Terrestar 啟動由 Mavenir 雲端原生虛擬化無線電存取網絡及核心網絡支援的全加拿大混合衛星物聯網服務

滿地可, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terrestar Solutions Inc. 是加拿大唯一總部及控制權均在境內的流動衛星服務營運商，夥拍以人工智能 (AI) 為設計核心的流動網絡軟件公司 Mavenir，今天攜手宣佈 Terrestar 混合衛星物聯網 (IoT) 連線服務正式以商業形式推出。此平台是首個由加拿大控制的混合衛星-流動物聯網方案，全面建基於 3GPP Release 17 標準，可與現有及未來流動網絡無縫對接，為加拿大城市、鄉郊、偏遠及北部地區提供高度穩健的物聯網服務。

此非地面網絡服務利用 Terrestar 的 Echostar T1 同步軌道衛星傳送，使用獲發牌的 S 波段流動衛星頻譜，並由 Mavenir 雲端原生虛擬化無線電存取網絡 (vRAN)、融合封包核心、先進網絡管理及分析方案提供動力，與 Terrestar 整體混合物聯網連線生態系統緊密結合。

Terrestar 行政總裁 Jacques Leduc 對服務啟動寄語：「Terrestar 混合物聯網服務隆重登場，為加拿大衛星連線翻開變革新篇。 我們與 Mavenir 合作，成功推出加拿大首個全面遵循標準的混合衛星-流動物聯網平台，體現本國在開放網絡創新領域的領導地位。 Mavenir 的雲端原生虛擬化無線電存取網絡 (vRAN) 及核心技術確保服務可無縫互通，這方面對於在加拿大全國提供穩健物聯網服務非常重要。 我們共同印證，開放互通的架構，能夠重塑關鍵產業的連線、運作及創新模式，同時為未來能直接向所有加拿大人之裝置提供衛星服務奠定基礎。」

Mavenir 的非地面網絡 (NTN) 技術

Terrestar 混合物聯網服務採用 Mavenir 領先業界的非地面網絡技術，專為符合全球流動網絡營運商的營運要求及監管規範而設。 此解決方案包括：

vRAN 架構： Mavenir 的 vRAN 建基於 3GPP Release 17 標準，為 Terrestar 帶來靈活多變的智能無線存取方案，憑著 Echostar T1 衛星及 S 波段流動衛星服務 (MSS) 頻譜，將物聯網服務拓展至加拿大全國商用層面。

加速全球非地面網絡發展藍圖

此商用發佈進一步確立 Mavenir 在全球非地面網絡流動網絡軟件領域的領導地位，亦令 Terrestar 成為標準化衛星-流動整合方案的先驅。 在此基礎上，Terrestar 與 Mavenir 正積極推進更多功能，包括：

非地面網絡的話音及短訊功能

5G NR 非地面網絡技術演進

擴展直接到設備服務模式



此等發展將進一步拉近衛星連線與主流流動服務的距離，讓營運商隨時隨地拓展覆蓋範圍、增強網絡穩健根基，並開創全新收益渠道。

Mavenir 董事長兼行政總裁 Pardeep Kohli 稱：「此部署為全球營運商釋出清晰訊息：以 3GPP- 為本的非地面網絡，商業擴張時機已經成熟。 Mavenir 雲端-原生 vRAN 及融合核心，與 Terrestar 深厚衛星專業知識相輔相成，締造出完全-合規的營運商-等級混合物聯網網絡。 讓非地面網絡化身流動網絡的無縫延伸，將物聯網、寬頻、語音、訊息及緊急服務，帶進地面網絡未能觸及的任何地方。 此乃關鍵一步，有助邁向更穩健、更包容且經得起未來考驗的全球連線新格局。」-

編輯備註：

Terrestar 官方新聞稿：《Terrestar 採用全新標準化開放網絡平台，正式推出混合物聯網服務，為加拿大衛星連線揭開新篇章》(Terrestar Launches Hybrid IoT Service on New Standards Based Open Network Platform, Marking a Turning Point for Satellite Connectivity in Canada)

非地面網絡 (NTN) - Mavenir

關於 Terrestar Solutions Inc.

Terrestar Solutions Inc. 是加拿大唯一的流動衛星營運商，致力於將直接到設備的衛星服務置入智能手機和物聯網設備，在全加拿大實現隨時隨地的通訊。 Terrestar 致力於創造不斷發展的標準化和開放網絡生態系統，協助流動網絡營運商在不同地區提供全面通訊服務。 受惠於 Echostar T1 衛星、其地面網絡基礎設施及 40MHz 的 S 頻段流動衛星頻譜，Terrestar 能夠通過其 Strigo 流動衛星服務 (MSS) 連接全國大部分地方的加拿大人，即使是在加拿大最偏遠地區也不例外。 Strigo 服務還支援非牟利組織和原住民機構，這充分體現了公司對其服務社區福祉和進步的深切責任感。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 Terrestarsolutions.ca，或在 LinkedIn 關注最新消息。

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

