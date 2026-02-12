Les croustilles chaudes ont la côte! Les Croustilles ondulées Quick Crisp des Fermes Cavendish remportent le prix Produit de l’année

DIEPPE, New Brunswick, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moins de six mois après leur lancement, les nouvelles Croustilles ondulées Quick Crisp sont déjà un favori des Canadiens. Lauréates du prix Produit de l’année 2026, le plus grand prix au monde décerné par les consommateurs pour l’innovation des produits, les Croustilles ondulées, la nouvelle version tendance des croustilles des Fermes Cavendish, ont conquis les rayons des produits surgelés.

Les Croustilles ondulées sont la toute dernière addition à la gamme de produits innovante Quick Crisp. Prêtes en seulement cinq minutes à la friteuse à air, elles offrent un goût de qualité en un temps record.

« Nous sommes fiers de continuer à proposer aux Canadiens de nouveaux aliments populaires faciles à préparer. Quand nous avons lancé nos Croustilles ondulées, nous savions que le temps de la collation ne serait plus jamais le même, affirme Julie Levesque, vice-présidente du marketing, Les Fermes Cavendish. Maintenant qu’ils ont eu l’occasion d’y goûter, les Canadiens nous disent qu’elles sont devenues un indispensable de leur congélateur. »

Les toutes nouvelles Croustilles ondulées Quick Crisp peuvent être achetées dans les grandes épiceries du pays.

Produit de l’année, le plus grand prix au monde décerné par les consommateurs pour l’innovation des produits, récompense les produits qui offrent des avantages notables aux consommateurs grâce à leur conception, leur innovation et leur performance. La récompense Produit de l’année est fondée sur un sondage national mené par Kantar auprès des consommateurs, dans lequel les acheteurs votent sur l’innovation, la valeur et leur satisfaction générale. Les produits lauréats gagnent le droit d’afficher le sceau rouge emblématique Produit de l’année, une marque qui a démontré sa capacité à inspirer confiance en un produit chez les consommateurs et à influencer leurs décisions d'achat.

À propos des Fermes Cavendish

Les Fermes Cavendish sont une entreprise familiale depuis plus de 45 ans. Les produits qu’elles cultivent et fabriquent sont issus d’une grande fierté, d’un dévouement de tous les instants et d’un véritable savoir-faire. Les produits Les Fermes Cavendish peuvent être trouvés au rayon des produits surgelés de votre épicerie préférée au Canada. Vous pouvez trouver une sélection de produits des Fermes Cavendish dans la plupart des épiceries. Pour en savoir plus sur Les Fermes Cavendish, veuillez consulter www.cavendishfarms.com.

PERSONNE-RESSOURCE

POUR LES MÉDIAS :

media@jdirving.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cab59be7-0c03-4572-84f1-f5bfcf3fa604/fr