Cannara organisera une webdiffusion destinée aux investisseurs le 19 février 2026

MONTRÉAL, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », la «Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une présentation webdiffusée à l'intention des investisseurs le jeudi 19 février 2026, à 14 h HE.

Au cours de cette webdiffusion, Nicholas Sosiak, chef de la direction financière, fera une présentation qui couvrira les principaux domaines d'activité de Cannara. Après la présentation officielle, les investisseurs auront l'occasion de poser des questions pertinentes lors d'une session interactive de questions-réponses. Pour écouter la webdiffusion ou poser des questions pendant l'événement en direct, veuillez vous préinscrire en cliquant sur le lien suivant :

Lien vers la webdiffusion : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QGm00WexSMai3TxgTbVGgw

Une version archivée de la webdiffusion et de la présentation sera disponible sur le site web de la Société, https://www.cannara.ca/fr/investisseurs/.

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Fondateur et PDG

zohar@cannara.ca

À PROPOS DE CANNARA