Terrestar 借助 Mavenir 云原生虚拟化 RAN 与核心网，在加拿大全国范围推出混合卫星物联网服务

蒙特利尔, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加拿大唯一一家总部设于本土并由本国控股的移动卫星服务运营商 Terrestar Solutions Inc.，携手以“AI 原生设计”构建移动网络的软件公司 Mavenir，今日联合宣布 Terrestar 混合卫星物联网 (IoT) 连接服务正式实现商业化发布。该服务是加拿大首个完全基于 3GPP Release 17 标准、由本国控股的混合卫星—蜂窝物联网平台，旨在与现有及未来移动网络实现无缝集成，为加拿大的城市、乡村、偏远及北部地区提供稳定可靠、具备高度韧性的物联网服务支持。

该非地面网络服务通过 Terrestar 的 Echostar T1 地球静止轨道卫星实现传输，采用已获授权的 S 波段移动卫星频谱，并由 Mavenir 的云原生虚拟化 RAN (vRAN)、融合分组核心网 (Converged Packet Core) 以及先进的网络管理与分析解决方案提供支持，整体集成于 Terrestar 更为完善的混合物联网连接生态体系之中。

Terrestar 首席执行官 Jacques Leduc 对此评论道：“Terrestar 混合物联网服务的推出，是加拿大卫星连接领域的一个变革性时刻。 通过与 Mavenir 携手合作，我们成功将加拿大首个完全基于标准的混合卫星—蜂窝物联网平台推向市场，这一里程碑式成果充分彰显了加拿大在开放网络创新领域的领导地位。 Mavenir 的云原生 vRAN 与核心网技术，赋能关键所需的无缝互操作能力，为在加拿大全境提供稳定可靠、具备高度韧性的物联网服务奠定了坚实基础。 双方的合作有力证明，开放且可互操作的架构能够重塑关键行业的连接方式、运营模式与创新路径，同时也为所有加拿大人迈向‘设备直连’卫星服务的未来铺设了坚实基石。”

Mavenir 的 NTN 技术

Terrestar 的混合物联网服务充分利用了 Mavenir 业界领先的 NTN 技术，该技术为满足全球移动网络运营商在运营与监管层面的各项要求而量身打造。 本次部署的解决方案包括：

vRAN 架构： 基于 3GPP Release 17 标准构建，Mavenir 的 vRAN 为 Terrestar 提供灵活、智能的无线接入能力，使其能够依托 Echostar T1 卫星，在 S 波段 MSS 频谱上实现在加拿大全境范围内的物联网能力商业化部署。

基于 3GPP Release 17 标准构建，Mavenir 的 vRAN 为 Terrestar 提供灵活、智能的无线接入能力，使其能够依托 Echostar T1 卫星，在 S 波段 MSS 频谱上实现在加拿大全境范围内的物联网能力商业化部署。 融合分组核心网： Mavenir 完全容器化、云原生的融合分组核心网，提供非地面网络 (NTN) 服务所需的完整网络功能体系，具备运营商级可靠性、高可用性以及弹性扩展能力，可充分支撑商业化业务流量。

Mavenir 完全容器化、云原生的融合分组核心网，提供非地面网络 (NTN) 服务所需的完整网络功能体系，具备运营商级可靠性、高可用性以及弹性扩展能力，可充分支撑商业化业务流量。 网络服务保障：依托 Mavenir mCMS 与 XA Analytics 提供的全面 FCAPS 可视化能力，并结合 Mavenir 托管服务所带来的运营就绪支持，该平台在确保稳健网络性能的同时，大幅简化整体运维流程。



加速全球 NTN 发展进程

此次商用发布进一步夯实了 Mavenir 作为 NTN 就绪移动网络软件全球领导者的行业地位，同时也确立了 Terrestar 在基于标准的卫星—蜂窝融合领域的先行者角色。 在此基础上，Terrestar 与 Mavenir 正携手加速推进更多能力的持续演进，包括：

基于 NTN 的语音与消息服务

5G NR NTN 演进

扩展型直连设备服务模式



这些进展将进一步推动卫星连接与主流移动服务的深度融合，使运营商能够随时随地扩展网络覆盖、提升网络韧性，并开拓全新的收入来源。

Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示：“此次部署向全球运营商社区传递了一个明确信号：基于 3GPP -标准的 NTN 已具备商业化规模应用的成熟能力。 通过将 Mavenir 的云-原生 vRAN 与融合核心网能力，与 Terrestar 的卫星专业技术相结合，我们打造了一个完全符合-标准、具备运营商-级性能的混合物联网网络。 NTN 正逐步发展为移动网络的无缝延伸，在地面网络无法覆盖的区域提供物联网、宽带、语音、消息及应急服务。 这是迈向更具韧性、更具包容性、面向-未来的全球连接格局的关键一步。”

编者按：

Terrestar 官方新闻稿：《Terrestar 基于全新标准开放网络平台推出混合物联网服务，标志着加拿大卫星连接领域的转折点》

非地面网络 (NTN) - Mavenir

关于 Terrestar Solutions Inc.

Terrestar Solutions Inc. 是加拿大唯一参与直接面向设备的卫星服务赛道的移动卫星运营商，致力于使智能手机和物联网设备在加拿大任何地方都能实现通信。 Terrestar 致力于为不断发展的标准化和开放网络生态系统提供支持，使移动网络运营商能够提供无处不在的通信服务。 得益于 Echostar T1 卫星、地面网络基础设施和 40MHz 的 S 波段移动卫星频谱，Terrestar 通过其 Strigo 移动卫星服务 (MSS) 使加拿大人在几乎任何地方都能连接到网络，甚至包括加拿大最偏远的地区。 其 Strigo 服务还支持非营利组织和原住民社区，彰显出公司对所服务社区福祉与发展的强烈责任感。 如需了解更多信息，请访问 Terrestarsolutions.ca，或在 LinkedIn 上关注 Terrestar。

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 屡获殊荣的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家/地区的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

