La Monnaie royale canadienne annonce la clôture d’un placement subséquent de reçus de transactions boursières sur l’or

OTTAWA, Ontario, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : MNT/MNT.U) La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé le placement subséquent de 638 583 reçus de transactions boursières (les « RTB ») annoncé précédemment dans le cadre de son programme Réserve d’or canadienne, au prix de 74,42 $ CA par RTB, pour un produit brut de 47 523 346,86 $ CA (le « placement »). Les RTB nouvellement émis ont été inscrits à la cote de la Bourse de Toronto et sont parfaitement échangeables avec tous les autres RTB en circulation. Le placement a été effectué aux termes d’une dispense de prospectus conformément aux modalités d’ordonnances de dispense rendues par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en faveur de la Monnaie.

Chaque RTB confère à son porteur un droit de propriété véritable et en common law direct sur des produits d’investissement en or dont la Monnaie a la garde dans ses installations d’Ottawa, en Ontario. Les RTB nouvellement émis confèrent le même droit à de l’or physique que tous les autres RTB en circulation, lequel s’établit en date d’aujourd’hui à 0,0103712 de la valeur de une once troy d’or fin.

Sous réserve de certaines restrictions, les porteurs de RTB peuvent choisir de faire racheter leurs RTB contre de l’or physique d’une pureté minimale de 99,99 %, ou contre une somme en espèces.

Le placement a été effectué par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., qui comprenait également Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine inc., Raymond James Ltée, ATB Capital Markets Corp., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Gestion de patrimoine Manuvie inc.

Les RTB n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, le cas échéant, ni aux termes des lois sur les valeurs mobilières d’un État, et ils ne peuvent pas être proposés ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune offre, sollicitation ou vente de RTB dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

On trouvera des renseignements supplémentaires sur le programme Réserve d’or canadienne et sur les RTB sur le site de la Réserve d’or canadienne au www.reserve.monnaie.ca et sous le profil d’émetteur de la Monnaie sur le site de SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

