement favorisés par des gains de rentabilité



Bombardier a maintenu sa trajectoire de croissance rentable en 2025. Le RAIIA ajusté(1) pour l’exercice 2025 complet a augmenté de 15 % par rapport à celui de l’exercice précédent pour s’établir à 1 559 millions $, grâce à une forte augmentation des revenus tirés des activités de service, à l’amélioration des performances des activités de défense et à la diminution des charges de R et D, le tout en partie contrebalancé par les coûts associés à la perturbation des activités des fournisseurs. Le RAII ajusté(1) a atteint 1 095 millions $, soit une amélioration de 20 % par rapport à 915 millions $ en 2024. Le RAII comme présenté a augmenté de 26 % par rapport à celui de l’exercice précédent, s’élevant à 1 108 millions $ pour l’exercice complet.

En 2025, le résultat net ajusté(1) a connu une augmentation importante de 47 % par rapport à celui de 2024 pour atteindre 805 millions $, tandis que le résultat net comme présenté(4) a augmenté de 164 % par rapport à celui de l’exercice précédent pour atteindre 975 millions $. Le RPA ajusté(2) pour l’exercice 2025 complet s’est élevé à 7,72 $, comparativement à 5,16 $ en 2024, tandis que le RPA dilué(4) a augmenté, passant de 3,40 $ en 2024 à 9,41 $ en 2025.

Les flux de trésorerie disponibles(1) générés pour l’exercice 2025 complet ont atteint 1 072 millions $, en hausse de 840 millions $ par rapport à ceux de 2024. Cette augmentation témoigne d’une hausse des avances des clients en lien avec de nouvelles commandes et des livraisons d’avions, en partie contrebalancée par des investissements dans les stocks et d’autres éléments du fonds de roulement. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles comme présentés(4) se sont établis à 1 225 millions $, en hausse par rapport à 405 millions $ en 2024. Les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles(3) ont totalisé 153 millions $ pour l’exercice 2025 complet, comparativement à 173 millions $ en 2024.

Bombardier a continué de faire de solides progrès en ce qui a trait au remboursement de sa dette, réduisant celle-ci de plus de 400 millions $ en 2025. En décembre 2025, la Société a également annoncé un remboursement partiel de billets de premier rang échéant en 2028 d’un montant de 500 millions $, qui sera effectué au moyen de la trésorerie à son bilan. La date de remboursement est fixée au 15 février 2026. Le ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté(2) s’est amélioré, passant de 2,9x en 2024 à 1,9x à la fin de l’exercice. L’objectif, qui était d’obtenir un ratio entre 2,0x et 2,5x, a donc été dépassé. L’entreprise vise à continuer d’améliorer cet indicateur pour atteindre environ 1,5x avec le temps.

Prévisions pour 2026(7)

« Nos prévisions pour 2026 reflètent à la fois la dynamique soutenue que nous avons développée au cours des cinq dernières années et la confiance que nous avons dans notre exécution à l’avenir. Notre capacité à mettre en œuvre et à concrétiser nos ambitions ne faiblira pas, car nous continuons à nous concentrer sur la croissance, la rentabilité et la génération de flux de trésorerie durables, tout en offrant une expérience client qui établit une nouvelle référence en matière d’excellence dans notre industrie », a ajouté M. Martel.

Prévisions et résultats

Résultats de l’exercice 2025 complet Prévisions pour 2026(7) Livraisons d’avions (en unités) 157 > 157 Revenus 9,55 milliards $ > 10,0 milliards $ RAIIA ajusté(1) 1 559 millions $ > 1 625 millions $ RAII ajusté(1) 1 095 millions $ s. o. RAII 1 108 millions $ s. o. Flux de trésorerie disponibles(1) 1 072 millions $ 600 millions $ à 1 000 millions $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 225 millions $ s. o. Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles(3) 153 millions $ s. o.

s. o. : sans objet

En 2026, le nombre de livraisons d’avions devrait excéder 157 avions. Les revenus devraient être supérieurs à 10,0 milliards $, une hausse de plus de 0,4 milliard $ par rapport à ceux de 2025 en raison de l’augmentation du nombre de livraisons d’avions, de meilleurs prix et de la croissance soutenue de nos activités de service. Le RAIIA ajusté(1) devrait être supérieur à 1 625 millions $ en 2026. La croissance enregistrée en 2025 a été favorisée par l’apport à la marge des revenus plus élevés et une reprise partielle à la suite de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, en partie contrebalancés par certains investissements stratégiques supplémentaires et l’augmentation des charges de R et D. En 2026, les flux de trésorerie disponibles(1) devraient se situer dans une fourchette allant de 600 millions $ à 1 000 millions $, reflétant la variabilité normale des principaux éléments des flux de trésorerie. Les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles(3) devraient s’établir à environ 300 millions $.

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Une mesure financière non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du Rapport financier de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 (« rapport de gestion ») pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (2) Ratio financier non conforme aux PCGR. Un ratio financier non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (3) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs. (4) Liés aux activités poursuivies seulement. (5) Représente le carnet de commandes pour la fabrication et la prestation de services. (6) Défini comme les nouvelles commandes nettes d’avions en unités sur le nombre de livraisons d’avions en unités. (7) Énoncé prospectif. Se reporter à la mise en garde liée aux énoncés prospectifs du présent communiqué et aux hypothèses des énoncés prospectifs sur lesquelles reposent les prévisions pour 2026 figurant dans le rapport de gestion pour plus de détails.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Pour les exercices clos les 31 décembre 2025 2024 Écart Revenus 9 551 $ 8 665 $ 10 % RAIIA ajusté(1) 1 559 $ 1 360 $ 15 % Marge RAIIA ajustée(2) 16,3 % 15,7 % 60 pdb RAII ajusté(1) 1 095 $ 915 $ 20 % Marge RAII ajustée(2) 11,5 % 10,6 % 90 pdb RAII 1 108 $ 878 $ 26 % Marge RAII(3) 11,6 % 10,1 % 150 pdb Résultat net des activités poursuivies 975 $ 370 $ 605 $ Résultat net des activités abandonnées(4) (47 )$ — $ (47 )$ Résultat net 928 $ 370 $ 558 $ RPA dilué des activités poursuivies (en dollars) 9,41 $ 3,40 $ 6,01 $ RPA dilué des activités abandonnées (en dollars)(4) (0,48 )$ 0,00 $ (0,48 )$ 8,95 $ 3,40 $ 5,55 $ Résultat net ajusté(1) 805 $ 547 $ 258 $ RPA ajusté (en dollars)(2) 7,72 $ 5,16 $ 2,56 $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(5) 1 225 $ 405 $ 820 $ Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles(3) 153 $ 173 $ (20 )$ Flux de trésorerie disponibles(1) 1 072 $ 232 $ 840 $ Aux 31 décembre 2025 2024 Écart Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 175 $ 1 653 $ 32 % Liquidités disponibles(1) 2 540 $ 2 082 $ 22 % Carnet de commandes (en milliards de dollars)(6) 17,5 $ 14,4 $ 22 %

pdb : points de base

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Une mesure financière non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières dans le rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (2) Ratio financier non conforme aux PCGR. Un ratio financier non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières dans le rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (3) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières dans le rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs. (4) Activités abandonnées liées à la vente du secteur Transport. Les charges comptabilisées dans les activités abandonnées pour l’exercice 2025 ont principalement trait à une modification apportée aux estimations d’une provision pour honoraires professionnels. (5) Liés aux activités poursuivies seulement. (6) Représente le carnet de commandes pour la fabrication et la prestation de services.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux

États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.



Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.



Bombardier est une marque déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés sont disponibles sur ri.bombardier.com.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Ce communiqué de presse repose sur les résultats établis selon les IFRS et sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières suivantes :

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières Mesures financières non conformes aux PCGR RAII ajusté RAII compte non tenu de certains éléments qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats de la Société pour la période. Ces éléments comprennent les charges de restructuration (reprises), la perte liée (le gain lié) à une cession d’activités, la dépréciation et cessation d’un programme (reprises), certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat de rentes de retraite, et les créances légales non commerciales.



RAIIA ajusté RAII ajusté, plus la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.



Résultat net ajusté Résultat net des activités poursuivies, compte non tenu des charges de restructuration (reprises), de la perte liée (du gain lié) à une cession d’activités, de la dépréciation et cessation d’un programme (reprises), de certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat de rentes de retraite, les créances légales non commerciales, certains gains nets ou pertes nettes découlant des modifications d’évaluation des provisions ou des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, la désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite, les pertes (gains) sur remboursement de dette à long terme, les variations des taux d’actualisation des provisions et l’incidence fiscale connexe de ces éléments.



Flux de trésorerie disponibles (utilisation) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles.



Liquidités disponibles Trésorerie et équivalents de trésorerie, plus les montants disponibles en vertu des facilités de crédit.



Ratios financiers non conformes aux PCGR RPA ajusté RPA calculé d’après le résultat net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Bombardier Inc. au moyen de la méthode du rachat d’actions en tenant compte de l’exercice de tous les facteurs de dilution.



Marge RAII ajustée RAII ajusté en pourcentage des revenus totaux.



Marge RAIIA ajustée RAIIA ajusté en pourcentage des revenus totaux.



Ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté Dette nette ajustée divisée par le RAIIA ajusté. Mesure financières supplémentaires Marge RAII

RAII en pourcentage des revenus totaux.



Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles

Additions aux immobilisations corporelles et incorporelles diminuées du produit des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles.





Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR et à d’autres mesures financières similaires utilisées par d’autres émetteurs. L’exclusion de certains éléments des mesures de rendement non conformes aux PCGR ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement ponctuels.

RAII ajusté

Le RAII ajusté est défini comme le RAII compte non tenu de certains éléments qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats de la Société pour la période. Ces éléments comprennent les charges de restructuration (reprises)(1), la perte liée (le gain lié) à une cession d’activités(2), la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, et les créances légales non commerciales. La direction utilise le RAII ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats opérationnels non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

RAIIA ajusté

Le RAIIA ajusté est défini comme le RAII compte non tenu des charges de restructuration (reprises)(1), de la perte liée (du gain lié) à une cession d’activités(2), de la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), de certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, des créances légales non commerciales et des charges d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. La direction utilise le RAIIA ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats opérationnels non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise, étant donné qu’elle ne tient pas compte de l’incidence des éléments habituellement associés aux activités d’investissement ou de financement et des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté correspond au résultat net des activités poursuivies, ajusté pour exclure certains éléments précis qui sont importants, mais qui, selon le jugement de la direction, ne reflètent pas les activités sous-jacentes de la Société. Ces éléments comprennent des ajustements liés aux charges de restructuration (reprises)(1), à la perte liée (au gain lié) à une cession d’activités(2), à la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), à certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, aux créances légales non commerciales, à certains gains et pertes nets découlant des modifications de l’évaluation des provisions et des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, à la désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite, aux pertes (gains) sur remboursement de dette à long terme, à la variation des taux d’actualisation des provisions et à l’incidence fiscale connexe de ces éléments. La direction utilise le résultat net ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le résultat net ajusté exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

(1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. (2) Comprend la variation des provisions pour cessions antérieures. (3) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant.

Flux de trésorerie disponibles (utilisation)

Les flux de trésorerie disponibles (utilisation) correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’avoir une vision claire de la trésorerie disponible générée pour les actionnaires de la Société, pour le remboursement de la dette et pour les acquisitions, une fois engagées les dépenses en immobilisations requises à l’appui des activités courantes de l’entreprise et de la création de valeur à long terme. Cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR ne correspond pas aux flux de trésorerie disponibles résiduels aux fins des dépenses discrétionnaires, étant donné qu’elle ne tient pas compte de certaines sorties de fonds obligatoires, comme le remboursement de la dette arrivant à échéance. La direction a recours aux flux de trésorerie disponibles (utilisation) à titre de mesure d’évaluation de la performance de l’entreprise et de la génération de liquidités dans son ensemble.

Liquidités disponibles

Les liquidités disponibles correspondent à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie plus les montants disponibles aux termes de facilités de crédit. La direction croit que cette mesure financière non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’avoir une vision claire de la capacité de la Société de répondre aux besoins de liquidités prévus, y compris de soutenir les initiatives de développement de produits et assurer la souplesse financière. Cette mesure n’a pas un sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs.

RPA ajusté

Le RPA ajusté correspond au résultat net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Bombardier Inc. divisé par le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires pour la période. La direction utilise le RPA ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le RPA ajusté exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Marge RAII ajustée

La marge RAII ajustée correspond au RAII ajusté en pourcentage des revenus totaux. La direction utilise la marge RAII ajustée aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. La marge RAII ajustée exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Marge RAIIA ajustée

La marge RAIIA ajustée correspond au RAIIA ajusté en pourcentage des revenus totaux. La direction utilise la marge RAIIA ajustée aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. La marge RAIIA ajustée exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté

La direction utilise le ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté comme mesure de crédit utile permettant de mesurer la capacité de la Société d’assurer le service de sa dette et de s’acquitter d’autres obligations à long terme. Ce ratio n’a pas un sens normalisé prescrit par les IFRS et il pourrait donc être impossible de le comparer à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs.

Rapprochement du RAII ajusté et du RAII et calcul de la marge RAII ajustée Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Exercices clos

les 31 décembre

2025 2024 2025 2024 RAII 499 $ 342 $ 1 108 $ 878 $ Charges de restructuration (reprises)(1) (13 ) 4 (13 ) 3 Perte liée (gain lié) à une cession d’activités(2) (1 ) — (1 ) — Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3) 1 3 1 2 Créances légales non commerciales — — — 25 Éléments liés aux régimes de retraite(4) — 7 — 7 RAII ajusté 486 $ 356 $ 1 095 $ 915 $ Total des revenus 3 694 $ 3 108 $ 9 551 $ 8 665 $ Marge RAII ajustée 13,2 % 11,5 % 11,5 % 10,6 %





Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII et calcul de la marge RAIIA ajustée Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre Exercices clos

les 31 décembre 2025 2024 2025 2024 RAII 499 $ 342 $ 1 108 $ 878 $ Amortissement 172 157 464 445 Charges de restructuration (reprises)(1) (13 ) 4 (13 ) 3 Perte liée (gain lié) à une cession d’activités(2) (1 ) — (1 ) — Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3) 1 3 1 2 Créances légales non commerciales — — — 25 Éléments liés aux régimes de retraite(4) — 7 — 7 RAIIA ajusté 658 $ 513 $ 1 559 $ 1 360 $ Total des revenus 3 694 $ 3 108 $ 9 551 $ 8 665 $ Marge RAIIA ajustée 17,8 % 16,5 % 16,3 % 15,7 %





(1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. (2) Comprend la variation des provisions pour cessions antérieures. (3) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant. (4) Comprennent la perte liée à l’achat des rentes de retraite. Voir la Note 22 – Avantages de retraite de nos états financiers consolidés pour plus de détails.





Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre 2025 2024 (par action)

(par action) Résultat net des activités poursuivies 653 $ 124 $ Ajustements du RAII liés à ce qui suit : Charges de restructuration (reprises)(1) (13 ) (0,13 ) 4 0,04 Perte liée (gain lié) à une cession d’activités(2) (1 ) (0,01 ) — 0,00 Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3) 1 0,01 3 0,03 Éléments liés aux régimes de retraite(4) — 0,00 7 0,07 Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers (171 ) (1,70 ) 165 1,64 Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 7 0,07 8 0,07 Pertes sur remboursements de dette à long terme 15 0,15 — 0,00 Résultat net ajusté 491 311 Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (7 ) (8 ) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Bombardier Inc. 484 $ 303 $ Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 100 695 100 548 RPA ajusté (en dollars) 4,80 $ 3,01 $





Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

2025 2024 RPA dilué des activités poursuivies 6,41 $ 1,16 $ Ajustements du RAII liés à ce qui suit : Charges de restructuration (reprises)(1) (0,13 ) 0,04 Perte liée (gain lié) à une cession d’activités(2) (0,01 ) 0,00 Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3) 0,01 0,03 Éléments liés aux régimes de retraite(4) 0,00 0,07 Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers (1,70 ) 1,64 Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 0,07 0,07 Pertes sur remboursements de dette à long terme 0,15 0,00 RPA ajusté 4,80 $ 3,01 $





(1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. (2) Comprend la variation des provisions pour cessions antérieures. (3) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant. (4) Comprennent la perte liée à l’achat des rentes de retraite. Voir la Note 22 – Avantages de retraite de nos états financiers consolidés pour plus de détails.





Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Exercices clos les 31 décembre

2025 2024 (par action)

(par action) Résultat net des activités poursuivies 975 $ 370 $ Ajustements du RAII liés à ce qui suit : Charges de restructuration (reprises)(1) (13 ) (0,13 ) 3 0,03 Perte liée (gain lié) à une cession d’activités(2) (1 ) (0,01 ) — 0,00 Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3) 1 0,01 2 0,02 Créances légales non commerciales — 0,00 25 0,25 Éléments liés aux régimes de retraite(4) — 0,00 7 0,07 Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Gain net sur certains instruments financiers (265 ) (2,64 ) (21 ) (0,21 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 27 0,27 34 0,33 Pertes sur remboursements de dette à long terme 81 0,81 127 1,27 Résultat net ajusté 805 547 Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (29 ) (31 ) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Bombardier Inc. 776 $ 516 $ Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 100 491 99 966 RPA ajusté (en dollars) 7,72 $ 5,16 $





Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Exercices clos

les 31 décembre

2025 2024 RPA dilué des activités poursuivies 9,41 $ 3,40 $ Ajustements du RAII liés à ce qui suit : Charges de restructuration (reprises)(1) (0,13 ) 0,03 Perte liée (gain lié) à une cession d’activités(2) (0,01 ) 0,00 Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3) 0,01 0,02 Créances légales non commerciales 0,00 0,25 Éléments liés aux régimes de retraite(4) 0,00 0,07 Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Gain net sur certains instruments financiers (2,64 ) (0,21 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 0,27 0,33 Pertes sur remboursements de dette à long terme 0,81 1,27 RPA ajusté 7,72 $ 5,16 $





(1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. (2) Comprend la variation des provisions pour cessions antérieures. (3) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant. (4) Comprennent la perte liée à l’achat des rentes de retraite. Voir la Note 22 – Avantages de retraite de nos états financiers consolidés pour plus de détails.





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (utilisation) et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre Exercices clos

les 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies 1 434 $ 860 $ 1 225 $ 405 $ Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (46 ) (46 ) (153 ) (173 ) Flux de trésorerie disponibles 1 388 $ 814 $ 1 072 $ 232 $





Rapprochement des liquidités disponibles et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Aux 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 175 $ 1 653 $ Montants disponibles en vertu de la facilité de crédit rotative(1) 365 429 Liquidités disponibles 2 540 $ 2 082 $





Rapprochement de la dette nette ajustée et de la dette à long terme et calcul du ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté Exercices clos les

31 décembre 2025 2024 Dette à long terme(2) 5 154 $ 5 545 $ Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 175 1 653 Dette nette ajustée 2 979 $ 3 892 $ RAIIA ajusté 1 559 $ 1 360 $ Ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté 1,9 2,9





(1) Facilité de crédit rotative garantie confirmée de 450 millions $, laquelle est disponible comme source de financement pour les besoins en fonds de roulement de la Société et l’émission de lettres de garantie. Au 31 décembre 2025, aucun montant n’avait été prélevé aux termes de la facilité de crédit et le montant disponible aux fins de prélèvement en fonction des garanties, qui est susceptible de varier de temps à autre, s’élevait à 365 millions $. (2) Comprend la portion courante de la dette à long terme.

MISE EN GARDE LIÉE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui ont pour but d’aider les investisseurs à comprendre nos objectifs, nos stratégies et nos perspectives d’avenir et peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos anticipations et nos perspectives ou prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d’apport connexes, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, notre performance financière, notre position sur le marché, nos capacités, nos forces concurrentielles, nos cotes de crédit, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances de notre industrie; la valeur pour le client; la demande prévue de produits et de services; les stratégies de croissance, y compris les revenus potentiels et la croissance d’un exercice à l’autre générée à partir de ceux-ci; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l’exécution des commandes en général; notre position en regard de la concurrence; les attentes à l’égard des revenus et du carnet de commandes; l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires; la robustesse de notre structure du capital et de notre bilan, notre solvabilité, nos cotes de crédit, nos liquidités et sources de financement disponibles, nos besoins financiers prévus, l’affectation des capitaux et des liquidités excédentaires et l’examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la mise en place et les résultats prévus de l’amélioration de la productivité et des initiatives de rentabilité, les gains d’efficacité opérationnelle optimisant l’utilisation de nos installations de fabrication et de services et les initiatives de réduction des coûts et de restructuration potentielle à venir; les coûts prévus, les avantages attendus et leur calendrier; la capacité de continuer à faire croître notre entreprise et à générer des liquidités; les attentes, les objectifs et les stratégies en matière de remboursement de la dette, de refinancement de la dette venant à échéance et de réduction des coûts d’intérêt; la conformité aux clauses financières restrictives; les attentes à l’égard de la déclaration et du versement de dividendes sur nos actions privilégiées; les intentions et les objectifs à l’égard de nos programmes, de nos actifs et de nos activités; les attentes à l’égard de la disponibilité des programmes d’aide gouvernementale; l’incidence de nouveaux événements ou l’aggravation des événements courants mondiaux d’ordre sanitaire, géopolitique ou militaire ou de différends commerciaux internationaux ou la renégociation d’ententes commerciales en vigueur sur ce qui précède et l’efficacité des plans et des mesures que nous avons mis en place à cet égard; et les attentes à l’égard de la vigueur des marchés, d’un ralentissement ou d’une récession économique, les pressions inflationnistes et les pressions sur la chaîne d’approvisionnement.

De plus, les énoncés comportant l’expression « à notre avis » et d’autres expressions semblables reflètent nos convictions et nos opinions sur un sujet donné. Ces énoncés sont fondés sur l’information dont nous disposions en date du présent communiqué de presse. Bien que nous soyons d’avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Nos énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d’une enquête exhaustive sur la totalité de l’information pertinente ou d’un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas s’y fier indûment.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « attendre », « anticiper », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d’assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, priorités stratégiques, attentes, prévisions, perspectives et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension de nos activités et de l’environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l’information à sa disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse comportent ce qui suit : l’ajustement des cadences de production en fonction de la demande du marché, y compris la capacité de notre bassin de fournisseurs à soutenir le développement de produits et les cadences de production prévues selon des conditions acceptables sur le plan commercial et en temps opportun; la mise en œuvre et l’exécution des stratégies de croissance, notamment pour nos activités de service, et nos activités liées aux avions d’occasion et de défense; l’atténuation des différends commerciaux internationaux et des mesures protectionnistes (y compris l’imposition de tarifs), et des changements aux accords commerciaux existants. Pour de plus amples renseignements sur ces hypothèses et d’autres hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, voir la rubrique Énoncés prospectifs – Hypothèses ci-après. Compte tenu de l’incidence de l’évolution de la situation entourant les événements mondiaux nouveaux ou courants d’ordre sanitaire, géopolitique et militaire, et les politiques et les mesures protectionnistes commerciales nouvelles ou exacerbées à l’échelle internationale, et compte tenu de la réponse connexe de la Société, des gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux, nationaux, étrangers et des organisations intergouvernementales multinationales), des autorités de réglementation, des entreprises, des fournisseurs, des clients, des contreparties et des fournisseurs de services tiers, le degré d’incertitude inhérent aux hypothèses de la Société est plus important.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s’y limiter, les risques opérationnels (tels les risques liés au développement de nouvelles activités et à la croissance; au carnet de commandes; au déploiement et à la mise en œuvre de notre stratégie y compris la réduction des coûts, l’amélioration du fonds de roulement et les initiatives d’amélioration visant la fabrication et la productivité; au développement de nouveaux produits et services, y compris l’innovation et la disruption technologiques; à la certification de produits et services; aux pressions liées au respect des calendriers de livraison des avions, et aux pressions exercées sur les flux de trésorerie et les dépenses en immobilisations découlant notamment du caractère saisonnier et cyclique; aux partenaires commerciaux; aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux préoccupations et à la réglementation liées à l’environnement, à la santé et à la sécurité; à notre dépendance à l’égard d’un certain nombre de contrats, clients et fournisseurs, à la chaîne d’approvisionnement; aux ressources humaines, y compris le départ de membres de la haute direction, l’accessibilité globale à une main-d’œuvre qualifiée et l’incapacité à attirer et à fidéliser des employés de qualité; à la dépendance à l’égard des systèmes informatiques (y compris les vulnérabilités technologiques, les menaces à la cybersécurité et les atteintes à la protection des renseignements personnels); à la dépendance à l’égard des droits relatifs à la propriété intellectuelle et à leur protection; à la réputation; à l’attention accrue portée aux questions liées à la durabilité et à la responsabilité sociale de l’entreprise et aux différences de perception quant à ces questions; au caractère adéquat de la couverture d’assurance; aux acquisitions; à la gestion des risques; et aux questions fiscales); les risques liés au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l’accès aux marchés financiers; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts, y compris à la réalisation des stratégies de gestion de la dette et de réduction des coûts d’intérêt; aux clauses restrictives et clauses restrictives financières de conventions d’emprunt; aux régimes d’avantages de retraite; à l’exposition au risque de crédit et à l’accessibilité de l’aide gouvernementale); les risques liés aux procédures judiciaires et réglementaires ainsi qu’aux changements apportés aux lois et à la réglementation; les risques liés à la conjoncture et à la disruption économiques générales tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle mondiale qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les ventes et les activités; les risques liés au contexte commercial (tels les risques liés à la situation financière des clients d’avions d’affaires; à la politique commerciale; aux perturbations d’ordre gouvernemental; à l’accroissement de la concurrence; à l’instabilité politique et aux tensions géopolitiques; aux sanctions financières et économiques ainsi qu’aux mesures de contrôle commercial; aux changements climatiques à l’échelle mondiale et aux cas de force majeure); les risques de marché (telles les fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, y compris notre capacité de couvrir les expositions aux risques qui en découlent; l’augmentation des prix des produits de base; et les fluctuations du taux d’inflation) et d’autres événements défavorables imprévus. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes dans la section Autres du rapport de gestion du Rapport financier de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Les facteurs mentionnés précédemment peuvent être exacerbés par des événements mondiaux nouveaux ou courants d’ordre sanitaire, géopolitique ou militaire ou par de nouveaux différends commerciaux internationaux ou l’aggravation de ceux-ci ou par la renégociation d’ententes commerciales en vigueur, lesquels pourraient avoir une incidence considérablement plus grave sur les activités, les résultats opérationnels et la situation financière de la Société que si de tels événements n’avaient pas eu lieu.

Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n’est pas exhaustive et qu’il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. D’autres risques et incertitudes que nous ne connaissons pas ou que nous considérons comme non importants à l’heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent rapport et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d’y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. Les perspectives financières figurant dans le présent document visent uniquement à aider les investisseurs à comprendre les objectifs de la direction et pourraient de pas convenir à d’autres fins.