AS Silvano Fashion Group erakorralise aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Silvano Fashion Group tegi 21. jaanuaril 2026 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu
alltoodud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.
Üldkoosoleku teade avaldati 21. jaanuaril 2026 Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel
aadressil 
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be58dc9fa871859a0f8e05b509f4bf954&amp;lang=et&amp;
src=listed ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 21.01.2026.a. ajalehes “Eesti
Ekspress” ja AS Silvano Fashion Group kodulehel aadressil 
https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/.
Erakorralise aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 9 aktsionäri, kellele kuuluvate
aktsiatega oli esindatud  18 963 528 häält eht 52,68% kogu aktsiakapitalist. Seega oli
Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Koosolek võttis vastu alljärgneva otsuse:
Päevakorrapunkt: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2025.a., 2026.a.
majandusaastateks ja audiitori tasu määramine.
Otsustati:
1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Treetiger OÜ
(registrikood 17235612, asukohaga Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Samblajuure tn
11, 76401);
1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga Treetiger OÜ-
ga audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2025.a. ja 2026.a. majandustegevuse
auditeerimiseks.
Hääletamise tulemused:
poolt: 18 963 528 häält ehk 52,68% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 17 036 472 häält ehk 47 32% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

Aktsionäride ülkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Silvano Fashion Group kodulehel 
https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/.
 
AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000

SFG AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 12.02.2026

