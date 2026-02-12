Terrestar Lança Serviço de IoT de Satélite Híbrido no Canadá, alimentado por RAN e Core Virtualizados na Nuvem da Mavenir

MONTREAL, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terrestar Solutions Inc., a única operadora de serviços móveis por satélite controlada e sediada no Canadá, e Mavenir, empresa de software que cria redes móveis AI-by-design, anunciaram hoje o lançamento comercial do serviço de conectividade Hybrid Satellite IoT da Terrestar, a primeira plataforma de IoT híbrida por satélite-celular controlada pelo Canadá, criada totalmente com base nos padrões 3GPP Release 17 e projetada para se integrar perfeitamente às redes móveis existentes e futuras, apoiando serviços de IoT resilientes nas regiões urbanas, rurais, remotas e do norte do Canadá.

O serviço não terrestre é fornecido pelo satélite geoestacionário Echostar T1 da Terrestar usando espectro de satélite móvel de banda S licenciado e alimentado pelo RAN virtualizado (vRAN) nativo em nuvem da Mavenir, Converged Packet Core e soluções avançadas de gerenciamento e análise de rede, integradas ao ecossistema de conectividade Hybrid IoT mais amplo da Terrestar.

Comentando sobre o lançamento, Jacques Leduc, Diretor Executivo da Terrestar, disse: “O lançamento do Serviço IoT Híbrido da Terrestar representa um momento de transformação para a conectividade por satélite no Canadá. Ao fazer parceria com a Mavenir, levamos ao mercado a primeira plataforma de IoT híbrida satélite-celular totalmente baseada em padrões do país, uma conquista que ressalta a liderança do Canadá em inovação de rede aberta. A vRAN nativa da nuvem e a tecnologia Core da Mavenir permitem a perfeita interoperabilidade essencial para fornecimentos serviços IoT resilientes em todo o Canadá. Juntos, estamos provando que arquiteturas abertas e interoperáveis podem redefinir como as indústrias críticas se conectam, operam e inovam, ao mesmo tempo em que estabelecem as bases para um futuro de serviços de satélite diretos para dispositivos para todos os canadenses.”

Tecnologia NTN da Mavenir

O serviço Hybrid IoT da Terrestar utiliza a tecnologia NTN líder do setor da Mavenir, criada para atender aos requisitos operacionais e regulamentares das operadoras de redes móveis de todo o mundo. A solução implementada inclui:

Arquitetura vRAN: Criado com base nos padrões 3GPP Release 17, o vRAN da Mavenir fornece acesso de rádio flexível e inteligente para a Terrestar comercializar recursos de IoT em todo o Canadá usando o satélite Echostar T1, na banda S do espectro MSS.

Criado com base nos padrões 3GPP Release 17, o vRAN da Mavenir fornece acesso de rádio flexível e inteligente para a Terrestar comercializar recursos de IoT em todo o Canadá usando o satélite Echostar T1, na banda S do espectro MSS. Núcleo de Pacote Convergente: O Converged Packet Core totalmente em contêiner e nativo na nuvem da Mavenir oferece o conjunto completo de funções de rede necessárias para serviços de Non-Terrestrial Network (NTN), oferecendo confiabilidade de nível de operadora, alta disponibilidade e escalabilidade elástica em suporte ao tráfego comercial.

O Converged Packet Core totalmente em contêiner e nativo na nuvem da Mavenir oferece o conjunto completo de funções de rede necessárias para serviços de Non-Terrestrial Network (NTN), oferecendo confiabilidade de nível de operadora, alta disponibilidade e escalabilidade elástica em suporte ao tráfego comercial. Garantia de Serviço de Rede: Com visibilidade total do FCAPS fornecida por meio do mCMS da Mavenir e do XA Analytics, e prontidão operacional fornecida por meio dos Serviços Gerenciados da Mavenir, a plataforma garante desempenho robusto e operações simplificadas.



Aceleração do Roteiro Global de NTN

Este lançamento comercial reforça a posição da Mavenir como líder global em software de rede móvel NTN Ready e posiciona a Terrestar como pioneira na integração de celulares via satélite com base em padrões. Com base nisso, a Terrestar e a Mavenir estão avançando ativamente recursos adicionais, incluindo:

Voz e mensagens via NTN

Evolução de 5G NR NTN

Expansão direta para modelos de serviço em dispositivo



Esses desenvolvimentos alinharão ainda mais a conectividade via satélite com os principais serviços móveis, permitindo que as operadoras ampliem a cobertura, aprimorem a resiliência da rede e revelem novos fluxos de receita, em qualquer lugar, a qualquer momento.

Pardeep Kohli, Presidente e Diretor Executivo da Mavenir, disse: “Esta implantação é um sinal claro para a comunidade global de operadores de que a NTN baseada em 3GPP está pronta para escala comercial. Ao combinar a vRAN nativa da nuvem e o Converged Core da Mavenir com a experiência em satélites da Terrestar, fornecemos uma rede IoT híbrida totalmente compatível com padrões para operadores. Uma evolução da NTN como extensão perfeita da rede móvel, permitindo serviços de IoT, banda larga, voz, mensagens e emergência onde quer que a cobertura terrestre não possa alcançar. É um passo essencial em direção a um cenário de conectividade global mais resiliente, inclusivo e à prova de futuro.”

Notas aos Editores:

Comunicado de Imprensa oficial da Terrestar: Terrestar Launches Hybrid IoT Service on New Standards Based Open Network Platform, Marking a Turning Point for Satellite Connectivity in Canada

Non-Terrestrial Network (NTN) - Mavenir

Sobre a Terrestar Solutions Inc.

Terrestar Solutions Inc. é a única operadora de satélites móveis controlada canadense envolvida na corrida para a oferta de serviços de satélite diretamente no dispositivo para smartphones e dispositivos IoT, e para tornar a comunicação em qualquer lugar do Canadá uma realidade. A Terrestar está empenhada em estimular o ecossistema de rede em constante evolução, baseado em padrões e aberto, permitindo que as Operadoras de Redes Móveis ofereçam serviços de comunicação onipresentes. Graças ao satélite Echostar T1, sua infraestrutura de rede terrestre e 40 MHz de espectro de satélite móvel de banda S, a Terrestar conecta canadenses de quase qualquer lugar do país, mesmo nas regiões mais remotas do Canadá, por meio do Strigo Mobile-Satellite Service (MSS). O serviço Strigo também apoia organizações sem fins lucrativos e das Primeiras Nações do Canadá, um testemunho do extraordinário senso de responsabilidade da Empresa com o bem-estar e o progresso das comunidades que atende. Para mais informação, visite Terrestarsolutions.ca ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira de Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 + países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com