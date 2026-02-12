HPQ signe un protocole d’entente en vue de la construction d’une usine commerciale de silice pyrogénée avec un partenaire stratégique

MONTRÉAL, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou la « Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, annonce que sa filiale en propriété exclusive, HPQ Silica Polvere Inc. (« HSPI ») [1], a signé un protocole d’entente non contraignant (le « PE ») avec un partenaire industriel stratégique en vue de faire progresser la construction et l’exploitation d’une usine commerciale de production de silice pyrogénée.

Le projet envisagé prévoit la constitution d’une société d’exploitation détenue conjointement, laquelle construirait et exploiterait une installation commerciale de production de silice pyrogénée d’une capacité annuelle de 1 000 tonnes, pour un investissement total estimé à 20,0 M$ US (environ 27,3 M$ CA). L’usine serait conçue et construite par PyroGenèse Inc., au moyen de la technologie exclusive de réacteur de silice pyrogénée (« RSP ») à base de plasma développée par HSPI. L’identité du partenaire stratégique demeure confidentielle pour des raisons de confidentialité commerciale et de concurrence. Ce partenaire a déjà sécurisé le financement du projet et assurerait le financement intégral de la construction de l’installation.

« Le projet et la coentreprise envisagés s’appuient sur un financement déjà sécurisé ainsi que sur la collaboration d’un partenaire industriel disposant d’exigences de marché clairement établies. Bien que cette initiative demeure conditionnelle à une validation technique et à la conclusion d’ententes définitives, elle reflète un intérêt tangible du marché pour le déploiement de notre technologie à l’échelle industrielle, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. et de HPQ Silica Polvere Inc.



Image : silice pyrogénée, produite par le réacteur de silice pyrogénée.

Structure commerciale et orientation stratégique

La coentreprise devrait détenir et exploiter l’installation, et la production serait vendue au partenaire stratégique dans le cadre d’une entente d’approvisionnement à long terme (modalités à déterminer). Selon la structure envisagée, HSPI percevrait des redevances récurrentes sur chaque kilogramme de silice pyrogénée vendu (prix par kilogramme à déterminer), procurant ainsi à HSPI et à HPQ une exposition durable aux revenus d’exploitation, tout en préservant un profil d’investissement en capital efficient.

Cette structure vise à aligner les intérêts de HSPI et de HPQ sur la performance opérationnelle à long terme, tout en établissant une plateforme industrielle reproductible sur plusieurs sites à mesure que la demande évoluera. La direction considère cette approche comme un modèle de déploiement commercial évolutif et extensible, plutôt qu’une installation ponctuelle et isolée.

Validation technique et progression vers des ententes définitives

La conclusion d’ententes définitives demeure conditionnelle à l’achèvement des essais et validations en cours réalisés par des tiers sur la silice pyrogénée produite par le réacteur de silice pyrogénée (« RSP ») de l’usine pilote actuelle de HSPI. Des échantillons de production ont déjà été livrés au partenaire stratégique ainsi qu’à un laboratoire spécialisé indépendant aux États-Unis. Ces essais visent à confirmer les caractéristiques chimiques et compositionnelles requises pour les applications commerciales ciblées.

Sous réserve de résultats concluants, les parties prévoient finaliser les négociations et conclure les ententes définitives relatives à la coentreprise d’ici la fin du deuxième trimestre de 2026. Bien que le protocole d’entente reflète une intention commune de progresser vers la réalisation du projet, rien ne garantit qu’une coentreprise sera ultimement constituée, qu’elle le sera dans les délais anticipés, ni qu’elle s’avérera commercialement viable.

Le RSP convertit directement le quartz en silice pyrogénée au moyen d’un procédé en une seule étape, sans recours à des produits chimiques, éliminant ainsi l’utilisation de réactifs dangereux et la génération de sous-produits toxiques.

Si la coentreprise est finalisée, la livraison et la mise en service de l’usine seraient prévues dans un délai d’environ douze mois. La direction estime qu’une mise en service réussie favoriserait le déploiement d’installations additionnelles de capacité similaire ou supérieure, positionnant la technologie comme une solution industrielle reproductible et extensible.

« Notre objectif n’est pas simplement de construire une seule usine, mais d’établir un modèle commercial reproductible et évolutif. Ce projet initial démontrera que notre procédé de silice pyrogénée peut fonctionner de manière fiable à l’échelle industrielle, générer des revenus récurrents et soutenir une expansion future sans que HPQ n’ait à assumer l’intégralité du capital requis. S’il s’avère concluant, il constituerait une étape structurante vers la création de valeur à long terme dans le secteur des matériaux avancés », a ajouté M. Tourillon.

Contexte industriel et marché

La silice pyrogénée est un matériau industriel stratégique utilisé dans un large éventail d’applications, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, les peintures, les revêtements, les scellants ainsi que les matériaux de construction. Son rôle d’agent épaississant, antiagglomérant et renforçant en fait un composant essentiel à la performance, à la stabilité et à la manufacturabilité des formulations dans des marchés industriels à grand volume.

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Bien que HSPI demeure une filiale en propriété exclusive de HPQ Silicium Inc., le fournisseur technologique PyroGenèse est aux dernières étapes de l’exercice de son option visant l’acquisition d’une participation de 50 % dans HSPI, comme annoncé initialement en mai 2024





À propos de HSPI et du réacteur RSP

À titre de fournisseur technologique de HSPI, PyroGenesis est le fournisseur exclusif d’une technologie à base de plasma utilisant le quartz (SiO₂) comme matière première pour produire de la silice pyrogénée de qualité commerciale dans un procédé unique et écologique, éliminant l’utilisation de produits chimiques nocifs associés à certaines méthodes conventionnelles.

Comparativement aux procédés traditionnels en plusieurs étapes, les avantages anticipés du procédé RSP peuvent être résumés comme suit :

Réduction des coûts d’investissement

Réduction des coûts d’exploitation

Diminution des émissions de CO₂

Réduction de l’empreinte énergétique

Élimination de l’achat et de l’entreposage de produits chimiques dangereux

Logistique simplifiée grâce à un procédé intégré en un seul lieu

Environnement de production plus sécuritaire





À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

À propos de PyroGenèse

PyroGenèse s’appuie sur plus de 35 ans de leadership en technologies plasma pour offrir des solutions d’ingénierie avancées dans les domaines de l’énergie, de la propulsion, de la destruction de matières, du chauffage de procédés, du contrôle des émissions et du développement de matériaux destinés aux industries lourdes et au secteur de la défense. Sa clientèle comprend des chefs de file mondiaux des secteurs de l’aluminium, de l’aérospatiale, de l’acier, du minerai de fer, des services publics, des services environnementaux, du secteur militaire et des gouvernements.

Depuis son siège social à Montréal et ses installations de fabrication locales, les ingénieurs, scientifiques et techniciens de PyroGenèse contribuent à l’innovation et à la commercialisation de technologies liées à la transition énergétique et aux procédés à très haute température. Les activités de PyroGenèse sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, et la certification ISO est maintenue sans interruption depuis 1997. Les actions de PyroGenèse sont inscrites à la Bourse de Toronto (PYR), à l’OTCQX (PYRGF) et à la Bourse de Francfort (8PY1).

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant le projet de Réacteur à Silice Pyrogénée d’HPQ Silicon. Ces déclarations reflètent les attentes de la direction quant à la performance future, aux essais de l’usine pilote, à la commercialisation, au financement et aux étapes stratégiques. Elles reposent sur des hypothèses relatives à la technologie, aux conditions de marché, au financement, aux permis, aux chaînes d’approvisionnement et aux facteurs économiques. Cependant, certains risques — notamment des retards, des difficultés de financement, des changements réglementaires, la concurrence, les prix des produits de base, les facteurs géopolitiques et la demande du marché — pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante.

Les lecteurs sont avisés que les informations prospectives comportent des incertitudes et ne constituent pas une garantie de performance future. Des facteurs de risque supplémentaires sont détaillés dans la Notice annuelle d’HPQ disponible sur SEDAR+.

Une note de mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées aux Réacteur de Silice Pyrogénée d’HPQ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

