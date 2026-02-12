AirX : feu vert pour l’exploitation de ses jets privés en Arabie saoudite

LONDRES, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX, compagnie aérienne charter privée basée à Malte et déjà bien implantée en Europe et au Moyen-Orient, annonce son entrée sur le territoire saoudien suite à la délivrance d’un permis accordé par la General Authority of Civil Aviation (ou la GACA), dans le cadre du volet 129 de sa réglementation aéronautique. Cette avancée permet à AirX de renforcer aussi bien ses activités de location de jets privés que son empreinte au sein du royaume.

AstroLabs, principal consultant en développement d’entreprises du Golfe, a appuyé l’arrivée d’AirX en Arabie saoudite. Si la compagnie maltaise desservait déjà activement le marché local via ses lignes charter internationales, cette initiative marque une avancée stratégique et s’inscrit dans un engagement durable en faveur du développement des opérateurs d’aviation privée sur le territoire du royaume saoudien dans le cadre du programme « Vision 2030 ».

AirX exploite 21 appareils déclinés en jets lourds, jets de luxe de type Lineage et gros-porteurs VIP à fuselage large. Cette flotte lui permet de répondre à la demande croissante de déplacements d’affaires long-courriers, de nature protocolaire et privés haut de gamme depuis et vers l’Arabie saoudite.

Houssam Hazzoury, PDG du groupe AirX, revient sur les faits en ces termes :

« L’Arabie saoudite figure parmi les marchés aéronautiques les plus stratégiques et les plus dynamiques du monde. Alors que le programme Vision 2030 accompagne l’essor du tourisme et une ferveur d’investissement et d’engagement international, nous y voyons une opportunité claire de porter le segment haut de gamme de l’aviation privée du royaume saoudien en proposant une flotte de long-courriers de premier ordre répondant à des standards élevés de sécurité et de service. »

« Le permis délivré par la GACA constitue une étape déterminante pour AirX. Il nous permet de renforcer notre empreinte opérationnelle en Arabie saoudite, de développer la disponibilité des appareils sur le territoire et de proposer des services de location de jets privés fiables et haut de gamme à nos clients d’affaires, protocolaires et VIP en nous inscrivant dans l’ambitieuse tendance à la transformation du secteur aéronautique du royaume saoudien. »

Pour AirX, cette avancée clé se matérialise alors que l’Arabie saoudite renforce son positionnement comme pôle mondial des affaires, du tourisme et de la connectivité internationale, appuyé par des investissements majeurs dans les infrastructures et par une demande en services aéronautiques de premier plan en plein essor.

Dans le cadre de son implantation sur le sol saoudien, AirX entend nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs clés et participer à la croissance continue des services d’aviation privée à Riyad, Djeddah et NEOM, mais aussi vers d’autres pôles stratégiques.

À propos d’AirX : fondée en 2011 et domiciliée à Malte, la compagnie aérienne AirX exploite l’une des plus grandes flottes de jets privés d’Europe, avec le soutien de plus de 400 professionnels de l’aviation. Dotée d’installations de maintenance, réparation et entretien situées à Londres-Stansted et d’une véritable force opérationnelle mondiale, AirX est au service de clients répartis sur tous les continents en proposant une flotte regroupant des jets de moyenne taille et des avions gros-porteurs VIP.

Contact presse : Jack Roberts, Direction marketing

07350411267

Jack.Roberts@airx.aero

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b85c29d-283d-4522-9f3a-88316d30eae5