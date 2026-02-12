Drone como Servicio de ZenaTech abre su 23ª ubicación global en Orlando, Florida, para centrarse en agencias gubernamentales

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia la apertura de una ubicación de Drone como Servicio dentro de sus instalaciones de sede empresarial en el área de Orlando. Esto marca la 23.ª ubicación global de DaaS, creando un centro estratégico diseñado para proporcionar a clientes gubernamentales y de defensa de alto valor servicios de topografía y cartografía.

“Florida es un estado estratégicamente importante para Drone como Servicio y es reconocido por su infraestructura, transporte y actividad relacionada con la defensa”, dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. “Al integrar una ubicación de Drone como Servicio dentro de nuestra sede en el área de Orlando, creamos un punto clave para buscar activamente oportunidades gubernamentales a nivel federal, estatal y de condado. Trabajando junto con nuestra oficina en Washington, D.C. y equipos dedicados al desarrollo de negocios federales y de defensa, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para interactuar con los responsables de la toma de decisiones y ampliar nuestra presencia en el sector público”.

La ubicación de DaaS de Orlando se enfocará en construir relaciones con agencias federales, estatales, de condado y municipales, incluidas instalaciones de defensa, infraestructura energética y proyectos de transporte. Trabajando en coordinación con el personal de la sede de DaaS y los equipos de desarrollo de negocios en Washington D.C., la empresa está fortaleciendo y ampliando sus capacidades para atender a agencias gubernamentales.

La ubicación DaaS de Orlando contará con un equipo de diez personas, incluidos pilotos, técnicos en topografía y personal de desarrollo de negocios. La empresa se encuentra en proceso de contratación de personal y de instalación de equipos, drones y camiones en preparación para operaciones completas que se espera comiencen a inicios de abril.

A corto plazo, la empresa tiene el objetivo de utilizar su centro DaaS de Orlando para realizar trabajos de topografía y cartografía para clientes del sector de defensa utilizando métodos tradicionales de levantamiento, mientras integra drones y obtiene certificaciones, incluidas Green UAS y Blue UAS. Una vez obtenidas las certificaciones, las aplicaciones basadas en drones incluirán estudios de bases militares y aeropuertos, planificación de diseño de pistas, cartografía de tierras federales y proyectos de infraestructura crítica de defensa. La ubicación DaaS de Orlando también apoyará los servicios existentes para clientes empresariales, incluidos constructores, campos de golf, empresas de construcción y proyectos de obras públicas.

La plataforma Drone como Servicio de ZenaTech está diseñada para proporcionar a clientes empresariales y gubernamentales acceso bajo demanda o mediante suscripción a servicios con drones más rápidos y superiores para una amplia gama de aplicaciones de topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Mediante la adquisición de empresas de servicios establecidas y rentables que actualmente utilizan procesos de baja tecnología y listas para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global DaaS multiservicio de ubicaciones en comunidades respaldadas por clientes e ingresos existentes, para la integración de drones de próxima generación diseñada para ofrecer velocidad, precisión, datos y beneficios en seguridad. La empresa continúa expandiendo su negocio global y su red de ubicaciones a través de adquisiciones y sedes corporativas, así como integrando sus drones y nuevos servicios.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficiencias operativas excepcionales, así como mayor precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio de DaaS y su red global de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para estudios topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones, el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "podrá", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado según se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operaciones en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar que las declaraciones prospectivas se materialicen y los resultados reales pueden diferir de manera sustancial. ‎‎‎En consecuencia, se recomienda a los lectores‎ no depositar una confianza indebida en las declaraciones o información prospectiva.‎