Loblaw propulse l'IA dans le commerce de détail canadien grâce à une appli de magasinage unique en son genre dans ChatGPT

BRAMPTON, Ontario, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L; « Loblaw ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une appli de magasinage unique en son genre dans ChatGPT, qui simplifie et rend plus efficace le magasinage pour les Canadiens.

La nouvelle appli PC Express intégrée à ChatGPT, lancée aujourd'hui, tire parti de ChatGPT pour aider les Canadiens à faire leur épicerie facilement depuis les magasins de Loblaw. Ce partenariat permettra aux Canadiens de profiter de la vaste gamme de produits, de la valeur et de l'expérience de vente au détail de Loblaw, rendant ainsi leur expérience de magasinage plus efficace, inspirante et adaptée à leurs besoins.

Grâce à l'appli PC Express intégrée à ChatGPT et à l'IA conversationnelle, les Canadiens peuvent explorer des idées de menus, sélectionner soigneusement les ingrédients nécessaires pour préparer le repas parfait et choisir les produits suggérés dans leur magasin local pour donner vie à leurs inspirations culinaires.

Loblaw outillera également ses collègues de ChatGPT Entreprise afin d'améliorer la productivité et l'innovation. L'entreprise utilise déjà les modèles d'OpenAI pour créer des solutions d'IA propriétaires dans l'ensemble de ses secteurs d’activité, telles que Robin, un assistant alimenté par l'IA destiné aux propriétaires et directeurs de magasin, ainsi que des solutions agentiques dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement afin d'améliorer la précision des stocks et la logistique. Désormais, Loblaw permettra à ses collègues de bénéficier de ChatGPT Entreprise, une solution d'IA conçue pour favoriser la productivité et l'innovation.

« Notre équipe innove de manière incroyable dans le domaine du numérique et de l'IA dans l'ensemble de notre entreprise, ce qui nous place à l'avant-garde de la technologie pour offrir une expérience client et collègue de premier plan », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Alors que nous continuons à accélérer ce travail, nous créons des occasions significatives pour renforcer notre leadership dans le commerce de détail et répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. »

« Depuis quelques années, nous avons entrepris un parcours ambitieux axé sur l'expérience client numérique et l'adoption de technologies d'IA de pointe. L'appli PC Express intégrée à ChatGPT renforce notre position de chef de file nord-américain en matière d'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) au sein du secteur du commerce de détail », a déclaré Lauren Steinberg, Cheffe des services numériques de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Loblaw est sur le point de redéfinir l'expérience de magasinage des Canadiens en tirant parti d'une technologie d'IA avancée, cette collaboration soulignant la manière dont nous permettons aux consommateurs et à nos collègues de bénéficier d'outils transformateurs qui améliorent leur expérience. »

« Avec OpenAI, Loblaw réduit l'écart entre les capacités de l'IA et la valeur qu'elle peut créer aujourd'hui dans de multiples domaines », a déclaré Giancarlo « GC » Lionetti, Chef de la direction commerciale, OpenAI. « Ensemble, nous personnalisons et rendons plus efficace l'expérience de magasinage dans ChatGPT, et nous mettons à la disposition des équipes de Loblaw une IA de niveau professionnel afin de renforcer la productivité et l'innovation dans l'ensemble de l'entreprise. »

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile sans fil. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d’être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l’avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

