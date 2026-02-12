KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 12.2.2026 KLO 18.00

Kalmarin hallitus on päättänyt osakepalkkioiden maksamisesta pitkän aikavälin kannustinohjelmien perusteella

Kalmar Oyj:n hallitus on päättänyt luovuttaa yhteensä maksimissaan 48 779 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta 30 avainhenkilölle ja ylimmän johdon jäsenelle tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman (PSP) 2023–2025 ja rajoitettujen osakkeiden ohjelman (RSP) 2023–2025 ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu 27.3.2025 pidetyn Kalmar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden luovuttaminen tapahtuu arviolta 2.3.2026, jonka jälkeen yhtiön hallussa on arviolta 132 610 omaa osaketta.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmista tiedotettiin alun perin pörssitiedotteella 7.8.2024. Lisätietoja Kalmarin osakepohjaisista kannustinohjelmista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.kalmar.fi/sijoittajat/.

Kalmar Oyj

Hallitus



Lisätietoja:

Hanna Reijonen, henkilöstöjohtaja, puh. 040 191 6669

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697



Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi