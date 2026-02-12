Terrestar Melancarkan Perkhidmatan IoT Satelit Hibrid Seluruh Kanada Dikuasakan oleh Cloud-Native Virtualized RAN and Core Mavenir

MONTRÉAL, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terrestar Solutions Inc., satu-satunya pengendali perkhidmatan satelit mudah alih di Kanada yang beribu pejabat serta dimiliki dan dikawal secara domestik, bersama Mavenir, sebuah syarikat perisian yang membangunkan rangkaian mudah alih dipacu AI, hari ini mengumumkan pelancaran komersial perkhidmatan kesalinghubungan IoT Hibrid Satelit Terrestar. Platform IoT hibrid satelit–selular ini merupakan yang pertama dikendalikan sepenuhnya oleh Kanada, dibina sepenuhnya berasaskan piawaian 3GPP Release 17, dan direka untuk intergrasi lancar bersama rangkaian mudah alih sedia ada dan masa depan, menyokong perkhidmatan IoT berdaya tahan di kawasan bandar, luar bandar, terpencil dan wilayah utara Kanada.

Perkhidmatan bukan terestrial ini disampaikan melalui satelit geopegun Echostar T1 milik Terrestar dengan menggunakan spektrum satelit mudah alih berlesen jalur S dan dikuasakan oleh vRAN maya berasaskan awan (cloud‑native) daripada Mavenir, Teras Paket Tertumpu serta penyelesaian pengurusan dan analitik rangkaian lanjutan, yang diintegrasikan dalam ekosistem kesalinghubungan IoT Hibrid Terrestar yang lebih luas.

Mengulas mengenai pelancaran ini, Jacques Leduc, Ketua Pegawai Eksekutif Terrestar, berkata: “Pelancaran Perkhidmatan Hibrid IoT Terrestar merupakan detik transformasi bagi kesalinghubungan satelit di Kanada. Kami, bersama Mavenir, memperkenalkan ke pasaran platform IoT hibrid satelit–selular pertama di negara ini, dibangunkan berasaskan piawaian terbuka sepenuhnya. Pencapaian ini menegaskan kepimpinan Kanada dalam inovasi rangkaian terbuka. Teknologi vRAN berasaskan awan dan Teras daripada Mavenir membolehkan interoperabiliti lancar yang amat penting untuk menyampaikan perkhidmatan IoT berdaya tahan di seluruh Kanada. Bersama-sama, kami membuktikan bahawa seni bina terbuka dan saling kendali mampu mentakrif semula cara industri kritikal berhubung, beroperasi, dan berinovasi, sambil mewujudkan asas bagi masa depan perkhidmatan satelit terus ke peranti untuk semua rakyat Kanada.”

Teknologi NTN Mavenir

Perkhidmatan Hibrid IoT Terrestar memanfaatkan teknologi NTN peneraju industri daripada Mavenir, yang direka khusus untuk memenuhi keperluan operasi dan kawal selia pengendali rangkaian mudah alih di seluruh dunia. Penyelesaian yang dilaksanakan merangkumi:

Seni Bina vRAN: Dibangunkan berasaskan piawaian 3GPP Release 17, vRAN Mavenir menyediakan akses radio yang fleksibel dan pintar untuk membolehkan Terrestar mengkomersialkan keupayaan IoT di seluruh Kanada melalui satelit Echostar T1, menggunakan spektrum jalur S MSS.

Dibangunkan berasaskan piawaian 3GPP Release 17, vRAN Mavenir menyediakan akses radio yang fleksibel dan pintar untuk membolehkan Terrestar mengkomersialkan keupayaan IoT di seluruh Kanada melalui satelit Echostar T1, menggunakan spektrum jalur S MSS. Teras Paket Tertumpu: Teras Paket Tertumpu daripada Mavenir, yang berasaskan kontena sepenuhnya dan asli awan (cloud‑native), menyediakan set lengkap fungsi lengkap yang diperlukan bagi perkhidmatan Rangkaian Bukan Terestrial (NTN). Penyelesaian ini menawarkan kebolehpercayaan bertaraf pengendali, ketersediaan tinggi, serta keupayaan penskalaan elastik untuk menyokong trafik komersial.

Teras Paket Tertumpu daripada Mavenir, yang berasaskan kontena sepenuhnya dan asli awan (cloud‑native), menyediakan set lengkap fungsi lengkap yang diperlukan bagi perkhidmatan Rangkaian Bukan Terestrial (NTN). Penyelesaian ini menawarkan kebolehpercayaan bertaraf pengendali, ketersediaan tinggi, serta keupayaan penskalaan elastik untuk menyokong trafik komersial. Jaminan Perkhidmatan Rangkaian: Dengan keterlihatan penuh FCAPS melalui Mavenir mCMS dan XA Analytics, serta kesiapsiagaan operasi yang dihantar melalui Managed Services Mavenir, platform ini memastikan prestasi rangkaian yang mantap dan operasi yang dipermudah.



Mempercepatkan Peta Hala Tuju NTN Global:

Pelancaran komersial ini mengukuhkan kedudukan Mavenir sebagai peneraju global dalam perisian rangkaian mudah alih yang sedia untuk NTN, serta meletakkan Terrestar sebagai perintis dalam integrasi satelit–selular berasaskan piawaian. Memanfaatkan asas ini, Terrestar dan Mavenir sedang giat memajukan keupayaan tambahan, termasuk:

Suara dan pemesejan melalui NTN

Evolusi 5G NR NTN

Model perkhidmatan terus ke peranti yang diperluas



Perkembangan ini akan menyelaraskan lagi kesalinghubungan satelit dengan perkhidmatan mudah alih arus perdana, membolehkan pengendali meluaskan liputan, meningkatkan daya tahan rangkaian serta membuka aliran hasil pendapatan baharu, di mana sahaja dan pada bila-bila masa.

Pardeep Kohli, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Mavenir, berkata: “Pelaksanaan ini adalah isyarat jelas kepada komuniti pengendali global bahawa NTN berasaskan-3GPP sudah bersedia untuk skala komersial. Dengan menggabungkan vRAN-berasaskan awan dan Teras Tertumpu daripada Mavenir bersama kepakaran satelit Terrestar, kami telah menyampaikan rangkaian IoT hibrid yang sepenuhnya mematuhi-piawaian dan bertaraf-pengendali. Evolusi NTN sebagai lanjutan lancar kepada rangkaian mudah alih membolehkan IoT, jalur lebar, suara, pemesejan dan perkhidmatan kecemasan di kawasan yang tidak dapat dicapai oleh liputan terestrial. Ini adalah langkah kritikal ke arah landskap kesalinghubungan global yang lebih berdaya tahan, inklusif dan -bersedia untuk masa depan.”

Nota kepada Editor:

Siaran media rasmi Terrestar: Terrestar Launches Hybrid IoT Service on New Standards Based Open Network Platform, Marking a Turning Point for Satellite Connectivity in Canada

Rangkaian Bukan Terestrial (NTN) - Mavenir

Perihal Terrestar Solutions Inc.

Terrestar Solutions Inc. merupakan satu-satunya pengendali satelit mudah alih di Kanada yang terlibat dalam perlumbaan untuk membawa perkhidmatan satelit langsung ke peranti kepada telefon pintar dan peranti IoT serta merealisasikan komunikasi di mana-mana sahaja di Kanada. Terrestar komited dalam memupuk ekosistem rangkaian yang sentiasa berkembang, yang berasaskan piawaian dan terbuka, membolehkan Operator Rangkaian Mudah Alih menyampaikan perkhidmatan komunikasi di mana-mana. Berkat satelit Echostar T1, infrastruktur rangkaian daratnya dan 40MHz spektrum mudah alih-satelit jalur-S, Terrestar menghubungkan warga Kanada dari hampir mana-mana sahaja di negara ini, walaupun di rantau terpencil di Kanada, melalui Perkhidmatan Satelit Mudah Alih (MSS) Strigo. Perkhidmatan Strigo juga menyokong organisasi bukan untung dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Pertama, membuktikan rasa tanggungjawab Syarikat yang kuat terhadap kebajikan dan kemajuan komuniti yang dilayaninya. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari Terrestarsolutions.ca atau ikuti mereka di LinkedIn.

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepat transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Hubungan Perhubungan Awam Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com