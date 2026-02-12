Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2026

12. februar 2026

Information til tilbudsdokument som følge af ændring i ledelsen i NewCap Holding A/S

På vegne af tilbudsgiver, JLB Invest ApS, der har afgivet pligtmæssigt tilbud overfor selskabets aktionærer, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 / 2026 af 23. januar 2026 skal det i henhold til bekendtgørelsen om overtagelsestilbud meddeles, at bestyrelsen i NewCap Holding A/S har valgt at Jørgen Beuchert fra 10. februar 2026 tiltræder som administrerende direktør i NewCap Holding A/S.

Der henvises til særskilt selskabsmeddelelse nr. 10 / 2026 af 10. februar 2026, med oplysning om, at bestyrelsen i NewCap Holding A/S har besluttet at ændre selskabets direktion. Der henvises til den anførte selskabsmeddelelse for en nærmere redegørelse om baggrund m.v.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Jørgen Beuchert

Telefon +45 4199 8250

E-mail: info@newcap.dk

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftet fil