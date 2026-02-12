Terrestar משיקה שירות IoT לווייני היברידי ברחבי קנדה מועצם תהליכי ליבה ו-RAN וירטואליים בענן של Mavenir

מונטריאול, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Terrestar Solutions Inc, מפעילת שירותי הלוויין הסלולרי היחידה בקנדה שהבסיס והשליטה בהם מתבצעים באופן מקומי, וחברת התוכנה Mavenir שבונה רשתות סלולר מבוססות בינה מלאכותית, מכריזות על ההשקה המסחרית של קישוריות IoT המבוססת על שירותי לווין היברידיים של Terrestar, פלטפורמת ה-IoT ההיברידית בין רשת לוויינית לרשת סלולרית הראשונה בשליטה קנדית, הבנויה כולה על גרסה 17 של תקן ה-3GPP ותוכננה להשתלב בצורה חלקה עם רשתות סלולריות קיימות ועתידיות, ולתמוך בשירותי IoT עמידים ברחבי האזורים העירוניים, הכפריים, המרוחקים והצפוניים של קנדה.

שירות לא-יבשתי זה מסופק באמצעות הלוויין הגיאוסטציונרי Echostar T1 של Terrestar, תוך שימוש בספקטרום לווייני נייד מורשה בערוצי S, שמופעל בידי Converged Packet Core , ה-RAN הוירטואלי (vRAN) של Mavenir, בשילוב עם פתרונות ניהול וניתוח רשת מתקדמים המשולבים באקוסיסטם הרחב יותר של קישוריות ה-IoT ההיברידית של Terrestar.

בהתייחסו להשקה, אמר ז'אק לדוק (Jacques Leduc), מנכ"ל Terrestar: "השקת שירות ה-IoT ההיברידי של Terrestar מייצגת רגע של מהפך עבור קישוריות לוויינית בקנדה. באמצעות שיתוף הפעולה עם Mavenir, אנו מביאים לשוק את פלטפורמת ה-IoT ההיברידית הראשונה במדינה שמבוססת במלואה על סטנדרטים, הישג המדגיש את המובילות של קנדה בחדשנות בתחום הרשתות הפתוחות. טכנולוגיות הליבה וה-vRAN המותאמות לענן של Mavenir מאפשרות את יכולת הפעולה ההדדית החלקה החיונית לאספקת שירותי IoT עמידים ברחבי קנדה כולה. יחד, אנו מוכיחים שארכיטקטורות פתוחות שפועלות באופן הדדי יכולות להגדיר מחדש את האופן בו תעשיות קריטיות מתחברות, פועלות ומחדשות, תוך הנחת היסודות לעתיד של שירותי לוויינים ישירות למכשיר עבור כל הקנדים".

טכנולוגיית NTN של Mavenir

שירות ה-IoT ההיברידי של Terrestar ממנף את טכנולוגיית ה-NTN מובילת התעשייה של Mavenir, שנבנתה במיוחד כדי לעמוד בדרישות התפעוליות והרגולטוריות של מפעילות רשתות סלולריות ברחבי העולם. הפתרון שיושם כולל:

ארכיטקטורת vRAN : ה- vRAN של Mavenir , הבנויה על גרסה 17 של תקן ה- 3GPP , מספקת גישה גמישה וחכמה לרדיו עבור Terrestar כדי למסחור יכולות IoT ברחבי קנדה באמצעות לוויין Echostar T1 , לאורך ספקטרום ערוצי S ו- MSS .

ליבת חבילות מתכנסת : ליבת החבילות המתכנסת של Mavenir , הממוקמת במלואה בקונטיינרים בענן , מספקת את חבילת פונקציות הרשת המלאה הנדרשת עבור שירותי רשת לא יבשתית ( NTN ), המספקים אמינות ברמת הספק , זמינות גבוהה ומדרגיות גמישה לתמיכה בתעבורה מסחרית .

אבטחת שירותי רשת : עם נראות FCAPS מלאה המסופקת באמצעות mCMS ו- XA Analytics של Mavenir , ומוכנות תפעולית המסופקת באמצעות השירותים המנוהלים של Mavenir , הפלטפורמה מבטיחה ביצועים חזקים ותפעול פשוט יותר .



האצת מפת הדרכים הגלובלית של NTN

השקה מסחרית זו מחזקת את מעמדה של Mavenir כמובילה עולמית בתוכנת רשתות סלולריות מוכנות NTN וממצבת את Terrestar כחלוצה באינטגרציה סלולרית לוויינית מבוססת סטנדרטים. בהתבסס על בסיס זה, Terrestar ו-Mavenir מקדמות באופן פעיל יכולות נוספות, כולל:

קול והודעות ב-NTN

התפתחות של 5G NR NTN

מודלים מורחבים של שירות ישיר למכשיר



פיתוחים אלו יתאימו עוד יותר את הקישוריות הלוויינית לשירותי סלולר מרכזיים, ויאפשרו למפעילים להרחיב את הכיסוי, לשפר את עמידות הרשת ולפתוח מקורות הכנסה חדשים, בכל מקום ובכל זמן.

פרדיפ קוהלי (Pardeep Kohli), נשיא ומנכ"ל Mavenir, אמר: "פריסה זו היא איתות ברור לקהילת המפעילים הגלובלית ש-NTN מבוסס 3GPP מוכן לקנה מידה מסחרי. על ידי שילוב vRAN ו-Converged Core של Mavenir בענן עם המומחיות הלוויינית של Terrestar, סיפקנו רשת IoT היברידית תואמת לחלוטין לתקנים, ברמת מפעיל. פיתוח NTN כהרחבה חלקה של הרשת הסלולרית, המאפשרת שירותי IoT, פס רחב, קול, הודעות ושירותי חירום בכל מקום שכיסוי יבשתי אינו יכול להגיע אליו. זהו צעד קריטי לקראת נוף קישוריות עולמי עמיד יותר, מכיל ועמיד יותר לעתיד".

הערות לעורך:

ההודעה לעיתונות הרשמית של Terrestar: Terrestar משיקה שירות IoT היברידי על פלטפורמת רשת פתוחה חדשה המבוססת על סטנדרטים, ומסמנת נקודת מפנה לקישוריות לוויינית בקנדה.

Non-Terrestrial Network (NTN) - Mavenir

אודות Terrestar Solutions Inc

Terrestar Solutions Inc היא מפעילת הלוויינים הסלולרית היחידה הנשלטת על ידי קנדה, הנמצאת במרוץ להביא שירותי לוויין ישירים למכשיר לסמארטפונים ולמכשירי IoT ולהפוך את התקשורת בכל מקום בקנדה למציאות. Terrestar מחויבת לטפח את מערכת הרשת הפתוחה, המבוססת על תקנים והמתפתחת ללא הרף, ומאפשרת למפעילי רשתות סלולריות לספק שירותי תקשורת בכל מקום. תודות ללוויין Echostar T1, תשתית הרשת הקרקעית שלו ו-40 מגה-הרץ של ספקטרום לוויין נייד ב-S-b, חברת Terrestar מחברת קנדים כמעט מכל מקום במדינה, אפילו באזורים המרוחקים ביותר בקנדה, דרך שירות הלוויין הנייד Strigo (MSS). שירות סטריגו תומך גם בארגונים ללא מטרות רווח ובארגונים של תושבים מקומיים, עדות לתחושת האחריות החזקה של החברה כלפי רווחת והתקדמות הקהילות שהיא משרתת. למידע נוסף, בקרו Terrestarsolutions.ca או עקבו אחריה בלינקדאין.

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות היום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, שהם ירוקים בעיצובם, ומעצימים מפעילים לממש את יתרונות ה-5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות ומתוכנתות. כחלוצה בתחום Open RAN ומהפכנית מוכחת בתעשייה, הפתרונות הזוכים בפרסים של Mavenir מספקים אוטומציה ומוניטיזציה ברשתות סלולריות ברחבי העולם, ומאיצים את טרנספורמציית רשתות תוכנה עבור יותר מ- 300 ספקי שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מהמנויים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו בכתובת www.mavenir.com

