Landsbankinn hf.: Útboð sértryggðra skuldabréfa fellt niður

Útboð Landsbankans á sértryggðum skuldabréfum sem fyrirhugað var í febrúar (vika 7) samkvæmt útgáfudagatali fellur niður.


