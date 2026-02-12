LHV Groupi 12. veebruari investorkohtumise salvestus

2026. aasta finantsplaani, viie aasta finantsprognoosi ja strateegia tutvustamiseks korraldas LHV Group 12. veebruaril veebiseminari vormis investorkohtumise. Plaanidest andsid ülevaate LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim ja LHV Groupi finantsjuht Meelis Paakspuu.

Investorkohtumise salvestus on järelvaadatav LHV Youtube'i kanalil: https://www.youtube.com/watch?v=qfdfoBM9M7I

Esitlus on nähtav: www.lhv.ee/assets/files/investor/LHV_Group_Financial_Plan_2026-ET.pdf

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1 200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab detsembri lõpu seisuga 492 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 231 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



