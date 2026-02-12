Midland donne un aperçu de ses activités d’exploration pour 2026 pour ses projets d’or et cuivre-or, incluant celles avec ses partenaires

MONTRÉAL, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir de donner un aperçu de ses activités d’exploration pour ses projets d’or et cuivre-or qui sont planifiées pour 2026 au Québec, notamment sur ses nombreux projets en partenariat dans la ceinture de l’Abitibi, dans la région d’Eeyou Istchee Baie James, et dans la Fosse du Labrador. Ces activités d’exploration visent à faire progresser plusieurs projets aurifères et cuprifères dans le portefeuille de projets de Midland.

En 2025, Midland a continué d’appliquer son modèle d’affaires à titre de « générateur de projets » avec l’acquisition récente de plusieurs nouvelles propriétés de qualité ainsi que la formation de plusieurs nouveaux partenariats à travers le Québec. Avec un budget d’exploration pour 2026 de plus de 12,0 M$ (9,5 M$ financés par Midland – 2,5 M$ par les partenaires) et près de 15 000 mètres de forage, Midland sera très actif en faisant progresser plusieurs projets en partenariat avec des compagnies majeures comme BHP Canada Inc. (« BHP »), Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC »), Société aurifère Barrick (« Barrick »), Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle »), SOQUEM inc. (« SOQUEM »), Probe Gold Inc. (« Probe ») et Wallbridge Mining Company Ltd (« Wallbridge »).

Faits saillants :

Un programme de forage au diamant pour l’or est en cours sur le projet Jouvex;

Un programme de forage au diamant pour l’or est planifié en partenariat avec Wallbridge sur le projet Casault;

Levé géophysique aéroporté magnétique et de gravité complété en partenariat avec Probe sur le projet Gaudet-Fenelon;

Programme d’exploration en suivi des indices aurifères de 2025 est planifié sur le projet Caniapisc Au;

Programme d’exploration en suivi des anomalies raffinées de fonds de lac en Cu-Au-Zn sur les projets Lac Bernard et Viau;

Programmes d’exploration et de forage pour l’or sont planifiés sur le projet Willbob;

Programme d’exploration en suivi sur les minéralisations en Cu-Au-ÉTR est planifié en partenariat avec SOQUEM sur le projet Malaco Mountain.



Projets pour l’or et le cuivre-or (Au, Cu-Au); Abitibi

Projet Jouvex – 100 % Midland

Le projet Jouvex est localisé à environ 10 kilomètres au nord-ouest du gîte aurifère de Douay. A la suite d’une compilation interne des forages historiques, la géologie a été modifiée, ajoutant une bande de volcanique et tufs felsiques entre les sédiments du Taïbi et des volcaniques mafiques de Cartwright. Ces unités rencontrées dans plusieurs forages historiques ouvrent la possibilité à de potentielles minéralisations de type sulfure massif volcanogène. De plus, à la suite de levés magnétiques par drone effectués par Midland, le grain principal de la signature magnétique est coupé dans le sud du projet. Cette interférence au contact entre les volcaniques felsiques et mafiques peut être attribuée à des structures, qui peuvent être favorables à l’injection d’intrusion, potentiellement syénitique, qui sont fréquemment des métallotectes pour les gisements aurifères en Abitibi et présents dans le secteur de Douay (voir le communiqué de presse de Midland daté du 15 janvier 2026).

Un programme de forage au diamant héliporté est présentement en cours sur le projet. Sur les cinq (5) forages initialement prévus, un sixième a été rajouté amenant le total planifié de forage de 1 600 à 1 900 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 15 janvier 2026). Le programme vise à tester des anomalies magnétiques et des structures interprétées qui coïncident avec des anomalies de polarisation provoquée ((« PP » ) provenant de levés géophysiques complétées en 2025. Des anomalies magnétiques positives qui correspondent à des anomalies de chargeabilité sont ciblées par forage. Cette association pourrait indiquer la présence de sulfures disséminés, et pourrait également être interprété comme la zone de déformation Casa-Berardi.

Projet Casault – 100 % Midland, entente d’option avec Wallbridge

En 2023, Wallbridge a complété un levé magnétique à haute résolution dans certains secteurs situés dans la partie ouest de la propriété, ainsi qu’un programme d’échantillonnage des tills (forage sonique) dans la partie est de la propriété. Une anomalie d’or dans le till suggérant une proximité relative avec le substrat rocheux a été détectée (voir le communiqué de presse de Midland daté du 24 septembre 2024). Cette anomalie est associée à une zone de faible magnétisme qui s’étend le long d’une faille subsidiaire interprétée, orientée vers le nord-ouest, développé depuis la zone de déformation régionale de Sunday Lake (« SLDZ »). La SLDZ est le principal système de failles qui sert de contrôle sous-jacent à la minéralisation aurifère le long du corridor aurifère Detour-Fenelon qui héberge la mine Detour Lake appartenant à Agnico Eagle et les gisements Martinière et Fenelon de Wallbridge.

En 2024, Wallbridge a réalisé une nouvelle interprétation structurale et une analyse de ciblage à l'échelle régionale, qui, associées à une cartographie de reconnaissance sur le terrain et de l’échantillonnage, ont identifié plus de quinze (15) nouvelles cibles d'exploration le long de la SLDZ qui s'étend à travers le projet Casault. Ces nouvelles cibles d’exploration, dont certaines sont situées à proximité d'une structure orientée nord-ouest qui a retourné des valeurs aurifères et situé à 8 km au nord-est de la minéralisation aurifère de Vortex (voir le communiqué de presse de Midland daté du 21 octobre 2021), s'ajoutent à un pipeline croissant d'opportunités de cible d’exploration qui méritent d’être investiguées. En septembre 2024, Wallbridge a testé deux de ces cibles d’exploration avec un programme de forage au diamant comprenant 5 trous totalisant 1 211 mètres. Le programme de forage sur les deux cibles a intercepté plusieurs zones de déformations, reliées à des failles et des cisaillements, accompagnées localement de veines de quartz, de minéralisations en sulfures et d'altérations.

S’appuyant sur les travaux réalisés en 2024, Wallbridge a mené une étude de ciblage en 2025, fondée sur les travaux de reconnaissance de terrain et de cartographie géologique continus, afin de préciser le cadre géologique régional et d’affiner les priorités d’exploration sur le projet Casault. L’étude de ciblage de 2025 a permis d’identifier vingt-trois (23) zones supplémentaires considérées comme prometteuses pour la minéralisation aurifère, élargissant ainsi et renforçant le portefeuille de cibles d’exploration. Parmi les principaux résultats, on note une meilleure définition des contrôles structuraux associés à la zone Vortex et l’identification de plusieurs intersections structurales non testées entre la SLDZ et des structures secondaires orientées nord-ouest. Ces intersections et les prolongements de ces structures secondaires sont reconnus comme constituant le contexte structural des gisements aurifères de Detour Lake, Martinière et Fénélon, fournissant ainsi une base technique solide pour les travaux d’exploration ultérieurs.

Le 17 décembre 2025, Wallbridge a annoncé son programme d'exploration pour 2026, qui comprend une campagne de forage de 3 000 mètres visant à tester une sélection de cibles identifiées lors des travaux menés sur le projet Casault. Sous réserve de l'obtention des permis Wallbridge prévoit que le programme de forage débutera au deuxième trimestre 2026.

Projet La Peltrie – 50 % Midland, coentreprise avec Probe

Le projet La Peltrie est situé à 15 kilomètres au sud-est du gîte aurifère de la Zone 58N d’Agnico Eagle et environ 25 kilomètres à l’ouest de l’ancienne mine Selbaie. La minéralisation en cuivre-or-argent-molybdène (« Cu-Au-Ag-Mo ») recoupée en 2022 en forage a été prolongée en 2023 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 janvier 2024). En 2024, un programme d’échantillonnage MMI totalisant 768 échantillons de sols a été complété avec un espacement de 50-100 mètres sur des lignes espacées de 200 à 400 mètres. La grille couvre partiellement le secteur minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo vérifié par forage et s’étend vers le nord jusqu’à couvrir le contact sud de l’intrusion de Carheil (voir le communiqué de presse de Midland daté du 10 décembre 2024). En 2025, un second programme d’échantillonnage MMI totalisant 889 échantillons de sols a été complété sur le projet.

Le programme d’échantillonnage des sols a permis d’identifier avec succès la zone connue minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo et suggère aussi que celle-ci se prolonge vers l’ouest. De plus, certains de ces secteurs anomaux se corrèlent aussi avec les meilleures anomalies du levé géophysique de PP effectué en mars 2024 et demeurent non testés en forage. Par ailleurs, SRK Consulting a réalisé une analyse structurale du levé magnétique aéroporté à haute résolution de 2020 afin d’améliorer la compréhension structurale et géologique de la zone minéralisée en cuivre.

Projet Gaudet-Fenelon – 50 % Midland, coentreprise avec Probe

Le projet Gaudet-Fenelon est adjacent au projet aurifère Fenelon de Wallbridge et couvre plusieurs kilomètres du corridor aurifère de Lower Detour. En 2020, plusieurs levés géophysiques ont été réalisés sur le projet, notamment des levés magnétiques à haute résolution et un levé de polarisation provoqué (PP) d'environ 42 kilomètres ciblant ce corridor (voir le communiqué de presse de Midland daté du 7 juillet 2020).

Un levé aéroporté magnétique et gravimétrique a été réalisé au début de 2026 sur une partie du projet, afin de fournir des informations complémentaires sur la position des contacts et des structures géologiques. Les résultats sont en attentes.

Projet Patris – 100 % Midland

Le projet Patris est situé à moins de 10 kilomètres au nord-ouest du prolifique camp minier aurifère de Doyon/Westwood-Bousquet-La Ronde et couvre la faille Manneville sur plus de 8 kilomètres et la faille La Pause sur plus de 10 kilomètres, toutes deux reconnues comme des subsidiaires de la célèbre zone de faille de Porcupine-Destor. En 2024, 90 sondages totalisant 2 075,4 mètres ont été complétés par forage sonique sur des terres publiques afin de caractériser des traînées de dispersion géochimique dans le till glaciaire recouvert d’argiles lacustres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 9 juillet 2024). Une couche continue de till a été documentée sur la totalité du secteur visé par le levé.

Pour 2025, une campagne de forage sonique a été achevée afin de compléter le levé de till sur des terrains privés le long de la faille La Pause, ainsi que dans le bassin sédimentaire de Manneville au nord-est du projet, où un bassin fluvial qui partage des similarités avec les bassins du Timiskaming a été cartographié en 2024. Un total de 108 forages soniques a été complété pour un total de 1180,7 mètres. Les résultats des levés de till sont en train d’être évalués à l’interne pour la génération de cibles d’exploration.

Projet Lewis – 100 % Midland, entente d’option avec Barrick

Le projet Lewis couvre une position caractérisée par une flexure régionale à proximité du corridor de déformation de Guercheville-Opawica. Le projet est situé à environ 60 kilomètres au nord-ouest du gîte de Nelligan qui contient des ressources présumées de 106,395 millions de tonnes à une teneur de 0,96 g/t Au pour 5,16 millions d’onces d’or ainsi que des ressources indiquées de 102,845 millions de tonnes à une teneur de 0,85 g/t Au pour 3,12 millions d’onces d’or (voir le communiqué de presse de IAMGOLD Corporation daté du 20 février 2025). À environ 10 kilomètres à l’ouest de la propriété Lewis, on retrouve l’ancienne mine du Lac Shortt qui a produit historiquement 2,7 millions de tonnes à une teneur de 4,6 g/t Au (Source : MERN-SIGEOM).

Le projet Lewis est sous entente d’option avec Barrick qui peut acquérir une participation initiale de 51 % dans le projet, en versant des paiements en espèces de 250 000 $ à Midland et en finançant des travaux d’exploration d’au moins 3 000 000 $, incluant un montant garanti de 200 000 $ le ou avant le 31 décembre 2028, après quoi Barrick et Midland formeront une coentreprise (voir le communiqué de presse de Midland daté du 17 novembre 2025). Barrick est opérateur du projet.

Projets pour l’or, le cuivre-or (Au, Cu-Au); Eeyou Istchee Baie James

Projet Caniapisc Au – 100 % Midland

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. Les résultats de cinq (5) échantillons de tills de 2025 permettent de confirmer les anomalies historiques en or (voir le communiqué de presse de Midland daté du 20 avril 2025).

Les programmes d’exploration 2025 sur le projet Caniapisc Au comprenaient de la cartographie géologique, de la prospection, de l’échantillonnage de sol, ainsi qu’un levé géophysique magnétique et électromagnétique. Ces programmes ont permis d’identifier avec succès plusieurs blocs minéralisés en Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) dans un rayon de 2 kilomètres en amont glaciaire des anomalies aurifères dans les tills, ou 16 échantillons choisis ont donné des valeurs supérieures à 2,0 g/t Au, incluant un échantillon qui a donné 24,5 g/t Au (voir les communiqués de presse de Midland daté du 9 septembre et 28 octobre 2025). Bien que les blocs soient principalement observés jusqu’à présent dans la zone du projet, un affleurement d’amphibolite dans la partie sud-ouest du projet a donné une valeur de 0,56 g/t Au en échantillon choisi (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025). Un levé géophysique magnétique et électromagnétique de 2001 kilomètres linéaires couvrant le projet Caniapisc Au a été complété et les données finales sont en train d’être évaluées pour mieux comprendre le contexte géologique et structural du projet.

Plusieurs programmes d’exploration sont en préparation pour 2026, tels qu’un programme de prospection et de cartographie géologique, un levé d’échantillons de sols pour compléter la couverture du projet, ainsi qu’un levé LiDAR aéroporté pour orienter les différentes phases d’exploration. Du décapage mécanique estival ainsi qu’un levé géophysique au sol sont présentement en évaluation.

Projets Lac Bernard et Viau – 100 % Midland

Les résultats d’exploration positifs des programmes d’exploration de 2025 sur le projet Caniapisc Au ont motivé Midland à poursuivre son évaluation et à mener une étude régionale afin d’identifier de nouvelles cibles d’exploration en se basant sur les signatures métalliques récemment identifiées sur le projet. Les données publiques régionales de géologie, géophysique et géochimie du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (« MRNF ») ont été utilisées aux fins de l’évaluation et ont poussé Midland à acquérir par désignation sur carte deux nouveaux projets près de Caniapisc Au (voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 septembre 2025). Le projet Lac Bernard est situé à 30 kilomètres au sud de Caniapisc Au et couvre plusieurs anomalies en Au, Cu, Mo et Zn dans les sédiments de fonds de lacs, provenant des données du MRNF, dans un secteur montrant une complexité magnétique favorable, telle qu’observée dans les données magnétiques fédérales disponibles couvrant la région. Le projet Viau, quant à lui, est situé à 16 kilomètres à l’ouest de Caniapisc Au et couvre plusieurs anomalies en Zn et Mo dans les sédiments de fonds de lacs, provenant des données du MRNF, situées sur une crête magnétique qui pourrait correspondre à la signature d’un granite à fluorite identifié par le MRNF dans le secteur.

Un programme d’échantillonnage des sédiments de fonds de lacs à plus haute résolution a été complété sur les projets Lac Bernard et Viau afin de générer et mieux définir les cibles d’exploration. Les résultats de ce levé de fond de lac confirment que les anomalies en Cu et Au sont réelles et permettent de mieux définir ces anomalies. Les résultats sur le projet Viau confirment, et raffinent également, les anomalies de fonds de lac en Zn et identifient plusieurs anomalies en élément de terres rares (« ÉTR »). Un programme de suivi en prospection est planifié pour 2026 sur ces projets.

Projets pour l’or et cuivre-or (Au, Cu-Au); Nunavik

Projet Willbob – 100 % Midland

Le projet Willbob est situé à environ 70 kilomètres à l’ouest et au sud-ouest de Kuujjuaq. En 2025, Midland a fait l’acquisition de 100 % d’intérêt dans le projet aurifère Kan de Ressources Tectonic (compagnie privée) et là intégré à son projet Willbob (voir le communiqué de presse de Midland daté du 22 avril 2025). Le projet Willbob contient maintenant un total de 742 droits exclusifs d’exploration couvrant approximativement 340 kilomètres carrés de stratigraphie favorable et structures pour des minéralisations aurifères dans la Fosse du Labrador. Avant l’acquisition du projet Kan, plusieurs programmes d’exploration de Midland sur le projet Willbob depuis 2015 ont permis d’identifier plusieurs minéralisations aurifères, dont deux ont été testées par forage en 2019. Le forage WB-19-33 a livré 1,81 g/t Au sur 12,06 mètres entre 32,14 et 44,20 mètres, incluant 2,99 g/t Au sur 4,56 mètres de 32,14 à 36,70 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 octobre 2019). La minéralisation aurifère sur Willbob se présente disséminée et contenu dans une diorite altérée en carbonate de fer et en albite. L’intégration du projet Kan ajoute plusieurs nouvelles minéralisations aurifères contenues dans des formations de fer.

Les données du projet Willbob, notamment celles du secteur de Kan, sont en cours d'analyse, de compilation et de vérification afin de définir plusieurs cibles de forage d'exploration pour tester la minéralisation aurifère dans les formations de fer et la diorite altérée. Un programme d'exploration pour l’été 2026, incluant des forages et des travaux de prospection, est en cours de planification.

Projet Nachicapau – 50% Midland, alliance stratégique avec SOQUEM

Le projet Nachicapau est situé dans la Fosse du Labrador au Nunavik. Les programmes d’exploration depuis 2022 ont identifié plusieurs zones minéralisées en Cu-Au-Ag qui sont interprétées comme étant structuralement contrôlées et qui suggère une extension sur plusieurs kilomètres. En 2022, un total de huit (8) échantillons choisis d’affleurement ont livré des teneurs plus grandes que 1,0 % Cu, incluant un échantillon choisi qui a donné 25,6 % Cu, 4,90 g/t Au et 162 g/t Ag (voir le communiqué de presse de Midland daté du 4 octobre 2022). En 2023, de la minéralisation en digénite-bornite-malachite présente dans des veines de calcite-clinochlore a été identifiée et six (6) échantillons choisis, incluant trois (3) blocs, ont livré des teneurs supérieures à 1,0% Cu, incluant un échantillon choisi d’affleurement et de bloc qui ont respectivement livré 13,8% Cu, 0,05 g/t Au, 51,1 g/t Ag, et 20,4% Cu, 0,16 g/t Au, 200,0 g/t Ag. (voir le communiqué de presse de Midland daté du 7 décembre 2023).

En 2024, des travaux de prospection ont identifié plus de minéralisations en digénite, bornite et malachite avec un total de quinze (15) échantillons choisis, dont un est un bloc, ayant livré des teneurs supérieures à 1,0 % Cu, incluant un échantillon choisi qui a donné 39,9 % Cu, 0,04 g/t Au et 308 g/t Ag (voir le communiqué de presse de Midland daté du 22 août 2024). La minéralisation est injectée dans des roches de la Formation de Murdoch par des veines et contient également de la calcite, de la dolomite, du clinochlore et de la spécularite. Leur épaisseur varie de centimétrique à pluridécimétrique avec une extension latérale de quelques mètres. Leur distribution s’étend maintenant sur approximativement 3,7 km au sud-est des minéralisations à Cu-Au-Ag de 2022. Un échantillon choisi d’affleurement situé à environ 10 kilomètres au sud-est a livré des teneurs de 5,22 % Cu, 0,65 g/t Au, et 13,8 g/t Ag (voir le communiqué de presse de Midland daté du 22 août 2024).

En 2025, un total de onze (11) échantillons choisis, dont deux sont des blocs, ont livré des teneurs supérieures à 1,0 % Cu, incluant un échantillon choisi en affleurement qui a donné 13,7% Cu, 4,38 g/t Au, et 65,4 g/t Ag (voir le communiqué de presse de Midland daté du 4 décembre 2025). La densité et la répartition de ces veines sur plusieurs kilomètres pourraient suggérer la présence d’un système hydrothermal d’échelle régionale. Un levé géophysique de PP au sol de 20,45 kilomètres a été complété dans le secteur principal des minéralisations en Cu-Au-Ag et a identifié plusieurs anomalies qui font actuellement l’objet d’une analyse approfondie afin de déterminer des cibles d’exploration pour les prochaines phases et mené à du forage. Des veines locales contenant plus de sulfures sont également observées.

Projet Malaco Mountain – 50% Midland, alliance stratégique avec SOQUEM

Le projet Malaco Mountain est situé dans la Fosse du Labrador au Nunavik et consiste en une découverte récente de minéralisations en Cu-Au-ÉTR. La minéralisation en chalcopyrite et l’altération en malachite sont encaissées dans des siltsones et mudstones altérés et observées sous forme disséminée dans le litage et spatialement associées à des fractures et des brèches. Deux transects d’échantillonnage ont été complétés, où un total de dix (10) échantillons choisis d’affleurement ont livré des teneurs supérieures à 1,0 % Cu, incluant un échantillon choisi ayant livré 27,6 % Cu, 0,88 g/t Au, 0,07 % ÉTR, 3 450 ppm Co, et 32,4 g/t Ag. Un autre échantillon choisi a livré 6,12 % Cu, 0,28 g/t Au, 1,77 % REE, 675 ppm Co, et 6,80 g/t Ag (voir le communiqué de presse de Midland daté du 4 novembre 2025).

Un programme d’exploration de suivi est planifié pour 2026 incluant des discussions sur l’utilisation de géophysique afin d’évaluer plus en détail le projet et mené à du forage.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées. L’épaisseur réelle des intervalles signalés en rainures ou en forage ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles; les intervalles sont donc rapportés en longueur de rainure et/ou de carotte de forage.

Les minéralisations rencontrées aux gîtes et aux anciennes mines mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland mentionnés dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Société aurifère Barrick inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., La Pulga Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données des projets à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

