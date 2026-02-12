Investissements Purpose lance un véhicule de catégorie de société pour sa stratégie établie de crédit axée sur les occasions

TORONTO, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose » ou « Purpose ») annonce le lancement de la Catégorie d’occasions de crédit Purpose (le « Fonds »), qui commence à être négociée aujourd’hui à la Bourse de Toronto sous le symbole « CROC ».

Le Fonds offre un accès à la stratégie de crédit diversifiée et à forte conviction du Fonds d’occasions de crédit Purpose au moyen d’une structure de catégorie de société visant à améliorer le rendement après impôt pour les investisseurs.

Stratégie éprouvée, structure de catégorie de société

Au moyen d’une approche fondée sur une analyse fondamentale approfondie, le Fonds investit principalement dans des titres de créance ainsi que dans des titres de capitaux propres d’émetteurs cotés en bourse et dont la qualité de crédit est inférieure à la catégorie investissement. Il est géré activement dans le but d’améliorer les rendements tout en permettant aux investisseurs de conserver une plus grande part de leurs rendements après impôt.

Géré par Sandy Liang et l’équipe de crédit de Purpose, le Fonds applique la même stratégie active de revenu fixe que le Fonds d’occasions de crédit Purpose. Depuis sa création, ce dernier a démontré que des stratégies de crédit actives peuvent générer des rendements positifs et des revenus constants, même dans des environnements de marché difficiles pour les titres à revenu fixe.

« À une époque où les obligations traditionnelles font face à d’importants vents contraires, les stratégies de revenu fixe gérées activement sont plus pertinentes que jamais », affirme Sandy Liang. « Avec la Catégorie d’occasions de crédit Purpose, nous sommes heureux d’offrir aux investisseurs un accès à cette stratégie éprouvée dans une structure conçue pour favoriser des résultats à long terme. »

Principaux avantages :

Stratégie de crédit éprouvée : Les investisseurs bénéficient de la même approche diversifiée et à forte conviction que celle mise en œuvre dans le Fonds d’occasions de crédit Purpose, assurant cohérence et discipline d’investissement.

Les investisseurs bénéficient de la même approche diversifiée et à forte conviction que celle mise en œuvre dans le Fonds d’occasions de crédit Purpose, assurant cohérence et discipline d’investissement. Structure de catégorie de société : Le Fonds adopte une structure de catégorie de société dans le cadre de laquelle les distributions peuvent être versées sous forme de dividendes canadiens, de gains en capital ou de remboursement de capital, selon les activités du Fonds.

Le Fonds adopte une structure de catégorie de société dans le cadre de laquelle les distributions peuvent être versées sous forme de dividendes canadiens, de gains en capital ou de remboursement de capital, selon les activités du Fonds. Conçu pour générer des rendements semblables à ceux des actions : Le Fonds cherche à générer des rendements comparables à ceux des actions – principalement au moyen d’instruments de crédit – avec une volatilité comparable à celle des obligations, sans recours à l’effet de levier.





Une approche active axée sur la gestion rigoureuse du risque

La Catégorie d’occasions de crédit Purpose constitue la plus récente solution de revenu fixe gérée activement offerte par Investissements Purpose. En tirant parti de l’expertise sectorielle de son équipe de crédit pour identifier des placements à forte conviction, Purpose propose une solution disciplinée et différenciée par rapport aux stratégies passives fondées sur des indices.

« Les indices passifs investissent généralement dans les sociétés les plus endettées, sans égard à la qualité du crédit ou à l’évaluation relative des occasions de placement », explique Mme Liang. « Notre processus d’investissement, fondé sur la recherche, évalue systématiquement le potentiel de rendement à la hausse par rapport au risque de baisse pour chaque placement de crédit, en adoptant une approche de prêteur afin de protéger le capital des investisseurs. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Catégorie d’occasions de crédit Purpose (CROC), veuillez consulter la page du Fonds ici.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère environ 30 milliards de dollars d’actifs. Elle met l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur Som Seif et constitue une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à info@purposeinvest.com.

Demandes de renseignements des médias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds de placement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. On peut obtenir des exemplaires du prospectus à l’adresse purposeinvest.com. Rien ne garantit que la totalité de votre investissement dans un fonds vous sera remboursée. Si les titres sont achetés ou vendus sur une bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue régulièrement et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Les distributions du Fonds et leur fréquence ne sont pas garanties et peuvent varier à la seule discrétion d’Investissements Purpose.

Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont des énoncés de nature prédictive qui dépendent d’événements ou de conditions futurs, ou qui comprennent des termes tels que « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « s’attend à », « anticipe », « a l’intention de », « planifie », « croit », « estime » ou d’autres expressions similaires. Les déclarations qui sont tournées vers l’avenir ou qui comprennent autre chose que des renseignements historiques sont assujetties à des risques et à des incertitudes, et les résultats, les actions ou les événements réels pourraient différer de façon importante de ceux qui sont présentés dans les DFP. Les FLS ne sont pas des garanties de rendement futur et reposent, par leur nature, sur de nombreuses hypothèses. Bien que les FLS contenus dans ce document soient fondés sur des hypothèses que Investissements Purpose estime raisonnables, Gestion de placements Investissements Purpose ne peut garantir que les résultats réels correspondront à ces FLS. Le lecteur est averti de prendre en considération attentivement les déclarations prospectives et de ne pas se fier indûment à celles-ci. À moins que la loi applicable ne l’exige, il n’est pas entrepris, et il est spécifiquement nié, qu’il existe une intention ou une obligation de mettre à jour ou de réviser les IFL, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs.