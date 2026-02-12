Empoderando al sector público europeo: Learning Tree se asocia con Abilways para ofrecer formación avanzada a la Comisión Europea a través del contrato marco de servicios número EC-HR/2024/OP/0013 - Lote 2

LONDRES, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un compromiso compartido por fortalecer la fuerza laboral del sector público europeo ha unido a Learning Tree International y Abilways en la entrega de soluciones de formación avanzada para la Comisión Europea (CE) y sus entidades afiliadas.

En virtud del contrato marco de servicios número EC-HR/2024/OP/0013 - Lote 2, Learning Tree diseñará e impartirá programas de formación personalizados y dirigidos por instructores, que equipan a los profesionales de la CE con los conocimientos y habilidades necesarios para abordar las prioridades más críticas de Europa, desde ciberseguridad y transformación digital hasta excelencia regulatoria.

Como parte de esta colaboración, Learning Tree actúa como socio clave en la entrega de los programas, aportando su experiencia global en tecnología y desarrollo profesional para respaldar los objetivos estratégicos de la CE. Estos programas combinan la aplicación práctica en el mundo real con un profundo conocimiento técnico, ayudando a los equipos del sector público a liderar con confianza en una era de cambio acelerado.

“Nuestra asociación con Abilways y la Comisión Europea refuerza el compromiso de Learning Tree de largo plazo con la innovación en el sector público”, afirmó David Brown, director ejecutivo de Learning Tree International. “Estamos orgullosos de apoyar a los profesionales de la CE en el desarrollo y demostración de las habilidades necesarias para liderar, adaptarse y generar un impacto significativo en toda Europa”.

A través de un catálogo en línea dedicado, los empleados de la CE tendrán acceso a la completa oferta de programas de formación de Learning Tree y Abilways, actualizada continuamente para reflejar las últimas tendencias del sector, desarrollos normativos y mejores prácticas. Learning Tree se enorgullece de empoderar a las instituciones europeas en la construcción de una fuerza laboral cualificada, ágil y preparada para el futuro, capaz de impulsar un progreso sostenible y la innovación.

Acerca de Learning Tree International

Learning Tree International es un líder global en soluciones de desarrollo de talento y formación tecnológica. Durante más de 50 años, Learning Tree ha ayudado a organizaciones y profesionales en todo el mundo a desarrollar las habilidades críticas necesarias para prosperar en un entorno en constante cambio. Los programas de aprendizaje presencial e híbrido de la compañía permiten a individuos y organizaciones acelerar la transformación, mejorar el rendimiento y lograr resultados duraderos.

Para más información visite, www.LearningTree.co.uk.

Acerca de Abilways

Abilways es una organización europea líder en aprendizaje y desarrollo que ofrece soluciones a medida para clientes del sector público y privado. Con un enfoque en la innovación y el impacto, Abilways apoya a las organizaciones en toda Europa a desarrollar el conocimiento, liderazgo y adaptabilidad necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo.

Para más información, visite European Commission Training Partner | Learning Tree.

Preguntas de los medios

Learning Tree International

Email: press@learningtree.com

Sitio web: www.LearningTree.co.uk