Kokkuvõte Coop Panga 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemusi tutvustavast veebiseminarist

Täna, 12. veebruaril 2026 kell 9.30 toimus Coop Pank AS veebiseminar, kus panga juhatuse esimees Arko Kurtmann ja finantsjuht Paavo Truu tutvustavad panga 2025. aasta IV kvartali ja aasta auditeerimata majandustulemusi. Veebiseminar toimus eesti keeles.

Coop Pank tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on huvilistele kättesaadav siit:

https://youtube.com/live/CPM4_ZlNCfg

Coop Panga 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemuste aruanne ja esitlus on leitavad siit:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1419598&lang=et





Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 227 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

