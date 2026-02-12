La App BOSS Money Permite A Los Remitentes Evitar El Nuevo Impuesto Del 1% En Las Remesas

NEWARK, N.J., Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nuevo impuesto federal que afecta a millones de consumidores que envían remesas desde EE. UU. ya está en vigor. Desde el 1 de enero de 2026, los envíos internacionales de dinero pagados en efectivo, money orders o cashier’s checks están sujetos a un impuesto federal del 1% sobre el monto enviado. Para las familias que dependen de las remesas para apoyar a sus seres queridos en el extranjero, este costo adicional puede acumularse rápidamente.

Por suerte, la app de envíos de dinero internacionales BOSS Money permite a los clientes evitar este impuesto.

Una forma inteligente de evitar el impuesto: moverse a lo digital

Debido a que el impuesto no se aplica a las transacciones realizadas con tarjeta de débito o desde una cuenta bancaria (ACH), los clientes pueden usar la app BOSS Money para enviar dinero al extranjero sin pagar impuestos.

“La app BOSS Money siempre ha facilitado compartir dinero con familiares y amigos de forma más accesible y rápida,” dijo Michelle Rendo, directora de marketing de BOSS Money. “Por eso invitamos a quienes quieran evitar el impuesto sobre las remesas pueden aprobar la app BOSS Money para enviar dinero libre de impuestos.”

Una alternativa confiable y económica

La app BOSS Money ofrece tarifas bajas, precios transparentes, tecnología segura y opciones flexibles de entrega en una plataforma fácil de usar que incluye:

Envíos de dinero con tarjeta de débito y cuenta bancaria (ACH) a más de 50 países

Precios transparentes con vista previa en tiempo real de tarifas y tipos de cambio

Opciones de entrega rápida, a menudo en cuestión de minutos

Transacciones seguras y encriptadas con alertas de fraude, Face ID y acceso con código

Seguimiento de transferencias en tiempo real con actualizaciones tanto para el remitente como para el destinatario

Múltiples opciones de pago

Atención bilingüe en inglés y español

Programa Recomienda a un Amigo que ofrece recompensas de $25 por referencias exitosas

BOSS Money se encuentra de manera constante entre los servicios de envíos de dinero mejor valorados, con más de 110,000 reseñas de cinco estrellas en total en Google Play y la App Store de Apple. En junio de 2025, FXC Intelligence reconoció a BOSS Money como la app de transferencias de dinero mejor calificada,alcanzando una puntuación casi perfecta de 4.9.

BOSS Money es una plataforma de transferencias de dinero operada por IDT Payment Services, Inc., una subsidiaria de IDT Corporation (NYSE: IDT). Desde su lanzamiento en 2017, BOSS Money ha permitido a usuarios en todo EE. UU. enviar dinero de manera rápida, segura y económica a familiares y amigos en el extranjero. Con un especial enfoque en el acceso, la transparencia y la confianza, BOSS Money continúa innovando en el sector global de remesas.

