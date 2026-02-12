Terrestar lanza un servicio híbrido de IoT por satélite a nivel nacional en Canadá, impulsado por la RAN virtualizada y núcleo nativo en la nube de Mavenir

MONTREAL, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terrestar Solutions Inc., el único operador de servicios móviles por satélite con sede y control nacional en Canadá, y Mavenir, la empresa de software que construye redes móviles con IA por diseño, anunciaron hoy el lanzamiento comercial del servicio de conectividad híbrido IoT de Terrestar, la primera plataforma canadiense híbrida satélite-celular para IoT controlada por Canadá, construida íntegramente sobre los estándares 3GPP Release 17 y diseñada para integrarse de manera fluida con redes móviles existentes y futuras, que soporta servicios IoT resilientes en las regiones urbanas, rurales, remotas y del norte de Canadá.

El servicio no terrestre se entrega a través del satélite geoestacionario Echostar T1 de Terrestar, utilizando espectro de satélite móvil en banda S con licencia, y está potenciado por la RAN virtualizada (vRAN) nativa en la nube de Mavenir, el Converged Packet Core y sus avanzadas soluciones de gestión de red y analítica, integradas dentro del ecosistema de conectividad híbrida IoT más amplio de Terrestar.

Al comentar sobre el lanzamiento, Jacques Leduc, director ejecutivo de Terrestar, dijo: “El lanzamiento del Servicio Híbrido IoT de Terrestar representa un momento transformador para la conectividad por satélite en Canadá. Al asociarnos con Mavenir, llevamos al mercado la primera plataforma híbrida satélite-celular para IoT totalmente basada en estándares, un logro que subraya el liderazgo de Canadá en innovación de redes abiertas. La tecnología vRAN y Core nativa en la nube de Mavenir permite la interoperabilidad fluida, esencial para ofrecer servicios IoT resilientes en todo Canadá. Juntos estamos demostrando que las arquitecturas abiertas e interoperables pueden redefinir cómo las industrias críticas se conectan, operan e innovan, sentando las bases para un futuro de servicios satelitales directos a dispositivos para todos los canadienses”.

Tecnología NTN de Mavenir

El servicio híbrido IoT de Terrestar aprovecha la tecnología NTN líder de Mavenir, diseñada específicamente para cumplir con los requisitos operativos y regulatorios de los operadores móviles a nivel mundial. La solución implementada incluye:

Arquitectura vRAN: Basada en los estándares 3GPP Release 17, la vRAN de Mavenir ofrece acceso radioflexible e inteligente para que Terrestar comercialice capacidades IoT en todo Canadá mediante el satélite Echostar T1, utilizando espectro MSS en banda S.

Basada en los estándares 3GPP Release 17, la vRAN de Mavenir ofrece acceso radioflexible e inteligente para que Terrestar comercialice capacidades IoT en todo Canadá mediante el satélite Echostar T1, utilizando espectro MSS en banda S. Converged Packet Core: El Converged Packet Core (núcleo de paquete convergente) totalmente contenedorizado y nativo en la nube de Mavenir ofrece el conjunto completo de funciones de red requeridas para los servicios de Redes No Terrestres (NTN), proporcionando confiabilidad de nivel operador, alta disponibilidad y escalabilidad elástica para soportar el tráfico comercial.

El Converged Packet Core (núcleo de paquete convergente) totalmente contenedorizado y nativo en la nube de Mavenir ofrece el conjunto completo de funciones de red requeridas para los servicios de Redes No Terrestres (NTN), proporcionando confiabilidad de nivel operador, alta disponibilidad y escalabilidad elástica para soportar el tráfico comercial. Garantía de servicios de red: Con visibilidad completa FCAPS a través de Mavenir mCMS y XA Analytics, y preparación operativa mediante los Servicios Gestionados de Mavenir, la plataforma asegura un desempeño robusto y operaciones simplificadas.



Acelerar la hoja de ruta global de NTN

Este lanzamiento comercial refuerza la posición de Mavenir como líder mundial en software de red móvil listo para NTN y posiciona a Terrestar como pionero en la integración celular satelital basada en estándares. Sobre esta base, Terrestar y Mavenir están avanzando activamente en capacidades adicionales, que incluyen:

Voz y mensajería sobre NTN

Evolución 5G NR NTN

Modelos de servicio directos a dispositivo ampliados



Estos desarrollos alinearán aún más la conectividad satelital con los servicios móviles convencionales, permitiendo a los operadores ampliar cobertura, mejorar la resiliencia de la red y desbloquear nuevas fuentes de ingresos en cualquier lugar y momento.

Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir, dijo: “Esta implementación envía una señal clara a la comunidad global de operadores de que el NTN basado en 3GPP está listo para escala comercial. Al combinar la vRAN y Core nativos en la nube de Mavenir con la experiencia satelital de Terrestar, hemos entregado una red híbrida IoT completamente conforme a estándares y de nivel operador. Evolucionando el NTN como una extensión fluida de la red móvil, habilitando IoT, banda ancha, voz, mensajería y servicios de emergencia allí donde la cobertura terrestre no llega. Es un paso crítico hacia un panorama de conectividad global más resiliente, inclusivo y preparado para el futuro”.

