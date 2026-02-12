Terrestar Meluncurkan Layanan IoT Satelit Hibrida di Seluruh Kanada yang Didukung oleh Virtualized RAN dan Core Berbasis Could-Native Milik Mavenir

MONTRÉAL, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terrestar Solutions Inc., satu-satunya operator layanan satelit seluler yang berkantor pusat dan dikendalikan secara domestik di Kanada, bersama Mavenir, perusahaan perangkat lunak yang membangun jaringan seluler berbasis AI sejak awal perancangan, hari ini mengumumkan peluncuran komersial layanan konektivitas IoT Satelit Hibrida milik Terrestar. Layanan ini merupakan platform IoT hibrida satelit–seluler pertama yang dikendalikan oleh entitas Kanada, dibangun sepenuhnya berdasarkan standar 3GPP Release 17, serta dirancang untuk terintegrasi secara mulus dengan jaringan seluler yang sudah ada maupun yang akan datang, guna mendukung layanan IoT yang tangguh di wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil, dan wilayah utara Kanada.

Layanan non-terestrial ini dijalankan melalui satelit geostasioner Echostar T1 milik Terrestar dengan menggunakan spektrum satelit seluler S-band yang berlisensi. Layanan ini didukung oleh vRAN (virtualized Radio Access Network) berbasis cloud-native, Converged Packet Core, serta solusi manajemen dan analitik jaringan canggih dari Mavenir, yang terintegrasi dalam ekosistem konektivitas IoT Hibrida Milik Terrestar yang lebih luas.

Mengomentari peluncuran tersebut, Jacques Leduc, Chief Executive Officer Terrestar Solutions Inc., mengatakan: “Peluncuran Layanan IoT Hibrida milik Terrestar merupakan momen transformasional bagi konektivitas satelit di Kanada. Dengan bermitra bersama Mavenir, kami menghadirkan ke pasar platform IoT hibrida satelit–seluler pertama di negara ini yang sepenuhnya berbasis standar. Sebuah pencapaian yang menegaskan kepemimpinan Kanada dalam inovasi jaringan terbuka. Teknologi vRAN dan Core berbasis cloud-native dari Mavenir memungkinkan interoperabilitas yang mulus di mana kemampuan ini sangat penting untuk menghadirkan layanan IoT yang tangguh di seluruh wilayah Kanada. Bersama-sama, kami membuktikan bahwa arsitektur yang terbuka dan interoperabel dapat mendefinisikan ulang cara industri kritis terhubung, beroperasi, dan berinovasi, sekaligus meletakkan fondasi bagi masa depan layanan satelit langsung ke perangkat untuk seluruh masyarakat Kanada.”

Teknologi NTN Milik Mavenir

Layanan IoT Hibrida milik Terrestar memanfaatkan teknologi NTN terdepan di industri dari Mavenir. Layanan ini dirancang secara khusus untuk memenuhi persyaratan operasional dan regulasi para operator jaringan seluler di seluruh dunia. Solusi yang diimplementasikan meliputi:

Arsitektur vRAN: Dibangun berdasarkan standar 3GPP Release 17, vRAN milik Mavenir menyediakan akses radio yang fleksibel dan cerdas bagi Terrestar untuk mengomersialisasikan kapabilitas IoT di seluruh Kanada dengan memanfaatkan satelit Echostar T1 melalui pita spektrum MSS S-band.

Dibangun berdasarkan standar 3GPP Release 17, vRAN milik Mavenir menyediakan akses radio yang fleksibel dan cerdas bagi Terrestar untuk mengomersialisasikan kapabilitas IoT di seluruh Kanada dengan memanfaatkan satelit Echostar T1 melalui pita spektrum MSS S-band. Converged Packet Core: Converged Packet Core milik Mavenir yang sepenuhnya terkontainerisasi dan berbasis cloud-native menghadirkan rangkaian lengkap fungsi jaringan yang diperlukan untuk layanan Non-Terrestrial Network (NTN). Solusi ini menyediakan keandalan tingkat operator, ketersediaan tinggi, serta skalabilitas elastis untuk mendukung lalu lintas komersial.

Converged Packet Core milik Mavenir yang sepenuhnya terkontainerisasi dan berbasis cloud-native menghadirkan rangkaian lengkap fungsi jaringan yang diperlukan untuk layanan Non-Terrestrial Network (NTN). Solusi ini menyediakan keandalan tingkat operator, ketersediaan tinggi, serta skalabilitas elastis untuk mendukung lalu lintas komersial. Network Service Assurance: Dengan visibilitas penuh FCAPS yang disediakan melalui mCMS dan XA Analytics dari Mavenir, serta kesiapan operasional yang dijalankan melalui Layanan Terkelola Mavenir, platform ini memastikan kinerja yang andal dan operasional yang lebih sederhana.



Mempercepat Peta Jalan Global NTN

Peluncuran komersial ini memperkuat posisi Mavenir sebagai pemimpin global dalam perangkat lunak jaringan seluler yang mendukung kesiapan NTN, sekaligus menempatkan Terrestar sebagai pelopor dalam integrasi satelit–seluler berbasis standar. Berlandaskan fondasi ini, Terrestar dan Mavenir secara aktif mengembangkan kapabilitas tambahan, termasuk:

Layanan suara dan perpesanan melalui NTN

Evolusi 5G NR untuk NTN

Perluasan model layanan langsung ke perangkat



Perkembangan ini akan semakin menyelaraskan konektivitas satelit dengan layanan seluler arus utama, sehingga memungkinkan operator memperluas cakupan, meningkatkan ketahanan jaringan, serta membuka sumber pendapatan baru, di mana pun dan kapan pun.

Pardeep Kohli, Presiden dan Chief Executive Officer Mavenir, mengatakan: “Penerapan ini merupakan sinyal yang jelas bagi komunitas operator global bahwa NTN berbasis 3GPP- telah siap untuk dioperasikan dalam skala komersial. Dengan menggabungkan vRAN berbasis cloud- native dan Converged Core dari Mavenir dengan keahlian satelit Terrestar, kami telah menghadirkan jaringan IoT hibrida yang sepenuhnya patuh terhadap- standar dan berkelas- operator. Mengembangkan NTN sebagai perpanjangan yang mulus dari jaringan seluler, sehingga memungkinkan penyediaan layanan IoT, broadband, suara, perpesanan, dan layanan darurat di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh cakupan jaringan terestrial. Langkah ini merupakan tahap krusial menuju lanskap konektivitas global yang lebih tangguh, inklusif, dan siap- menghadapi masa depan.”

Catatan untuk Editor:

Siaran Pers resmi Terrestar: Terrestar Meluncurkan Layanan IoT Hibrida pada Platform Jaringan Terbuka Berbasis Standar Baru, Menandai Titik Balik bagi Konektivitas Satelit di Kanada

Jaringan Non-Terestrial (NTN) - Mavenir

Tentang Terrestar Solutions Inc.

Terrestar Solutions Inc. adalah satu-satunya operator satelit seluler yang dikendalikan oleh Kanada yang mengikuti kompetisi untuk menghadirkan layanan satelit langsung ke perangkat untuk telepon pintar dan perangkat IoT serta membuat komunikasi di mana saja di Kanada menjadi kenyataan. Terrestar berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem jaringan yang terus berkembang, berbasis standar, dan terbuka, sehingga memungkinkan Operator Jaringan Seluler untuk menghadirkan layanan komunikasi di mana saja. Berkat satelit Echostar T1, infrastruktur jaringan darat, dan spektrum satelit seluler S-band 40MHz-nya, Terrestar menghubungkan penduduk Kanada dari hampir semua tempat di negara ini, bahkan di berbagai wilayah paling terpencil di Kanada, melalui Mobile-Satellite Service (MSS) Strigo-nya. Layanan Strigo juga mendukung organisasi nirlaba dan organisasi First Nations, yang merupakan bukti rasa tanggung jawab yang kuat dari Perusahaan ini terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat yang dilayaninya. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi Terrestarsolutions.ca atau ikuti mereka di LinkedIn.

Tentang Mavenir

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang desainnya ramah lingkungan sehingga meningkatkan kemampuan operator untuk mendapatkan manfaat 5G, dan mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Kontak Humas Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com