Terrestar, Mavenir 클라우드 네이티브 가상화 RAN 및 코어 기반 캐나다 전역 하이브리드 위성 IoT 서비스 출시

몬트리올, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 캐나다 내 유일하게 국내에 본사를 두고 의사결정권한도 외국인 영향을 받지 않는 모바일 위성 서비스 사업자 Terrestar Solutions Inc.와 AI 기반 설계 모바일 네트워크를 구축하는 소프트웨어 기업 Mavenir가 3GPP 릴리스 17 표준을 전면 적용해 구축된 캐나다 최초의 하이브리드 위성–셀룰러 IoT 플랫폼인 Terrestar의 하이브리드 위성 IoT 연결 서비스의 상용 출시를 발표했다. 이 플랫폼은 기존 및 향후 모바일 네트워크와 원활하게 통합되도록 설계됐으며, 캐나다의 도시, 농촌, 오지 및 북부 지역 전반에서 복원력 있는 IoT 서비스를 지원한다.

비지상(non-terrestrial) 서비스는 Terrestar의 Echostar T1 정지궤도 위성을 통해 제공되며, 허가받은 S밴드 모바일 위성 주파수를 활용한다. 또한 Mavenir의 클라우드 네이티브 가상화 RAN(vRAN), 통합 패킷 코어(Converged Packet Core), 고급 네트워크 관리 및 분석 솔루션을 기반으로 하며, Terrestar의 광범위한 하이브리드 IoT 연결 생태계에 통합되어 운영된다.

Jacques Leduc Terrestar 최고경영자(CEO)는 출시와 관련해 “Terrestar의 하이브리드 IoT 서비스 출시는 캐나다 위성 연결 분야에서 전환점이 되는 순간이다. Mavenir와의 파트너십을 통해 우리는 캐나다 최초의 완전 표준 기반 하이브리드 위성–셀룰러 IoT 플랫폼을 시장에 선보이게 됐으며, 이는 개방형 네트워크 혁신 분야에서 캐나다의 리더십을 보여주는 성과”라고 밝혔다. 이어 “Mavenir의 클라우드 네이티브 vRAN 및 코어 기술은 캐나다 전역에서 복원력 있는 IoT 서비스를 제공하는 데 필수적인 원활한 상호운용성을 가능하게 한다. 우리는 개방적이고 상호운용 가능한 아키텍처가 핵심 산업의 연결·운영·혁신 방식을 어떻게 재정의할 수 있는지를 입증하고 있으며, 동시에 모든 캐나다인을 위한 ‘디바이스 직접 연결(Direct-to-Device)’ 위성 서비스의 미래를 위한 기반을 마련하고 있다.”고 설명했다.

Mavenir의 NTN 기술

Terrestar의 하이브리드 IoT 서비스는 전 세계 모바일 네트워크 사업자의 운영 및 규제 요건을 충족하도록 설계된 Mavenir의 업계 선도 NTN(비지상 네트워크) 기술을 기반으로 한다. 이번에 구현된 솔루션에는 다음이 포함된다:

vRAN 아키텍처: 3GPP 릴리스 17 표준을 기반으로 구축된 Mavenir의 vRAN은 유연하고 지능적인 무선 접속 기능을 제공한다. 이를 통해 Terrestar는 S밴드 MSS(모바일 위성 서비스) 주파수 대역에서 Echostar T1 위성을 활용해 캐나다 전역에 IoT 기능을 상용화할 수 있다.

통합 패킷 코어(Converged Packet Core): Mavenir의 완전 컨테이너화된 클라우드 네이티브 통합 패킷 코어는 비지상 네트워크(NTN) 서비스에 필요한 모든 네트워크 기능을 제공한다. 이는 상용 트래픽을 지원하기 위해 통신사급 신뢰성, 높은 가용성, 탄력적 확장성을 보장한다.

네트워크 서비스 보증(Network Service Assurance): Mavenir의 mCMS 및 XA Analytics를 통한 완전한 FCAPS(장애·구성·회계·성능·보안) 가시성과, Mavenir 매니지드 서비스 기반의 운영 준비 체계를 통해 플랫폼은 강력한 성능과 간소화된 운영을 보장한다.





글로벌 NTN 로드맵 가속화

이번 상용 출시는 NTN 준비형 모바일 네트워크 소프트웨어 분야에서 Mavenir의 글로벌 리더십을 강화하는 동시에, Terrestar를 표준 기반 위성–셀룰러 통합의 선도 기업으로 자리매김하게 한다. 이를 기반으로 Terrestar와 Mavenir는 다음과 같은 추가 기능 고도화를 적극 추진하고 있다:

NTN 기반 음성 및 메시징 서비스

5G NR NTN 진화

확장된 Direct-to-Device 서비스 모델





이러한 발전은 위성 연결을 주류 모바일 서비스와 더욱 긴밀히 통합해, 통신사업자가 지상망이 닿지 않는 지역에서도 커버리지를 확장하고 네트워크 복원력을 강화하며 새로운 수익원을 창출할 수 있도록 지원한다.

Pardeep Kohli Mavenir 사장 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 구축은 3GPP 기반 NTN이 상업적 규모로 준비되었음을 글로벌 통신사업자 커뮤니티에 명확히 보여주는 신호”라며 “Mavenir의 클라우드 네이티브 vRAN과 통합 코어를 Terrestar의 위성 전문성과 결합함으로써 완전한 표준 준수, 통신사업자급 하이브리드 IoT 네트워크를 구현했다”고 밝혔다. 그는 이어 “NTN을 모바일 네트워크의 자연스러운 확장으로 진화시켜, 지상망이 도달하지 못하는 지역에서도 IoT, 브로드밴드, 음성, 메시징, 긴급 서비스가 가능하도록 하고 있다”며 “이는 보다 복원력 있고 포용적이며 미래 대비가 가능한 글로벌 연결 환경으로 나아가는 중요한 단계”라고 강조했다.

