העצמת המגזר הציבורי של אירופה: Learning Tree משתפת פעולה עם Abilways כדי לספק הכשרה מתקדמת לנציבות האירופית באמצעות חוזה שירות מסגרת מספר EC-HR/2024/OP/0013 - חלק 2

לונדון, 11 בפברואר, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- מחויבות משותפת לחיזוק כוח העבודה במגזר הציבורי באירופה איחדה את Learning Tree International ואת Abilways במתן פתרונות הכשרה מתקדמים לנציבות האירופית (EC) ולגופים המסונפים לה.

במסגרת חוזה שירות מסגרת מספר EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2, חברת Learning Tree תעצב ותספק תוכניות הכשרה מותאמות אישית בהובלת מדריכים , המציידות את אנשי הקהילה האירופית בידע וביכולות להתמודד עם סדרי העדיפויות הקריטיים ביותר של אירופה — מאבטחת סייבר וטרנספורמציה דיגיטלית ועד מצוינות רגולטורית.

כחלק משיתוף הפעולה הזה, Learning Tree תשמש כשותפה מרכזית לאספקה, והיא מביאה את המומחיות הגלובלית שלה בטכנולוגיה ובפיתוח מקצועי כדי לתמוך ביעדים האסטרטגיים של ה-EC. תוכניות אלו משלבות יישום מעשי מהעולם האמיתי עם תובנה טכנית עמוקה - ומסייעות לצוותים מהמגזר הציבורי להוביל בביטחון בעידן של שינוי מהיר.

"השותפות שלנו עם Abilways והנציבות האירופית מחזקת את המחויבות ארוכת השנים של Learning Tree לאפשר חדשנות במגזר הציבורי," אמר דיוויד בראון (David Brown), מנכ"ל Learning Tree International. "אנו גאים לתמוך באנשי הקהילה בפיתוח והדגמת הכישורים הנדרשים להובילה, התאמה והשפעה משמעותית ברחבי אירופה".

באמצעות קטלוג מקוון ייעודי, לעובדי EC תהיה גישה ל-Learning Tree ולמערך תוכניות ההכשרה המקיף של Abilway — המתעדכנות באופן רציף כדי לשקף את המגמות האחרונות בתעשייה, התפתחויות מדיניות ונהלים מיטביים.

אודות Learning Tree International:

Learning Tree International היא מובילה עולמית בפיתוח כוח אדם ופתרונות הכשרה טכנולוגית. למעלה מ-50 שנה, Learning Tree מסייעת לארגונים ולאנשי מקצוע ברחבי העולם לפתח את הכישורים הקריטיים הנדרשים לשגשוג בנוף המשתנה במהירות. תוכניות הלמידה ההיברידיות והמונחות על ידי מדריכים של החברה מעצימות יחידים וארגונים להאיץ את השינוי, לשפר ביצועים ולהשיג תוצאות ארוכות טווח. בקרו בכתובת www.LearningTree.co.uk כדי ללמוד עוד.

אודות Abilways

Abilways הוא ארגון מוביל ללמידה ופיתוח אירופי המספק פתרונות מותאמים אישית ללקוחות במגזר הציבורי והפרטי. עם דגש על חדשנות והשפעה, Abilways תומך בארגונים ברחבי אירופה בבניית הידע, המנהיגות והיכולת להסתגל הנדרשים להצלחה ארוכת טווח.

