Calian annonce les résultats du premier trimestre de l’exercice 2026

OTTAWA, Ontario, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société qui fournit des solutions essentielles à la mission, axée sur la défense, l’espace, les soins de santé et les autres secteurs d’infrastructure critique stratégiques, a publié aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre qui a pris fin le 31 décembre 2025.

« En s’appuyant sur l’élan du trimestre précédent, nous avons amorcé l’année en force avec une hausse des revenus de 12 %, dont 6 % de croissance interne », a déclaré Patrick Houston, président et chef de la direction de Calian. « La croissance a été possible par une demande soutenue dans le secteur de la défense et de l’espace et par les répercussions des récentes acquisitions. Le BAIIA ajusté1 a augmenté de 28 %, dépassant largement la croissance des revenus et reflétant des marges plus élevées et l’exécution réussie des initiatives d’optimisation des coûts mises en œuvre à la fin de l’année dernière.

Pour l’avenir, notre modèle opérationnel plus ciblé, associé à un carnet de commandes de 1,4 milliard de dollars, à notre solide pipeline d’acquisitions et notre bilan solide constituent une base solide pour continuer à réussir. Les vents porteurs du marché sur nos principaux marchés nous place en bonne position pour réaliser une nouvelle année de solide performance et de créer une valeur durable pour nos actionnaires. »

Faits saillants du premier trimestre de l’exercice 20262 :

Revenus en hausse de 12 %, pour atteindre 208 millions de dollars, dont 6 % proviennent de la croissance interne et 6 % des acquisitions.

Marge brute de 34,1 %, en hausse par rapport à 31,8 %.

BAIIA ajusté 1 en hausse de 28 %, pour atteindre 23 millions de dollars (marge de 11,0 %).

en hausse de 28 %, pour atteindre 23 millions de dollars (marge de 11,0 %). Flux de trésorerie opérationnel disponible 1 de 16 millions de dollars, ce qui représente une conversion de 69 %.

de 16 millions de dollars, ce qui représente une conversion de 69 %. Signature de nouveaux contrats pour un montant de 171 millions de dollars, le carnet de commandes atteignant 1,4 milliard de dollars.

Acquisition de la société canadienne InField Scientific.

Attribution d’un contrat par une entreprise chef de file mondiale des technologies spatiales.

Après la fin du trimestre, Calian a annoncé qu’elle mobiliserait des investissements pour accélérer les capacités de défense C5ISRT du Canada.

Faits saillants financiers Trois mois se terminant le (en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges) 31 décembre 2025 2024 % Revenus 208,0 185,0 12 % BAIIA ajusté1 22,8 17,8 28 % BAIIA ajusté1 en % 11,0 % 9,6 % 140 pb Bénéfice net ajusté1 11,8 8,4 40 % Bénéfice par action ajusté dilué1 1,03 0,71 46 % Flux de trésorerie opérationnel disponible1 15,8 13,1 21 %

Résultats du premier trimestre

Les revenus ont augmenté de 12 %, passant de 185 à 208 millions de dollars. Il s’agit d’un chiffre d’affaires trimestriel record pour la société. La croissance des acquisitions a été de 6 % et a été générée par les acquisitions d’Advanced Medical Solutions, achevée en mai 2025, et d’Infield Scientific, achevée en octobre 2025. La croissance organique a été de 6 % et a été générée par nos solutions en matière de défense, et dans une moindre mesure, notre segment des industries essentielles.

La marge brute a augmenté de 20,6 % pour atteindre 71 millions de dollars, grâce à la croissance des revenus, aux changements dans la composition des revenus et aux contributions des acquisitions. La marge brute a atteint 34,1 %, une hausse par rapport à 31,8 % à l’exercice précédent. De même, la BAIIA ajusté1 a augmenté de 28 % pour atteindre 23 millions de dollars, grâce à la croissance des revenus, à la gamme de produits, à l’augmentation des marges et aux initiatives d’optimisation des coûts. En conséquence, la marge du BAIIA ajusté 1 a atteint 11,0 %, une hausse par rapport à 9,6 % à l’exercice précédent.

Le bénéfice net a atteint 5,1 millions de dollars, soit 0,44 dollar par action diluée, par rapport à la perte de 1,0 million de dollars, soit une perte de 0,08 dollar par action diluée, de l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement liée à la hausse du BAIIA ajusté1 et à la baisse des coûts de fusion et d’acquisition, compensées par une hausse des impôts et des charges d’intérêt. Le bénéfice net ajusté1 a atteint 11,8 millions de dollars, soit 1,03 dollar par action diluée, une hausse par rapport aux 8,4 millions de dollars, soit 0,71 dollar par action diluée, de l’exercice précédent.

Liquidités et ressources en capital

« Au cours du premier trimestre, nous avons généré 16 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible1. Nous avons utilisé notre trésorerie et une partie de notre facilité de crédit pour financer des dépenses en immobilisation de 2 millions de dollars, ainsi que des acquisitions et des contreparties conditionnelles de 18 millions de dollars et pour fournir un rendement aux actionnaires sous la forme de dividendes de 3 millions de dollars. Nous avons terminé le trimestre avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1 de 1,2x, préservant ainsi une importante flexibilité financière pour financer notre stratégie de croissance », a conclu M. Houston.

Calian mobilise des investissements pour accélérer les capacités de défense du Canada en matière de C5ISRT

Le 26 janvier 2026, Calian a annoncé une initiative stratégique visant à accélérer le perfectionnement et le déploiement de capacités souveraines en matière de C5ISRT par l’intermédiaire de Calian VENTURES (VENTURES), l’initiative derrière la promotion de l’innovation en matière de défense au Canada. Alors que le Canada accorde une priorité croissante à la capacité de défense souveraine, à la préparation opérationnelle et à la résilience à long terme, Calian fera progresser la collaboration technologique et mobilisera des fonds pour accélérer le perfectionnement des capacités dans l’ensemble du pays. Le financement sera assuré par de multiples sources, notamment l’investissement de capitaux de VENTURES, le codéveloppement de nouvelles propriétés intellectuelles par Calian et de plusieurs petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes, des contributions d’organismes d’investissement régionaux et des programmes fédéraux.

Attribution d’un contrat pour la fourniture de passerelles en bande Q/V destinées à deux satellites géostationnaires

Le 24 novembre 2025, Calian a annoncé qu’un contrat lui avait été attribué par une entreprise chef de file mondiale des technologies spatiales pour concevoir et fabriquer quatre stations terrestres de passerelle RF (radiofréquence) en bande Ka/Q/V destinées à soutenir le déploiement de services pour deux satellites géostationnaires ultramodernes.

Les passerelles constitueront l’infrastructure terrestre essentielle reliant les nouveaux satellites aux réseaux terrestres, ce qui permettra aux gouvernements d’établir des communications fiables, sécurisées et de grande capacité dans une vaste zone géographique comprenant l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Dans le cadre de ce contrat, Calian fournira quatre antennes passerelles de 10 mètres en bande Ka/Q/V, ainsi que l’équipement radiofréquence et les systèmes de surveillance et de contrôle au Moyen-Orient. Une fois le projet achevé, les satellites fourniront une connectivité souveraine de nouvelle génération pour assurer des communications gouvernementales sécurisées.

Acquisition de la société canadienne InField Scientific

Le 2 octobre 2025, Calian a annoncé l’acquisition d’InField Scientific inc., une société d’ingénierie québécoise reconnue internationalement dans le domaine des effets de l’environnement électromagnétique (E3). Cette petite acquisition stratégique élargit le portefeuille de Calian dans le domaine de la défense, ce qui permet à l’entreprise de fournir des solutions électromagnétiques de bout en bout pour développer ses activités sur de nouveaux marchés, renforcer l’influence de ses clients dans le domaine de la défense et soutenir la croissance.

Dividende trimestriel

Le 11 février 2026, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 11 mars 2026 aux actionnaires inscrits au registre le 25 février 2026. Les dividendes versés par la société sont considérés comme des « dividendes admissibles » aux fins de l’impôt.

À propos de Calian

Depuis plus de 40 ans, Calian fournit des solutions essentielles dans des contextes où l'échec n'est pas une option. Reconnus dans le monde entier, nous donnons aux organisations des secteurs essentiels les moyens de surmonter les obstacles, de gérer les risques et de continuer d’évoluer. En combinant l'expertise de nos gens, une connaissance éprouvée du secteur, une technologie de pointe, une innovation audacieuse et une portée mondiale, nous fournissons des solutions sur mesure qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Calian a son siège social à Ottawa, au Canada, et comprend plus de 6 000 employés dans le monde. Nos solutions protègent des vies, renforcent la sécurité, favorisent la connectivité mondiale et stimulent le progrès économique, en ayant un effet durable à l'endroit et au moment où cela compte le plus. Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Demandes des médias :

media@calian.com

613 599-8600

Demandes au service Relations avec les investisseurs :

ir@calian.com

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d’avis que », «estime», « s’attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l’incidence de l’évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d’affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions de l’industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les 6 variations des taux de change; l’incidence des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d’autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s’ils se confirment dans la réalité, qu’un quelconque avantage puisse en découler.