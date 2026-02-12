GXO annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2025

Chiffre dʼaffaires record comptabilisé pour le quatrième trimestre et l’ensemble de lʼexercice 2025

Nouveaux contrats valorisés à plus d’1 milliard de dollars pour la troisième année consécutive, portant le chiffre d’affaires 2026 à 774 millions de dollars supplémentaires, soit une hausse de 20 % en glissement annuel

Renforcement du leadership dans les régions Amériques et en Asie-Pacifique ainsi que dans les fonctions Commercial et Opérations

Intégration de Wincanton en cours et réalisation des synergies attendues conforme aux prévisions

Orientations de la direction annoncées pour 2026 : Croissance du chiffre d’affaires organique de l’ordre de 4 à 5 % EBITDA ajusté compris entre 930 et 970 millions de dollars, à raison d’une hausse de 8 % au point médian de la fourchette BPA dilué ajusté compris entre 2,85 et 3,15 dollars, à raison d’une hausse de 20 % au point médian de la fourchette Taux de conversion de lʼEBITDA ajusté en flux de trésorerie disponible de l’ordre de 30 à 40 %





GREENWICH, Conn., 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) publie ce jour ses résultats du quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2025.

Patrick Kelleher, président-directeur général de GXO, a déclaré : « Nous avons enregistré un chiffre d’affaires record tant au quatrième trimestre que sur l’ensemble de l’année. Nous avons observé une croissance organique dans toutes les régions, et ce constat nous permet de confirmer à la fois la valeur que nous apportons à nos clients et la résilience de notre modèle. Les nouveaux contrats conclus représentent plus d’1 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour la troisième année consécutive avec un important succès rencontré sur des secteurs à forte croissance où nous constatons un essor de la demande.

Nos fondamentaux restent solides et nous mettons en place des programmes d’action stratégiques à l’échelle du groupe en vue d’accentuer la croissance et de relever nos marges. Au cours des trois derniers mois, nous avons recruté de nouveaux dirigeants à la tête de nos équipes commerciales et opérationnelles, y compris en Amérique du Nord, où nous tablons sur un potentiel de développement majeur. En 2026, nous entendons progressivement appuyer le déploiement de l’intelligence artificielle et de la robotique au sein de notre réseau. Nous estimons que ces deux leviers devraient jouer durablement en faveur de notre efficacité globale, mais aussi de nos performances.

Nous démarrons l’exercice 2026 en position de force, et nos perspectives annuelles répondent à la confiance dans notre aptitude à dégager une croissance encore plus rentable. Nous avons hâte de présenter nos orientations stratégiques à long terme lors d’une prochaine Journée Investisseurs à organiser dans le courant de l’année. »

Résultats du quatrième trimestre 2025

Le chiffre d’affaires ressort à 3,5 milliards de dollars, soit une progression annuelle de 7,9 % par rapport aux 3,3 milliards de dollars comptabilisés au quatrième trimestre 2024. Le chiffre dʼaffaires organique2 progresse de 3,5 %.

Le bénéfice net se creuse à 43 millions de dollars, comparativement aux 100 millions de dollars enregistrés au quatrième trimestre 2024. Le bénéfice dilué par action s’établit à 0,37 dollar, contre 0,83 dollar au quatrième trimestre de l’exercice 2024.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (ou l’« EBITDA ajusté2 ») franchit la barre des 255 millions de dollars, comparativement aux 251 millions de dollars comptabilisés au quatrième trimestre 2024. Le bénéfice dilué par action ajusté (ou le « BPA dilué ajusté2 » est de 0,87 dollar, contre 1,00 dollar pour le quatrième trimestre 2024.

GXO a dégagé 170 millions de dollars de flux de trésorerie de ses activités d’exploitation, contre les 186 millions calculés pour le quatrième trimestre 2024. Au quatrième trimestre 2025, GXO enregistre un flux de trésorerie disponible2 à hauteur de 163 millions de dollars, contre les 127 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles au quatrième trimestre 2024.

_______________

1 En données comparées, les recettes supplémentaires projetées à l’horizon d’un an ressortaient à 627 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

2 Pour consulter les définitions des indicateurs non conformes aux PCGR, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Résultats de l’exercice 2025

Le chiffre d’affaires annuel clôture à 13,2 milliards de dollars, soit une progression annuelle de 12,5 % par rapport aux 11,7 milliards de dollars comptabilisés en 2024. Le chiffre dʼaffaires organique2 progresse de 3,9 %.

Le bénéfice net recule à 36 millions de dollars, comparativement aux 138 millions de dollars de l’exercice 2024. Le bénéfice dilué par action affiche 0,28 dollar, contre 1,12 dollar en 2024.

L’EBITDA ajusté2 se hisse à 881 millions de dollars, comparativement aux 815 millions de dollars comptabilisés en 2024. Le BPA dilué ajusté2 s’établit à 2,51 dollars, contre 2,80 dollars en 2024.

GXO a généré 434 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, contre 549 millions de dollars en 2024. GXO a dégagé 259 millions de dollars de flux de trésorerie disponible2, contre 251 millions en 2024.

Soldes de trésorerie et encours de la dette

Au 31 décembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions), l’encours de la dette totale et la dette nette2 affichent respectivement 854 millions de dollars, 3,1 milliards de dollars et 2,2 milliards de dollars.

Orientations 20263

Les perspectives financières de GXO pour 2026 sont les suivantes :

Croissance du chiffre d’affaires organique 2 de l’ordre de 4 à 5 % ;

de l’ordre de 4 à 5 % ; EBITDA ajusté 2 compris entre 930 et 970 millions de dollars ;

compris entre 930 et 970 millions de dollars ; BPA dilué ajusté 2 de 2,85 à 3,15 dollars ; et

de 2,85 à 3,15 dollars ; et Taux de conversion de l’EBITDA2 ajusté en flux de trésorerie disponible2 estimé à 30 à 40 %.

Conférence téléphonique

GXO organise une conférence téléphonique le mercredi 11 février à 8 heures 30, heure de l’Est. Les participants peuvent rejoindre gratuitement la téléconférence en composant le 877-407-8029 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-689-8029 depuis l’international. Numéro de réunion : 13757981. Une retransmission en direct de la conférence est disponible depuis la page « Relations investisseurs » du site Internet de la société à l’adresse investors.gxo.com. La conférence sera archivée jusqu’au 25 février 2026. Pour accéder à la retransmission par téléphone, veuillez composer le numéro vert 877-660-6853 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-612-7415 depuis l’international et saisir le code 13757981.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus important acteur mondial de logistique contractuelle pure-play au monde et entend bénéficier de l’essor du commerce électronique, de l’automatisation et de la sous-traitance. GXO emploie plus de 150 000 collaborateurs répartis sur plus de 1 000 sites totalisant près de 200 millions de mètres carrés. La Société s’associe à des entreprises prépondérantes d’envergure mondiale pour résoudre des enjeux logistiques complexes au moyen de solutions technologiquement avancées et spécialisées dans la chaîne d’approvisionnement et le commerce électronique, à grande échelle et dans le respect de calendriers serrés. GXO est domiciliée à Greenwich, dans l’État américain du Connecticut. Nous vous invitons à consulter le site GXO.com pour en savoir plus, et à nous retrouver sur LinkedIn , X , Facebook , Instagram et YouTube .

_______________

3 Nos orientations tiennent compte des taux de change en vigueur.

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, ou « SEC », les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement reconnus, les PCGR, évoqués dans le présent communiqué de presse et les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR référencés dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements ajusté (ou « EBITDA ajusté »), la marge sur EBITDA ajusté, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (ou « EBITA ajusté »), l’EBITA ajusté net d’impôt, la marge sur EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO, le bénéfice ajusté par action, de base et dilué (ou « BPA ajusté »), le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion, le chiffre d’affaires organique et son taux de croissance, le ratio d’endettement net, la dette nette et le rendement opérationnel du capital investi, ou « ROIC ».

Nous sommes convaincus que les indicateurs financiers ajustés présentés ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations courantes, dans la mesure où ils excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO. Ils peuvent aider les investisseurs à établir des comparaisons avec les périodes de référence précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D’autres sociétés peuvent calculer ces mesures financières non conformes aux PCGR différemment, et par conséquent nos mesures peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres sociétés. Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR adoptés par GXO ne sauraient servir à d’autres fins que celles visant à fournir des indicateurs complémentaires au regard de nos performances opérationnelles.

Comme indiqué dans les tableaux financiers présentés ci-après, lʼEBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté intègrent des ajustements au titre des frais de transaction, d’intégration, des charges de restructuration et d’autres ajustements, des litiges et des dépenses de nature réglementaire. Les ajustements liés aux transactions et à l’intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d’une acquisition effective ou prévue et peuvent inclure des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes concernées sont affectées à plein temps aux activités d’intégration et de transformation) et certaines charges liées à l’intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les charges de restructuration et les ajustements d’autre nature concernent principalement les indemnités de départ versées à l’équipe dirigeante de la Société, les frais de recrutement et le financement des programmes visant à optimiser certaines fonctions administratives. Les frais liés aux litiges et les dépenses de nature réglementaire se rapportent au règlement d’affaires juridiques et d’ordre réglementaire. La perte nette sur cession d’activité correspond principalement à une dépréciation comptable consécutive au reclassement d’actifs en vue de la vente.

Nous sommes enfin persuadés que le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion constituent des indicateurs majeurs de notre capacité à rembourser nos dettes parvenues à échéance ou à financer d’autres utilisations de capital qui selon nous auront une incidence positive sur la valeur apportée à nos actionnaires. Pour calculer le flux de trésorerie disponible, nous utilisons la formule suivante : flux de trésorerie issue des activités d’exploitation minoré des dépenses d’investissement et majoré du produit de la vente d’immobilisations corporelles. Pour établir le taux de conversion du flux de trésorerie disponible, nous divisons le flux de trésorerie disponible par l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.

Nous sommes convaincus que l’EBITDA ajusté, la marge d’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, l’EBITA ajusté net d’impôt et la marge d’EBITA ajusté participent d’une meilleure comparabilité d’une période de référence à l’autre en éliminant les effets induits par notre structure de capital (charges d’intérêts), notre base d’actifs (amortissements et dépréciations), les effets fiscaux et d’autres ajustements comme indiqué dans les tableaux ci-après, que la direction estime ne pas être représentatifs des activités principales de la Société, et aider ainsi les investisseurs à mieux appréhender les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous estimons que le chiffre d’affaires organique et sa croissance constituent des indicateurs majeurs au sens où ils ne tiennent pas compte de l’effet des fluctuations de change des devises étrangères, ni du chiffre d’affaires des entreprises acquises.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période de référence à l’autre en neutralisant l’effet induit par certaines charges ou recettes, comme indiqué dans les tableaux ci-après, que la direction estime ne pas être représentatives des activités principales de la Société, notamment l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions qu’elle réalise.

Nous pensons que la dette nette et le ratio d’endettement net constituent des indicateurs majeurs de l’état de nos liquidités globales. Ils sont calculés en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions) de notre dette totale et de la dette nette sous la forme du ratio de notre EBITDA ajusté. Pour calculer le ROIC, nous divisons notre EBITA ajusté, net d’impôt, par le capital investi moyen. Nous sommes convaincus que le ROIC apporte aux investisseurs une perspective de taille sur l’efficacité avec laquelle GXO déploie le capital. Nous utilisons cet indicateur en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction se repose sur ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer la performance continue de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers de croissance organique du chiffre d’affaires, d’EBITDA ajusté, de BPA ajusté dilué et de taux de conversion du flux de trésorerie disponible pour l’exercice 2026, le rapprochement entre les indicateurs non conformes aux PCGR et les indicateurs conformes correspondants est laborieux du fait de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces indicateurs cibles non conformes aux PCGR. La nature variable de ces éléments pouvant avoir un effet sensible sur nos résultats financiers conformes aux PCGR à venir, nous ne sommes pas en mesure de préparer les prévisionnels de recettes et de flux de trésorerie conformément aux PCGR, qui seraient nécessaires pour produire une telle réconciliation.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques constitue ou peut se considérer comme une déclaration prospective, y compris celles en lien avec nos perspectives financières 2026 sur la croissance organique de notre chiffre d’affaires, l’EBITDA ajusté, le BPA dilué ajusté et le taux de conversion du flux de trésorerie disponible. Dans certains cas, les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi d’un vocabulaire prospectif illustré par des constructions comme « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « orientations », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou d’autres expressions de même sens et leur forme négative. Toutefois, l’absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne soient pas de nature prospective. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses et analyses établies par la Société à la lumière de son expérience et sur son appréciation des tendances historiques, du contexte de marché actuel et des développements ultérieurs attendus, et sur d’autres facteurs que la Société juge appropriés selon les circonstances.

Elles induisent des risques connus ou non, ainsi que des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement des futurs résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations explicites ou implicites exprimés dans les présentes. Les facteurs susceptibles de provoquer de tels écarts ou d’y contribuer comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés auprès de la SEC par nos soins, ainsi que les critères suivants : les conditions économiques au sens large, les enjeux inhérents à la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre, les effets de la concurrence et de la pression tarifaire qui en découle, notre capacité à aligner nos investissements en immobilisations, y compris l’équipement, les centres opérationnels et les entrepôts, sur les demandes de nos clients, notre aptitude à réussir nos projets d’intégration et à concrétiser les synergies anticipées, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices découlant de nos acquisitions, y compris celle de Wincanton, les acquisitions infructueuses ou d’autres risques ou développements nuisant à notre situation financière et à nos résultats, notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir leurs défaillances ou leurs violations, notre endettement, notre aptitude à lever des capitaux d’emprunt et des capitaux propres, les litiges, les questions sociales, y compris notre aptitude à gérer nos sous-traitants et les risques associés aux conflits sociaux chez nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour mobiliser leurs employés, les risques associés aux régimes à prestations définies destinés à nos collaborateurs actuels et passés, notre capacité à attirer ou à conserver les talents nécessaires, l’augmentation des charges associées à la main-d’œuvre, les fluctuations de change, celles des taux d’intérêt fixes et variables, celles de la confiance et de la dépense des consommateurs, les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle, la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale et les révisions apportées aux politiques commerciales et aux régimes fiscaux à l’international, les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou incidents similaires, l’atteinte à notre réputation, une perturbation matérielle des opérations de la Société, notre incapacité à atteindre les niveaux attendus de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations prévues ou ciblées, notre incapacité à gérer correctement les stocks de nos clients, l’échec de l’intégration de l’intelligence artificielle et des robots humanoïdes dans le cadre de notre stratégie de croissance, les conséquences d’éventuelles cyberattaques et violations de nos technologies de l’information ou de la sécurité de nos données, notre incapacité à piloter avec succès des initiatives technologiques ou des systèmes d’entreprise, notre aptitude à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et une décision de l’administration fiscale des États-Unis (« l’IRS ») prévoyant de traiter la distribution ou certaines opérations de scission connexes comme des transactions imposables. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives, qui doivent donc s’interpréter à la lumière de ces facteurs.

Ces mises en garde visent toutes les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué, et rien ne permet de garantir que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur notre organisation ou sur nos activités ou exploitations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles circonstances ou de nouveaux événements, d’évolutions des attentes ou en cas de survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709 Direct operating expense 2,962 2,737 11,190 9,853 Selling, general and administrative expense 288 277 1,106 1,061 Depreciation and amortization expense 120 113 457 415 Transaction and integration costs 4 21 54 76 Restructuring costs and other 5 1 27 25 Regulatory matter and litigation expense(1) — — 65 59 Net loss on divestiture of business 34 — 34 2 Operating income 94 101 245 218 Other income (expense), net 2 30 (8 ) 31 Interest expense, net (30 ) (34 ) (133 ) (103 ) Income before income taxes 66 97 104 146 Income tax (expense) benefit (23 ) 3 (68 ) (8 ) Net income 43 100 36 138 Net income attributable to Noncontrolling Interests (“NCI”) — — (4 ) (4 ) Net income attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134 Earnings per share Basic $ 0.38 $ 0.84 $ 0.28 $ 1.12 Diluted $ 0.37 $ 0.83 $ 0.28 $ 1.12 Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings per share Basic 114,495 119,489 115,677 119,413 Diluted 115,604 120,035 116,303 119,798

(1) For the year ended December 31, 2025, the Company recorded $65 million of expense related to the deductibility of value-added tax payments made by the Company to certain third-party service providers. For the year ended December 31, 2024, the Company recorded $59 million of expense related to the settlement of a dispute between the Company and one of its customers.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 854 $ 413 Accounts receivable, net of allowance of $15 and $15 2,028 1,799 Other current assets 406 429 Total current assets 3,288 2,641 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,126 and $1,732 1,151 1,160 Operating lease assets 2,563 2,329 Goodwill 3,781 3,549 Intangible assets, net of accumulated amortization of $781 and $618 909 986 Other long-term assets 570 601 Total long-term assets 8,974 8,625 Total assets $ 12,262 $ 11,266 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 758 $ 776 Accrued expenses 1,492 1,271 Current debt 446 110 Current operating lease liabilities 745 647 Other current liabilities 434 385 Total current liabilities 3,875 3,189 Long-term liabilities Long-term debt 2,619 2,521 Long-term operating lease liabilities 2,044 1,898 Other long-term liabilities 709 623 Total long-term liabilities 5,372 5,042 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,868 and 119,496 shares issued and 114,512 and 119,496 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares, respectively (202 ) — Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital (“APIC”) 2,667 2,629 Retained earnings 718 686 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (“AOCIL”) (201 ) (313 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,983 3,003 NCI 32 32 Total equity 3,015 3,035 Total liabilities and equity $ 12,262 $ 11,266





GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Year Ended December 31, (In millions) 2025 2024 Cash flows from operating activities: Net income $ 36 $ 138 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 457 415 Goodwill and intangibles write-down loss held for sale 25 — Stock-based compensation expense 47 39 Deferred tax benefit (29 ) (38 ) Other 10 1 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (88 ) 118 Other assets 21 (54 ) Accounts payable (61 ) 23 Accrued expenses and other liabilities 16 (93 ) Net cash provided by operating activities 434 549 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (324 ) (359 ) Proceeds from sale of property and equipment 149 61 Acquisition of business, net of cash acquired — (863 ) Net investment hedges settlement (24 ) 4 Other 3 — Net cash used in investing activities (196 ) (1,157 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased (200 ) — Proceeds from long-term debt, net of issuance discount 577 1,096 Payments for debt issue costs (2 ) (9 ) Net borrowings under revolving credit facilities (25 ) (122 ) Repayments of debt (180 ) (286 ) Repayments of finance lease obligations (50 ) (45 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (9 ) (8 ) Other — 10 Net cash provided by financing activities 111 636 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 23 (13 ) Net increase in cash, restricted cash and cash equivalents 372 15 Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of year 485 470 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of year $ 857 $ 485 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 854 $ 413 Restricted Cash (included in Other current assets) 2 — Restricted cash (included in Other long-term assets) 1 72 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 857 $ 485





GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows Year Ended December 31, (In millions) 2025 2024 Supplemental cash flow information: Cash paid for interest, net $ 128 $ 97 Cash paid for income taxes, net 59 43 Noncash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases 2 — GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Revenue disaggregated by geographical area was as follows:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 United Kingdom $ 1,687 $ 1,521 $ 6,296 $ 5,248 United States 838 838 3,158 3,087 Netherlands 275 242 1,035 922 France 210 213 822 809 Spain 172 150 651 571 Italy 102 103 405 391 Other 223 183 811 681 Total $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

The Company’s revenue can also be disaggregated by the customer’s primary industry. Revenue disaggregated by industries was as follows:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Omnichannel retail $ 1,713 $ 1,543 $ 6,406 $ 5,360 Technology and consumer electronics 429 404 1,644 1,541 Industrial and manufacturing 378 366 1,529 1,339 Food and beverage 337 345 1,381 1,331 Consumer packaged goods 360 363 1,258 1,259 Other 290 229 960 879 Total $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Net income attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134 Net income attributable to NCI — — 4 4 Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138 Interest expense, net 30 34 133 103 Income tax expense (benefit) 23 (3 ) 68 8 Depreciation and amortization expense 120 113 457 415 Transaction and integration costs 4 21 54 76 Restructuring costs and other 5 1 27 25 Regulatory matter and litigation expense — — 65 59 Net loss on divestiture of business 34 — 34 2 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 ) Adjusted EBITDA(1) $ 255 $ 251 $ 881 $ 815 Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709 Operating income $ 94 $ 101 $ 245 $ 218 Operating income margin(2) 2.7 % 3.1 % 1.9 % 1.9 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 7.3 % 7.7 % 6.7 % 7.0 %

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue for the period.

(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for the period.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Net income attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134 Net income attributable to NCI — — 4 4 Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138 Interest expense, net 30 34 133 103 Income tax expense (benefit) 23 (3 ) 68 8 Amortization of intangible assets acquired 29 31 119 108 Transaction and integration costs 4 21 54 76 Restructuring costs and other 5 1 27 25 Regulatory matter and litigation expense — — 65 59 Net loss on divestiture of business 34 — 34 2 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 ) Adjusted EBITA(1) $ 164 $ 169 $ 543 $ 508 Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709 Adjusted EBITA margin(1)(2) 4.7 % 5.2 % 4.1 % 4.3 %

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the period.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138 Net income attributable to NCI — — (4 ) (4 ) Net income attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134 Amortization of intangible assets acquired 29 31 119 108 Transaction and integration costs 4 21 54 76 Restructuring costs and other 5 1 27 25 Regulatory matter and litigation expense — — 65 59 Net loss on divestiture of business 34 — 34 2 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 ) Income tax associated with the adjustments above(1) (10 ) (2 ) (46 ) (42 ) Discrete income tax benefit(2) — (16 ) — (16 ) Adjusted net income attributable to GXO(3) $ 101 $ 120 $ 292 $ 335 Adjusted basic EPS(3) $ 0.88 $ 1.00 $ 2.52 $ 2.81 Adjusted diluted EPS(3) $ 0.87 $ 1.00 $ 2.51 $ 2.80 Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings per share Basic 114,495 119,489 115,677 119,413 Diluted 115,604 120,035 116,303 119,798

(1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate.

(2) In 2024, the discrete income tax benefit arises from the release of the valuation allowance.

(3) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Cash flows from operations(1) $ 170 $ 186 $ 434 $ 549 Capital expenditures (55 ) (104 ) (324 ) (359 ) Proceeds from sale of property and equipment 48 45 149 61 Free cash flow(2) $ 163 $ 127 $ 259 $ 251 Cash flows from operations to net income n/m 397.8 % Free cash flow conversion(2) 29.4 % 30.8 %

n/m - not meaningful

(1) Net cash provided by operating activities.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709 Revenue from acquired business(1) — — (655 ) — Foreign exchange rates (143 ) — (352 ) — Organic revenue(2) $ 3,364 $ 3,250 $ 12,171 $ 11,709 Revenue growth(3) 7.9 % 12.5 % Organic revenue growth(2)(4) 3.5 % 3.9 %

(1) The Company excludes revenue from the acquired business for periods that are not comparable.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

(4) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Total Debt and Net Debt:

(In millions) December 31, 2025 Current debt $ 446 Long-term debt 2,619 Total debt(1) $ 3,065 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (854 ) Net debt(2) $ 2,211

(1) Includes finance leases and other debt of $327 million as of December 31, 2025.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) December 31, 2025 Total debt $ 3,065 Net income $ 36 Debt to net income ratio 85.1x

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) December 31, 2025 Net debt $ 2,211 Adjusted EBITDA(1) $ 881 Net leverage ratio(1) 2.5x

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Adjusted EBITA, net of income taxes paid:

Year Ended (In millions) December 31, 2025 Adjusted EBITA(1) $ 543 Less: Cash paid for income taxes (59 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 484

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

Return on Invested Capital (ROIC):

Year Ended December 31, (In millions) 2025 2024 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 2,028 $ 1,799 $ 1,914 Other current assets 406 429 418 Property and equipment, net 1,151 1,160 1,156 Selected Liabilities: Accounts payable $ (758 ) $ (776 ) $ (767 ) Accrued expenses (1,492 ) (1,271 ) (1,382 ) Other current liabilities (434 ) (385 ) (410 ) Invested capital $ 901 $ 956 $ 929 Net income to average invested capital 3.9 % Operating return on invested capital(1)(2) 52.1 %

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) The ratio of operating return on invested capital is calculated as adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by the average invested capital.