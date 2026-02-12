Saputo conclut une entente visant la cession d’une participation majoritaire dans ses activités en Argentine, renforçant son orientation stratégique et sa flexibilité financière

MONTRÉAL, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX: SAP) (nous, Saputo ou la Société) a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente définitive avec Gloria Foods, la société de portefeuille spécialisée dans les produits laitiers et alimentaires de Grupo Gloria, en vue de vendre une participation de 80 % dans sa Division Produits laitiers (Argentine), évaluant l’entreprise à 855 millions de dollars canadiens (630 millions de dollars américains). Compte tenu de la participation de 20 % qu’elle conservera, la Société prévoit recevoir un produit net, après impôts, d’environ 543 millions de dollars canadiens (400 millions de dollars américains), sous réserve de certains ajustements usuels. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l’exercice 2027, sous réserve de certaines conditions de clôture usuelles, y compris l’obtention des approbations réglementaires requises.

La transaction comprend deux usines de fabrication ainsi que des marques locales, dont La Paulina, Ricrem et Molfino. À la suite de la clôture de la transaction, l'entreprise continuera de fabriquer certains produits pour le compte de Saputo. Au cours des quatre derniers trimestres, la Division Produits laitiers (Argentine) a généré des produits d'environ 1,2 milliard de dollars, ce qui représente approximativement 7 % de ses produits consolidés.

« L’annonce d’aujourd’hui reflète nos efforts visant à affiner notre empreinte mondiale en vue d’une croissance à long terme. La valeur qui sera dégagée témoigne à la fois de l’excellence opérationnelle de l’équipe et de la solidité des marques qu’elle a bâties », a déclaré Carl Colizza, président et chef de la direction. « Cette cession renforce notre flexibilité financière et soutient un réinvestissement ciblé dans des plateformes offrant les meilleures occasions de croissance, tout en nous permettant de maintenir un portefeuille de produits provenant de l’Argentine pour nos marchés internationaux. »

« Nous sommes profondément reconnaissants envers nos collègues en Argentine pour leur passion, leur dévouement et leur contribution au succès de Saputo, et nous sommes convaincus que ces actifs et ces marques solides continueront de prospérer sous le nouveau propriétaire. »

La Société continuera d’adopter une approche équilibrée en matière d’affectation du capital. Ce cadre soutient la croissance organique tout en permettant de réaliser des investissements stratégiques et de retourner du capital aux actionnaires, en se concentrant sur le rachat d’actions à court terme.

