Renforcer le secteur public européen : Learning Tree s’associe à Abilways pour dispenser des formations avancées à la Commission européenne dans le cadre du contrat-cadre de services n° EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2   

LONDRES, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un engagement commun en faveur du renforcement des effectifs du secteur public européen a réuni Learning Tree International et Abilways afin de fournir des solutions de formation avancées à la Commission européenne (CE) et à ses entités affiliées.

Dans le cadre du contrat-cadre de services n° EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2, Learning Tree concevra et dispensera des programmes de formation sur mesure, animés par des formateurs, qui doteront les professionnels de la CE des connaissances et des capacités nécessaires pour répondre aux priorités les plus critiques de l’Europe, allant de la cybersécurité et de la transformation numérique à l’excellence réglementaire.

Dans le cadre de cette collaboration, Learning Tree est un partenaire clé qui met son expertise mondiale en matière de technologie et de développement professionnel au service des objectifs stratégiques de la CE. Ces programmes allient des applications pratiques et concrètes à des connaissances techniques approfondies, aidant ainsi les équipes du secteur public à agir avec assurance dans une ère de changements rapides.

« Notre partenariat avec Abilways et la Commission européenne renforce l’engagement de longue date de Learning Tree en faveur de l’innovation dans le secteur public », a déclaré David Brown, PDG de Learning Tree International. « Nous sommes fiers d’accompagner les professionnels de la CE dans le développement et la démonstration des compétences nécessaires pour diriger, s’adapter et produire un impact significatif à travers l’Europe. »

Grâce à un catalogue en ligne dédié, les employés de la CE auront accès à l’ensemble des programmes de formation proposés par Learning Tree et Abilways, régulièrement mis à jour pour refléter les dernières tendances du secteur, évolutions réglementaires et meilleures pratiques. Learning Tree est fier de donner aux institutions européennes les moyens de constituer une main-d’œuvre qualifiée, agile et tournée vers l’avenir, capable de stimuler le progrès et l’innovation durables.

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un leader mondial dans le développement des compétences et la formation technologique. Depuis plus de 50 ans, Learning Tree aide les organisations et les professionnels du monde entier à acquérir les compétences essentielles pour prospérer dans un environnement en constante évolution. Les programmes de formation, en présentiel ou hybrides, permettent aux individus et aux organisations d’accélérer la transformation, d’améliorer leurs performances et d’obtenir des résultats durables.

Pour en savoir plus, consultez le site www.LearningTree.co.uk.

À propos d’Abilways

Abilways est une organisation européenne de premier plan dans le domaine de la formation et du développement, offrant des solutions sur mesure pour les clients publics et privés. Mettant l’accent sur l’innovation et l’impact, Abilways aide les organisations à travers l’Europe à acquérir les connaissances, le leadership et la capacité d’adaptation nécessaires à leur réussite à long terme.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Partenaire de formation de la Commission européenne | Learning Tree.

