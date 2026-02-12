General Tire Canada présente les nouveaux pneus d’hiver Arctic X lors de son événement de lancement : Une Aventure Vers le Nord

General Tire Canada a présenté sa nouvelle gamme de pneus d’hiver Arctic X lors de son événement de lancement hivernal, Une Aventure Vers le Nord, à ICAR Mirabel.

Les distributeurs, détaillants et médias ont pu mettre à l’essai les Grabber Arctic X et AltiMAX Arctic X à travers divers modules d’essais pratiques en conditions hivernales, incluant un parcours de rallye, un slalom, des tests de freinage et une piste tout-terrain enneigée.

Les deux pneus sont dotés d'une bande de roulement directionnelle, d'un composé hivernal avancé, du symbole « Montagne et Flocon » (3PMSF), d'une capacité de cramponnage et d'une protection dans le cadre du programme Shield+ Advantage Plan.





MISSISSAUGA, Ontario, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- General Tire Canada a fièrement organisé l'événement « Une Aventure Vers le Nord » à l'ICAR Mirabel, à Montréal, du 2 au 6 février. Distributeurs, détaillants et représentants des médias ont été invités à participer à une expérience exclusive de conduite hivernale mettant en vedette les plus récentes innovations de la marque en matière de pneus d’hiver : le Grabber Arctic X pour camionnettes et VUS, et l’AltiMAX Arctic X pour voitures de tourisme et multisegments.

Tout au long de l’événement, les participants ont pris part à plusieurs modules de conduite conçus pour mettre en évidence les performances de la gamme Arctic X dans un large éventail de conditions hivernales. Ceux-ci comprenaient un parcours de rallye, un slalom, des tests d’accélération et de freinage, des comparaisons de performance sur neige, ainsi qu’une piste tout-terrain enneigée. Chaque station leur a permis de découvrir comment les nouveaux pneus d’hiver se comportent dans des situations typiques de conduite hivernale au Canada.

Ces pneus d'hiver de nouvelle génération sont conçus avec des bandes de roulement directionnelles et des composés hivernaux avancés, le symbole « Montagne et Flocon » et la possibilité d’ajouter des crampons. Développés pour répondre aux réalités des hivers canadiens, les Grabber Arctic X et AltiMAX Arctic X offrent une traction fiable, une maniabilité réactive et une durabilité accrue sur la glace, la neige et la gadoue. Les participants ont également appris que chaque pneu est couvert par le programme Shield+ Advantage Plan de General Tire, qui comprend un essai de satisfaction de 45 jours et une garantie contre les dommages routiers parmi les meilleures de l’industrie, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire aux conducteurs.

« Lorsque nous avons entrepris de développer la gamme Arctic X, notre objectif était de concevoir un pneu d’hiver offrant une confiance réelle et mesurable dans les conditions canadiennes les plus rigoureuses », a déclaré Perry Fu, chef de produit chez General Tires Canada. « De notre composé hivernal avancé à la géométrie directionnelle de la bande de roulement, dotée d’un système de lamelles sophistiqué et d’un système amélioré de rétention des crampons, chaque élément a été conçu pour offrir aux conducteurs un meilleur contrôle sur la glace, une meilleure adhérence dans la neige et une stabilité fiable lorsque les températures chutent bien en dessous de zéro. Nous avons conçu ces pneus non seulement pour se dépasser en hiver, mais aussi pour exceller dans ces conditions. »

La nouvelle gamme Arctic X sera commercialisée à compter du 1er mars 2026. General Tire continue d’élargir son offre de pneus d’hiver avec des produits conçus spécifiquement pour les conducteurs canadiens — offrant innovation, durabilité et confiance accrue grâce au Shield+ Advantage Plan.

Visitez GeneralTire.ca pour en savoir plus sur la gamme de pneus d’hiver General Tire et trouver le pneu adapté à vos besoins de conduite et de conduite hors route.

À propos de General Tire

Depuis plus de 100 ans, General Tire, une filiale de Continental Tire Canada, Inc., propose une gamme complète de pneus pour voitures particulières, camionnettes, véhicules tout-terrain et véhicules commerciaux, conçus pour répondre à un large éventail de besoins de conduite. Au Canada, General Tire s'adresse aux passionnés d'automobile à travers des événements expérientiels, des lancements de produits et des initiatives industrielles qui mettent en avant les performances dans des conditions de conduite réelles.

À propos de Continental Tire

Continental est un fabricant de pneus de premier plan et un spécialiste de l’industrie. Fondée en 1871, l’entreprise a réalisé des ventes de 39,7 milliards d’euros en 2024 et compte actuellement environ 95 000 employés dans 54 pays et marchés.

Les solutions du secteur pneumatique rendent la mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable. Son portefeuille haut de gamme comprend des pneumatiques pour voitures, camions, bus, deux-roues et véhicules spéciaux, ainsi que des solutions et services intelligents pour les flottes et les détaillants de pneumatiques. Continental offre des performances de pointe depuis plus de 150 ans et est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Au cours de l'exercice 2024, le secteur pneumatique a généré un chiffre d'affaires de 13,9 milliards d'euros. La division Pneumatiques de Continental emploie plus de 57 000 personnes dans le monde entier et compte 19 sites de production et 16 sites de développement.

