欧州公共部門のエンパワーメント: ラーニング・ツリー、アビルウェイズと提携し、フレームワークサービス契約番号EC-HR/2024/OP/0013 - ロット2を通じて、欧州委員会向けに高度な研修を提供

ロンドン発, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ラーニング・ツリー・インターナショナル (Learning Tree International) とアビルウェイズ (Abilways) は、欧州の公共部門人材強化に対する共通のコミットメントで提携し、欧州委員会 (European Commission、EC) およびその関連機関のための高度な研修ソリューションを提供することになった。

フレームワークサービス契約番号EC-HR/2024/OP/0013 - ロット2に基づき、ラーニング・ツリーは、ECの専門家が欧州の最重要課題であるサイバーセキュリティとデジタル変革、規制の卓越性などに対処するための知識と技能を身につけられるよう、講師主導の特注研修プログラムを設計・提供する。

この協業の一環として、ラーニング・ツリーは主要なデリバリーパートナーを務め、技術と専門能力開発における同社のグローバルな専門知識を活かして、ECの戦略的目標をサポートする。 これらのプログラムは実践的な実世界での応用と深い技術的インサイトを組み合わせ、急速な変化の時代に公共部門のチームが自信を持って主導できるよう支援する。

ラーニング・ツリー・インターナショナルの最高経営責任者デイヴィッド・ブラウン (David Brown) は次のように述べている。「アビルウェイズおよび欧州委員会とのパートナーシップにより、公共部門の革新を可能にするというラーニング・ツリーの長年のコミットメントが強化されます。 欧州委員会の専門家の方々が、欧州全体で主導し、適応し、有意義な影響をもたらしていくために必要なスキルを育成・実証するのを支援できることを光栄に思います。」

欧州委員会の職員は、専用オンラインカタログを通じてラーニング・ツリーとアビルウェイズの包括的なトレーニングプログラム群にアクセスできる。これらのプログラムは、最新の業界動向、政策の展開、ベストプラクティスを反映するよう継続的に更新される。 ラーニング・ツリーは、持続可能な進歩と革新を推進できる、俊敏で将来を見据えることのできる優れた技能を備えた人材を育成するために、欧州の機関を支援できることを誇りに思っている。

ラーニング・ツリー・インターナショナルについて

ラーニング・ツリー・インターナショナルは、人材開発および技術トレーニングソリューションにおけるグローバルリーダーである。 同社は50年以上にわたり、世界中の組織や専門家が、急速に変化する環境で成功するために不可欠なスキルを身に付けられるよう支援してきた。 同社の講師主導型およびハイブリッド型学習プログラムは、個人や組織が変革を加速し、パフォーマンスを高め、持続的な成果を達成できるよう支援している。

詳しくは、www.LearningTree.co.ukを参照されたい。

アビルウェイズについて

アビルウェイズは、欧州を代表する学習・人材育成機関であり、公共部門および民間部門のクライアント向けにカスタマイズされたソリューションを提供している。 同社は革新性と影響力に重点を置き、欧州全域の組織が長期的な成功に必要な知識、リーダーシップ、適応力を構築できるよう支援している。

詳しくは、欧州委員会トレーニングパートナー | ラーニング・ツリーを参照されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

ラーニング・ツリー・インターナショナル

Eメール: press@learningtree.com

ウェブサイト: www.LearningTree.co.uk